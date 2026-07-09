Dự án thành phần đường cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột bị chậm tiến độ

Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 đang bị chậm tiến độ. Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu đưa ra giải pháp đẩy nhanh thi công, bù lại khối lượng đã chậm.

Thời gian vừa qua, Bộ Xây dựng đã có nhiều văn bản đôn đốc, chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đường sắt (chủ đầu tư) tập trung triển khai Dự án thành phần 2 thuộc Dự án cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Xây dựng thừa nhận, đến nay tiến độ tổng thể của dự án vẫn chậm 8,15% so với mốc chỉ đạo của Chính phủ yêu cầu bảo đảm thông xe kỹ thuật trước ngày 2/9/2026.

Trong đó, các hạng mục tại các vị trí quyết định đến tiến độ để sớm triển khai thi công (hầm Phượng Hoàng, cầu Cư San 9, cầu Km44+875 và cầu Km62+525), xử lý kỹ thuật hiện trường của dự án còn chậm, chưa có chuyển biến tích cực so với các đợt kiểm tra của Bộ Xây dựng.

Để quyết tâm đưa dự án vào khai thác toàn tuyến trước ngày 31/12/2026, Bộ Xây dựng yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý dự án Đường sắt họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm với các đơn vị liên quan, các nhà thầu hiện đang chậm, đặc biệt các nhà thầu thực hiện các hạng mục tại các vị trí quyết định đến tiến độ dự án, để đưa ra giải pháp đẩy nhanh thi công, bù lại khối lượng đã chậm, bảo đảm tiến độ.

Các nhà thầu thi công lập lại ngay kế hoạch chi tiết cho từng hạng mục tại các vị trí quyết định đến tiến độ đã chậm đảm bảo tính khả thi (trong đó phải đưa ra các mốc thời gian cụ thể về huy động máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu, tiến độ thi công chi tiết, có tính tới dự phòng thời gian,…); yêu cầu khẩn trương khắc phục các khó khăn, vướng mắc, huy động đủ nguồn lực tài chính, bổ sung máy móc, thiết bị, nhân vật lực, để đẩy nhanh tiến độ; khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan chủ động tìm kiếm các nguồn vật liệu đá cho bê tông nhựa, hoàn thành trước ngày 31/7/2026.

Ban Quản lý dự án Đường sắt khẩn trương chỉ đạo đơn vị thiết kế kỹ thuật tổ chức khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng điều kiện địa chất, địa hình tại các vị trí mái ta luy nền đường đào sâu, đắp cao, đặc biệt các vị trí mố, trụ cầu nằm trên sườn dốc,… tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt ảnh hưởng đến an toàn công trình làm cơ sở tính toán, đưa ra giải pháp xử lý cụ thể đối với từng trường hợp vị trí mố và trụ cầu, mái ta luy để triển khai thi công ngay bảo đảm ổn định, an toàn công trình.

Đánh giá hiện nay tỷ lệ giải ngân của dự án đang thấp, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Đường sắt chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thi công, công tác nội nghiệp và thủ tục thanh toán các khối lượng hoàn thành. Giám đốc Ban Quản lý dự án Đường sắt chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng nếu không đảm bảo mục tiêu giải ngân của dự án theo kế hoạch.

Bộ Xây dựng giao Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tăng cường công tác quản lý chất lượng đối với dự án, đồng thời phối hợp với Ban Quản lý dự án Đường sắt tham gia ý kiến về hồ sơ giải pháp xử lý kỹ thuật hiện trường để đảm bảo lựa chọn phương án thiết kế phù hợp, ổn định công trình lâu dài.

Cục Đường bộ Việt Nam chủ động theo dõi, đôn đốc, kịp thời tham mưu báo cáo Bộ Xây dựng các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi công dự án; phối hợp và theo dõi Ban Quản lý dự án Đường sắt kiểm soát chặt chẽ tiến độ các gói thầu, các hạng mục tại vị trí quyết định tiến độ thuộc dự án, đôn đốc triển khai thực hiện đảm bảo theo mốc tiến độ thông xe kỹ thuật dịp 2/9/2026, đưa vào khai thác sử dụng trước ngày 31/12/2026./.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột tổng chiều dài 117,5km, qua 2 tỉnh Khánh Hòa (khoảng 32,7km) và tỉnh Đắk Lắk (khoảng 84,8km) với quy mô 4 làn xe. Dự án có tổng mức đầu tư là 21.935 tỷ đồng, được chia làm 3 dự án thành phần gồm Khánh Hòa làm cơ quan chủ quản Dự án thành phần 1 với 5.632 tỷ đồng; Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) làm cơ quan chủ quản Dự án thành phần 2 nguồn vốn 9.818 tỷ đồng; tỉnh Đắk Lắk làm cơ quan chủ quản Dự án thành phần 3 với số vốn là 6.485 tỷ đồng. Trước đó, dự án này đã được thông xe, đưa vào khai thác 20km cao tốc vào cuối tháng 5/2025, các đoạn tuyến còn lại sẽ cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2027.

Thúc tiến độ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột trong giai đoạn nước rút Trong giai đoạn nước rút, dự án thành phần 3, cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột vẫn chậm tiến độ và gặp vướng mắc chưa được tháo gỡ, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.