Giải cứu 2 mẹ con người Việt trong vụ cháy chung cư ở Hàn Quốc

Lực lượng cứu hỏa Hàn Quốc đã kịp thời cứu sống bé gái 1 tuổi, mang quốc tịch Việt Nam, trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu chung cư ở thành phố Daejeon đêm 8/7.

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn thông tin từ Sở Cứu hỏa quận Đông của thành phố Daejeon ngày 9/7 cho biết vụ cháy bùng phát vào khoảng 23h22 (giờ địa phương, tức 21h22 theo giờ Việt Nam) ngày 8/7 tại một căn hộ ở tầng 3 của khu chung cư thuộc phường Gayang, quận Đông, thành phố Daejeon.

Khi lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường, ngọn lửa đã bao trùm căn hộ. Một phụ nữ Việt Nam ngoài 20 tuổi cùng con gái 1 tuổi bị mắc kẹt trong phòng tắm và liên tục kêu cứu qua ô cửa sổ nhỏ.

Nhận thấy tính mạng của em bé đang bị đe dọa và việc triển khai đệm hơi cứu hộ cần thêm thời gian, lực lượng cứu hỏa quyết định thực hiện phương án cứu nạn khẩn cấp.

Theo hướng dẫn của các nhân viên cứu hộ, người mẹ đã thả con gái từ cửa sổ tầng 3 xuống khi nhiều lính cứu hỏa căng sẵn chăn để đỡ bên dưới. Bé gái được đỡ an toàn. Sau khi em bé được đưa xuống mặt đất, người mẹ tiếp tục nhảy từ cửa sổ xuống đệm hơi cứu hộ vừa được triển khai.

Vụ hỏa hoạn khiến người mẹ, bé gái và một cư dân khác bị ngạt khói và được đưa tới bệnh viện điều trị. Theo cơ quan chức năng, cả 3 người đều không bị thương nghiêm trọng.

Ngoài 2 mẹ con, lực lượng cứu hỏa thành phố Daejeon cũng sơ tán khẩn cấp 15 cư dân khác trong tòa nhà để bảo đảm an toàn.

Đám cháy được khống chế hoàn toàn sau khoảng 55 phút. Cơ quan cứu hỏa Hàn Quốc đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn và đánh giá thiệt hại./.

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