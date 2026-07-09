“Cuộc chạy đua dưới mặt đất trước giờ cất cánh"

Mỗi chuyến bay đặc biệt đều là minh chứng rõ nét cho năng lực tổ chức, tinh thần trách nhiệm và cam kết không ngừng của Vietnam Airlines trong việc phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Hai chuyến bay đặc biệt chuyên chở lực lượng cứu trợ và hàng hóa đã được Vietnam Airlines thực hiện thành công đến Venezuela với thời gian nhanh nhất, bảo đảm an toàn.

Đằng sau hành trình bay nửa vòng trái đất, các đơn vị trực thuộc Vietnam Airlines đã phải nỗ lực thần tốc, chạy đua với các công tác chuẩn bị, xây dựng phương án và những ngày đêm làm việc không ngừng nghỉ, những cuộc họp xuyên đêm và vô số quyết định được đưa ra trong thời gian rất ngắn.

Đặc biệt hơn, có những người thầm lặng đứng phía sau, là điểm tựa để mỗi chuyến bay cất cánh an toàn, đúng kế hoạch và hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh của mình.

Nhiệm vụ đặc biệt, chưa có tiền lệ

Là người trực tiếp tham gia công tác tổ chức 2 chuyến bay cứu trợ sang Venezuela, ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Điều hành, Trung tâm Dịch vụ và Khai thác sân bay (ASOC) Vietnam Airlines kể lại cuộc chạy đua kéo dài gần 60 giờ liên tục để xây dựng nhiều phương án chưa từng áp dụng trước đây.

Theo kế hoạch, lịch bay dự kiến ngày 29/6 được điều chỉnh thực hiện ngay từ ngày 28/6; từ phương án một chuyến bay tăng lên thành hai chuyến bay liên tiếp; điểm trung chuyển chuẩn bị hạ cánh kỹ thuật và nạp nhiên liệu tại sân bay Malpensa (Milan, Italy) được chuyển sang sân bay Paris Charles de Gaulle (Pháp).

Ngoài ra, sân bay Valencia ban đầu được lựa chọn làm điểm đến do Caracas (Venezuela) chưa khôi phục hoàn toàn khả năng tiếp nhận sau động đất, trước khi tiếp tục được điều chỉnh sang khai thác tại Caracas chỉ khoảng 90 phút trước giờ khởi hành.

“Mỗi thay đổi đều kéo theo hàng loạt công việc phía sau như: xác nhận lại năng lực phục vụ mặt đất, điều chỉnh kế hoạch tiếp nhiên liệu, rà soát trang thiết bị, cập nhật hồ sơ khai thác, làm việc với các cơ quan chức năng và các đối tác quốc tế để bảo đảm nhiệm vụ được triển khai an toàn, thông suốt và đúng kế hoạch. Đó thực sự là cuộc chạy đua với thời gian,” ông Nguyễn Anh Tuấn nhớ lại.

Chuyến bay đặc biệt đầu tiên của Vietnam Airlines đã đưa 124 cán bộ, chiến sĩ cùng 25 tấn trang thiết bị, hàng hóa hỗ trợ tới Venezuela. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo ông Tuấn, thông thường, để tổ chức một chuyến bay tới một điểm khai thác mới, các đơn vị cần nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng để khảo sát sân bay, đánh giá năng lực phục vụ, lựa chọn nhà cung cấp, xây dựng phương án khai thác và hoàn thiện các thủ tục liên quan.

Nhằm chuẩn bị cho 2 chuyến bay cứu trợ đặc biệt lần này, Vietnam Airlines phải xây dựng nhiều phương án chưa từng áp dụng trước đây.

Một trong những bài toán đặc biệt là vận chuyển 10 chó nghiệp vụ trên khoang hành khách. Phương án khai thác phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu về an toàn bay, cân bằng tải, điều kiện sức khỏe của động vật và khả năng xử lý các tình huống phát sinh trong suốt hành trình dài.

