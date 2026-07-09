Nghị quyết 57-NQ/TW: Chuyển sang giai đoạn tăng tốc, hành động đột phá

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau xác định là động lực cốt lõi để thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương. Trong hơn 1 năm qua, các cấp ngành, địa phương tại Cà Mau đã và đang triển khai thực hiện với lộ trình bài bản, thống nhất, tạo hiệu ứng lan tỏa, thực chất, từng bước đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Chủ trương nhất quán, tạo kết quả lan tỏa

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử, đến nay Cà Mau đã hoàn thành 143/273 nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, đạt hơn 52% kế hoạch; 32 nhiệm vụ đang thực hiện đúng tiến độ và 98 nhiệm vụ được triển khai thường xuyên, không có nhiệm vụ quá hạn.

Riêng nhóm nhiệm vụ chuyển đổi số liên thông đã hoàn thành 100%. Trong cải cách hành chính, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt trên 97%; công khai thủ tục hành chính đúng quy định đạt 100%. Chỉ số cải cách hành chính và chuyển đổi số của tỉnh tiếp tục được cải thiện, xếp thứ 20/34 tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, hạ tầng số tại địa bàn tỉnh được rà soát, nâng cấp đồng bộ mạng lưới băng thông rộng và phủ sóng di động đến các vùng sâu vùng xa, vùng bãi ngang ven biển. Trong lĩnh vực chuyển đổi số, Cà Mau đã có bước phát triển mạnh mẽ; hạ tầng viễn thông, Internet băng rộng, cáp quang được mở rộng với tỷ lệ phủ sóng 100% dân số. Hiện 100% số ấp, khóm được kết nối cáp quang và sẵn sàng cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng.

Trong phát triển nguồn nhân lực số, tỉnh tổ chức 41 khóa học với hơn 34.500 tài khoản học viên, tăng gần bốn lần so với năm 2025; ghi nhận hơn 435.000 lượt học tập, tương tác và trên 62.700 lượt hoàn thành các khóa học về đổi mới sáng tạo, công nghệ số. Nhiều mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ sinh học trong nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, số hóa chuỗi logistics ngành tôm, cua và giám sát hành trình tàu cá (VMS) cũng từng bước phát huy hiệu quả.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lữ Quang Ngời, ngay từ đầu, tỉnh đã xác định Nghị quyết số 57 là động lực then chốt để đổi mới mô hình tăng trưởng. Cà Mau đã sớm ban hành các chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn; tập trung phát triển hạ tầng số, xây dựng chính quyền số, đô thị số, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả.

Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số đóng góp khoảng 20% GRDP; năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp tối thiểu 55% vào tăng trưởng. Địa phương cũng tập trung hoàn thiện hạ tầng và dữ liệu số, vận hành hiệu quả các nền tảng số dùng chung, mở rộng dữ liệu mở phục vụ người dân và doanh nghiệp; hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo cấp tỉnh, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp xanh, khởi nghiệp số thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, tỉnh tiếp tục triển khai phong trào "Bình dân học vụ số," phấn đấu mỗi năm có ít nhất 100.000 người dân được trang bị kiến thức, kỹ năng số.

Hiệu quả chuyển đổi số đã từng bước lan tỏa đến cơ sở. Tại xã Vĩnh Mỹ, từ ngày 1/7/2025 đến 1/7/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 11.386 hồ sơ, giải quyết 11.206 hồ sơ; tỷ lệ giải quyết trước hạn đạt trên 98%, số hóa hồ sơ trên 96%, thanh toán trực tuyến đạt 100% và hồ sơ trực tuyến đạt trên 99%. Những kết quả này góp phần giảm đáng kể hồ sơ giấy, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và từng bước hình thành cơ sở dữ liệu số phục vụ công tác quản lý.



