Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 thúc đẩy đầu tư bền vững và đổi mới tài chính

Diễn đàn cấp cao này quy tụ hơn 350 nhà hoạch định chính sách, đại diện các tổ chức tài chính quốc tế, các tập đoàn tư vấn chiến lược hàng đầu cùng thế hệ doanh nghiệp Fintech tiên phong.

Từ ngày 9-10/7/2026, tại Đà Nẵng diễn ra Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 (Vietnam Financial Forum 2026-VFF 2026).

Diễn đàn cấp cao này quy tụ hơn 350 nhà hoạch định chính sách, đại diện các tổ chức tài chính quốc tế, các tập đoàn tư vấn chiến lược hàng đầu cùng thế hệ doanh nghiệp Fintech tiên phong, thị trường vốn và hạ tầng tài chính toàn cầu.

Được định vị là diễn đàn đối thoại chuyên sâu quy mô lớn, Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 hướng tới mục tiêu giải quyết các bài toán chiến lược cốt lõi của ngành từ hiện đại hóa thị trường vốn, giải pháp tài chính số, tối ưu hạ tầng tài chính đến thúc đẩy dòng vốn đầu tư bền vững và hoạt động của các quỹ đầu tư mạo hiểm đang định hình lại cục diện kinh tế./.