“Chúng tôi chỉ có chưa đầy 60 giờ để chuẩn bị và điều phối phục vụ mặt đất đối với 2 chuyến bay đặc biệt thực hiện nhiệm vụ nhân đạo đi Venezuela.” Ông Nguyễn Anh Tuấn

Song song với đó, đơn vị cũng đề xuất phương án chất hàng cứu trợ trên ghế hành khách theo đúng tiêu chuẩn an toàn của Vietnam Airlines. Giải pháp này giúp tăng thêm khoảng 5 tấn năng lực vận chuyển, đồng nghĩa với việc có thêm hàng trăm kiện hàng cứu trợ, thiết bị y tế và vật tư thiết yếu được đưa đến vùng thiên tai.

Để chủ động trước nguy cơ thiếu trang thiết bị tại điểm đến, đơn vị còn chuẩn bị phương án mang theo vật tư dự phòng của Vietnam Airlines, bảo đảm tàu bay không bị phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực phục vụ của sân bay sở tại.

“Mỗi phương án đều được tính toán kỹ lưỡng, rà soát nhiều lần và triển khai trong thời gian ngắn nhất, đảm bảo sớm đưa lực lượng và hàng hóa tới hiện trường phục vụ công tác cứu hộ, cứu trợ tại Venezuela theo đúng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước,” ông Tuấn nhấn mạnh.

Trên chuyến bay đặc biệt thứ hai VN68 của Vietnam Airlines, hàng hóa được chất xếp thêm trên cabin để tăng thêm khối lượng chuyên chở. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngoài ra, Trung tâm Điều hành khai thác (OCC) Vietnam Airlines phải tính toán nhiều phương án bay. Sau quá trình phân tích, đánh giá toàn diện về an toàn khai thác, thời gian bay, khả năng tiếp nhiên liệu, hỗ trợ kỹ thuật và các phương án dự phòng, đường bay qua Nga, Mông Cổ và Tây Âu được lựa chọn là khả thi nhất về khai thác, thời gian bay ngắn hơn, giúp tăng tải trọng hàng hóa cứu trợ; mỗi phút bay tiết kiệm được đều có thể dành thêm không gian cho hàng hóa. Hãng cũng đã xin giấy phép bay qua 29 nước để 2 chuyến bay đặc biệt này đến Venezuela.

“Thần tốc” cho chuyến bay cất cánh

Khi đang ăn tối cùng gia đình, 19h ngày 28/6, anh Nguyễn Thanh Tùng, Phó Đội trưởng Đội Điều phối và Giám sát sân đỗ, Trung tâm Điều hành, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) nhận được lệnh lên gấp Nội Bài để làm nhiệm vụ chuyến bay đặc biệt đầu tiên tới Venezuela xuất phát lúc 23h30 cùng ngày.

Đã tham gia nhiều chuyến bay cứu trợ của Vietnam Airlines trước đây, tuy nhiên, anh Tùng chia sẻ, chuyến bay lần này là đặc biệt nhất trong 12 năm làm nghề.

“Từ Hà Nội đến Nam Mỹ là chặng dài, ngoài việc nạp nhiên liệu, tính toán tối ưu hóa tải trọng hàng, công tác chất xếp hàng hóa cứu hộ, cứu nạn là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Các trang thiết bị cứu hộ cứu nạn là đặc chủng nên việc phân loại ưu tiên xếp hàng hóa trong hầm hàng máy bay cũng phải được tính toán kỹ càng. Từng khoảng trống trong khoang hàng, khoang hành khách, tủ chứa đồ, dưới ghế ngồi và các vị trí phù hợp khác đều được tận dụng nhưng vẫn bảo đảm điều kiện khai thác,” anh Tùng cho hay.

Ngoài hàng hóa, 10 chú chó nghiệp vụ phục vụ cứu hộ cứu nạn không thể để dưới hầm hàng, phải đi cùng khoang hành khách với chiến sĩ huấn luyện nên phải bố trí khu vực nghỉ bằng việc lót sàn, bọc ghế bằng nilon nhằm bảo đảm sức khỏe trong suốt hành trình.

Vietnam Airlines đã huy động tối đa nguồn lực để triển khai chuyến bay đặc biệt, bảo đảm đưa hàng hóa hỗ trợ đến Venezuela trong thời gian sớm nhất. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Với chuyến bay kéo dài hơn 50 giờ tính cả hành trình đi và về, được tham gia chuyến bay cứu trợ nhân đạo sang Venezuela là vinh dự lớn, tự hào nhưng đi kèm với đó cũng là áp lực không nhỏ bởi chúng tôi phải chạy đua thần tốc trong việc chuẩn bị, tính toán bảo đảm chất xếp, bốc dỡ hàng hóa,” anh Tùng nói.