Ông Phạm Thống Nhất, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau trong nhiều lần làm việc với các doanh nghiệp về phát triển khoa học công nghệ đều nêu rõ: Sở luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để doanh nghiệp công nghệ mang tinh hoa trí tuệ đến với Cà Mau. Lãnh đạo tỉnh mong muốn các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, hỗ trợ địa phương trong đào tạo nguồn nhân lực số, giúp đội ngũ cán bộ làm chủ công nghệ mới…

Cua Cà Mau - sản phẩm Ocop và có mã vạch trên từng sản phẩm.( Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Tháo gỡ điểm nghẽn tạo đà tăng trưởng bền vững

Bên cạnh những kết quả đạt được, Cà Mau vẫn đối mặt với nhiều khó khăn như nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao còn thiếu; hạ tầng dữ liệu chưa đồng bộ; mức độ khai thác các nền tảng số giữa các địa phương chưa đồng đều; doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã còn hạn chế về năng lực chuyển đổi số.

Để khắc phục những điểm nghẽn này, tỉnh ưu tiên bố trí ngân sách và thu hút các nguồn vốn xã hội hóa cho các dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hạ tầng chuyển đổi số, đặc biệt là hạ tầng dữ liệu đồng bộ; có chính sách đãi ngộ, thu hút, phát triển nhân lực chất lượng cao và đào tạo chuyên sâu về công nghệ số, dữ liệu lớn (BigData) và trí tuệ nhân tạo (AI) cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là lực lượng ở cấp cơ sở.

Tỉnh từng bước triển khai, tập huấn, đào tạo đội ngũ làm khoa học công nghệ; duy trì hiệu quả và nâng cao tỷ lệ sử dụng thường xuyên các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến của người dân, doanh nghiệp thay vì dừng lại ở mức độ tiếp cận ban đầu; tập trung gỡ nút thắt về nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao và chuyển đổi số sâu rộng hơn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã tại địa phương để hiện thực hóa hoàn toàn tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW…

Để đưa Nghị quyết số 57-NQ/TW đi vào cuộc sống và chuyển mạnh sang giai đoạn “Tăng tốc - Hành động đột phá, lan tỏa kết quả,” tỉnh Cà Mau đang tập trung hoàn thiện thể chế và chính sách; đổi mới phương thức quản lý và tổ chức thực hiện; quán triệt tinh thần chỉ đạo “Kỷ cương đi trước - Nguồn lực đi cùng - Kết quả là thước đo.”

Tỉnh chuyển dịch mạnh mẽ từ cách làm theo kế hoạch sang làm theo mục tiêu và sản phẩm; tiếp tục triển khai toàn diện các nhiệm vụ liên thông, đồng bộ để đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm giải quyết thủ tục hành chính thuận lợi và nhanh chóng nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là những động lực quan trọng để địa phương thực hiện mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn mới. Theo ông, phát triển kinh tế phải gắn với phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Cà Mau cho rằng, hiện nay, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn là giải pháp bổ trợ, mà chính là động lực tiên quyết, là "chìa khóa" để đất nước phát triển.

Với Cà Mau, để tăng tốc, bứt phá các mục tiêu kinh tế-xã hội, đạt mức tăng trưởng hai con số trong năm nay cũng như những năm tiếp theo, các cấp ngành, lãnh đạo, cán bộ phải đổi mới về tư duy và hành động, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải là hạt nhân tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tâm huyết vào việc, hiện thực hóa các mục tiêu số tại đơn vị, địa phương mình, làm thực chất, không phô trương, hình thức...

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu cả hệ thống chính trị, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức bám sát bộ chỉ số phát triển của Trung ương, lấy kết quả thực chất và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo năng lực lãnh đạo. Các sở, ngành phải chủ động xây dựng các chỉ tiêu cụ thể, định lượng rõ ràng cho lộ trình phát triển trong thời gian tới.

Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ phát huy tối đa vai trò “cầu nối,” điều phối và hỗ trợ các đơn vị, địa phương triển khai nhiệm vụ đột phá khoa học công nghệ để đạt hiệu quả cao nhất./.

Nghị quyết 57-NQ/TW: Động lực mới cho phát triển quốc gia Bài viết của Tiến sỹ Vũ Hải Quang phân tích kết quả 18 tháng thực hiện Nghị quyết 57, đồng thời nhấn mạnh vai trò chiến lược của các đại học nghiên cứu công nghệ trong phát triển đất nước.

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