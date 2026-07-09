Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình sẵn sàng đón bệnh nhân từ 9/7

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được khởi công từ năm 2015 với tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng và quy mô 1.000 giường bệnh, sẵn sàng đón bệnh nhân từ ngày 9/7/2026.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được khởi công từ năm 2015 với tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng và quy mô 1.000 giường bệnh, sẵn sàng đón bệnh nhân từ ngày 9/7/2026.

Đây là dự án y tế trọng điểm quốc gia, được đầu tư hiện đại, ứng dụng kỹ thuật cao, hướng tới tiệm cận trình độ các nước tiên tiến trong khu vực.

Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động tiếp nối Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 vừa triển khai khám chữa bệnh từ ngày 26/6/2026.

Việc hai bệnh viện tuyến cuối hàng đầu cùng hiện diện tại Ninh Bình tạo thành cụm y tế chất lượng cao, giúp giảm tải đáng kể cho các cơ sở y tế tại Thủ đô và mang lại cơ hội điều trị tốt nhất cho người dân ngay tại địa phương./.