Ngay khi tiếp nhận thông tin phục vụ cho chuyến bay đặc biệt sang Venezuela, anh Lê Xuân Lênh, Trực ban trưởng, Trung tâm Điều hành, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) vội vã triển khai các bộ phận dưới mặt đất để chuẩn bị chuyến bay, lên phương án phục vụ, kiểm soát các đầu mối từ xử lý các loại hàng hóa đặc biệt, hàng nguy hiểm; thủ tục khai thác; tính toán tải trọng, cân bằng tải; theo dõi chặt chẽ toàn bộ quá trình bốc xếp nhằm bảo đảm tối đa năng lực vận chuyển nhưng vẫn giữ gìn nguyên trạng nội thất, trang thiết bị và các tiêu chuẩn khai thác của tàu bay…

Vietnam Airlines đã tận dụng mọi vị trí, từng khoảng trống trên máy bay để xếp hàng hóa sang cứu trợ Venezuela. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo anh Lênh, đêm thời điểm chuẩn bị chuyến bay, Nội Bài trời mưa to, giông sét liên tục. Vượt qua trở ngại thời tiết bất lợi, tất cả lãnh đạo, nhân viên Vietnam Airlines đều có mặt tại hiện trường để điều hành, xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh, giúp chuyến bay cất cánh đúng giờ, kịp thời.

“Các nhóm điều hành chung, điện thoại liên tục đổ chuông về phương án khai thác và hậu cần. Các quyết định được đưa ra rất nhanh chóng, kịp thời nhằm đảm bảo dây chuyền phục vụ thông suốt. Mỗi đơn vị đảm nhận một phần việc khác nhau nhưng đều khẩn trương tận dụng từng giây, từng phút hướng đến mục tiêu chung đưa lực lượng cứu hộ và hàng cứu trợ của Việt Nam đến Venezuela nhanh nhất, an toàn nhất và hiệu quả nhất,” anh Lênh quả quyết.

Máy bay cất cánh không có nghĩa công việc của người điều hành kết thúc. Ngược lại, đó là thời điểm đội ngũ trực điều hành bước vào giai đoạn căng thẳng nhất.

Trong hai đêm 29-30/6, Vietnam Airlines duy trì chế độ trực điều hành liên tục theo dõi toàn bộ quá trình phục vụ tàu bay tại Venezuela; phối hợp xử lý các phát sinh giữa với đơn vị phục vụ mặt đất; bảo đảm việc cấp nhiên liệu, nước sạch, thiết bị mặt đất và công tác bốc xếp hàng hóa.

Do chênh lệch múi giờ khoảng 11 tiếng với Nam Mỹ, nhiều cán bộ tại đơn vị gần như làm việc xuyên đêm trong nhiều ngày liên tục. Từng thông tin về hành trình được cập nhật theo thời gian thực và xử lý các phát sinh vẫn được duy trì liên tục cả ngày lẫn đêm. Khoảng cách hơn 16.000km dường như không còn là rào cản khi mọi đầu mối đều được kết nối trong một hệ thống điều hành thống nhất.

Sau hành trình kéo dài hơn 22 giờ, chuyến bay đặc biệt VN66 của Vietnam Airlines đã đưa đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam hạ cánh an toàn tại Venezuela vào lúc 12h15 phút ngày 29/6. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngay cả sau khi các chuyến bay hoàn thành nhiệm vụ, đơn vị vẫn tiếp tục theo sát việc xác nhận dịch vụ và đàm phán với các đối tác quốc tế để miễn, giảm nhiều khoản chi phí, góp phần tiết kiệm hàng nghìn USD cho hãng.

“Khi tàu tiếp tục hành trình và hoàn thành nhiệm vụ an toàn, đó cũng là lúc chúng tôi thực sự thở phào nhẹ nhõm,” ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Điều hành, Vietnam Airlines nhấn mạnh.

