Quảng Trị: Dập tắt đám cháy trên tàu cá đang neo đậu tại cảng

Sáng 9/7, một tàu cá đang neo đậu tại cầu cảng truyền thống thuộc thôn Gio Việt (xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) đã bất ngờ bốc cháy, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 800 triệu đồng.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Cửa Việt, vào khoảng 7 giờ 15 phút cùng ngày, chính quyền địa phương nhận được thông tin của ông Nguyễn Văn Xuân (sinh năm 1975, trú thôn Gio Việt), chủ tàu cá mang số đăng ký QT-93016-TS về việc tàu bị cháy khi đang neo đậu tại cầu cảng truyền thống của thôn Gio Việt.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ủy ban Nhân dân xã Cửa Việt đã cử một tổ công tác gồm 5 cán bộ đến hiện trường, phối hợp cùng lực lượng chức năng và ngư dân tổ chức chữa cháy. Đến khoảng 8 giờ 30 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Theo ước tính ban đầu, hỏa hoạn gây thiệt hại khoảng 800 triệu đồng, nguyên nhân cháy ban đầu được xác định là do chập điện. Các cơ quan chức năng đang kiểm tra, đánh giá thiệt hại và xử lý vụ việc theo quy định./.

Gia Lai: Nỗ lực dập lửa trong vụ cháy nhiều tàu cá khi đang neo đậu Số tàu bị cháy chưa được thống kê chính thức, song qua hình ảnh ban đầu do người dân cung cấp, ước tính có khoảng 10 tàu cá bị ảnh hưởng, chủ yếu của ngư dân xã Cát Tiến.