Luôn tiên phong đảm nhận sứ mệnh đặc biệt

Tại Venezuela, nhiều quốc gia cùng triển khai nhiệm vụ nhân đạo, trong khi nguồn lực tại sân bay còn hạn chế nên áp lực đối với đơn vị phục vụ mặt đất là rất lớn. Các cán bộ, nhân viên đi theo chuyến bay đều xắn tay, góp sức bốc xếp, dỡ tải nhanh chóng để vận chuyển những lô hàng cứu trợ đến nước bạn.

Khi tàu bay mang biểu tượng Bông Sen Vàng của Hãng hàng không Quốc gia hạ cánh an toàn tại Sân bay Caracas, hai lá quốc kỳ Việt Nam và Venezuela tung bay phấp phới. Lá cờ đỏ sao vàng được đoàn quân đội Việt Nam trang nghiêm giương cao khi bước xuống từ cửa tàu bay để bắt đầu sứ mệnh nhân đạo.

“Đó thực sự là khoảnh khắc khiến chúng tôi vỡ òa trong niềm hạnh phúc, tự hào và cả sự nhẹ nhõm sau nhiều ngày đêm căng thẳng. Chuyến bay ấy không chỉ vận chuyển con người và hàng hóa cứu trợ, mà còn mang theo hình ảnh, trách nhiệm và tấm lòng của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế trong thời khắc khó khăn nhất,” anh Nguyễn Thanh Tùng xúc động nói.

Khi máy bay mang biểu tượng Bông Sen Vàng của Vietnam Airlines hạ cánh an toàn tại Sân bay Caracas, hai lá quốc kỳ Việt Nam và Venezuela tung bay phấp phới. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Khẳng định thành công của hai chuyến bay không thuộc về riêng bất kỳ đơn vị nào, lãnh đạo Vietnam Airlines cho biết đó là kết quả của sự chỉ đạo sát sao của toàn thể lãnh đạo và đội ngũ nhân sự Vietnam Airlines, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban chuyên môn, đoàn bay, lực lượng kỹ thuật, các đại diện Vietnam Airlines tại nước ngoài, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cùng các đối tác quốc tế.

Chuyến bay không chỉ vận chuyển con người và hàng hóa cứu trợ, mà còn mang theo hình ảnh, trách nhiệm và tấm lòng của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế trong thời khắc khó khăn nhất.

“Những chuyến bay ấy không chỉ mang theo con người và hàng hóa cứu trợ, mà còn mang theo trách nhiệm, tinh thần nhân văn và hình ảnh của Việt Nam tới với bạn bè quốc tế. Đó là niềm tự hào chung của toàn thể cán bộ, người lao động Vietnam Airlines và của những người làm công tác điều hành chúng tôi,” lãnh đạo Vietnam Airlines cho hay.

Vietnam Airlines đã nhiều lần đảm nhận sứ mệnh đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp thực hiện trách nhiệm quốc tế. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Với vai trò là Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines luôn sẵn sàng huy động nguồn lực để phục vụ các nhiệm vụ đặc biệt theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Trong nhiều năm qua, Vietnam Airlines đã nhiều lần đảm nhận sứ mệnh đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp thực hiện trách nhiệm quốc tế.

Hãng đã vận chuyển hàng hóa cứu trợ tới Myanmar và đưa đoàn cán bộ, chiến sĩ trở về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại nước bạn trong thảm họa động đất nghiêm trọng năm 2025; thực hiện các chuyến bay sơ tán người Việt Nam từ Ukraine năm 2022; vận chuyển lao động từ Libya vào các năm 2011 và 2014; hỗ trợ công dân Việt Nam tại Nhật Bản trong thời điểm động đất, sóng thần năm 2011…

Mỗi chuyến bay đặc biệt đều là minh chứng rõ nét cho năng lực tổ chức, tinh thần trách nhiệm và cam kết không ngừng của Vietnam Airlines trong việc phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân và sẵn sàng tham gia nhiệm vụ quốc tế cả trong những thời khắc bình thường lẫn những tình huống đặc biệt đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc./.

Mỗi chuyến bay đặc biệt là một “sứ mệnh quốc gia” của Vietnam Airlines. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Vietnam Airlines chở đoàn cứu trợ sang Venezuela sau thảm họa động đất Vietnam Airlines sẽ chuyên chở đoàn cứu trợ, cứu nạn của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sang Venezuela làm nhiệm vụ sau thảm họa động đất.

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