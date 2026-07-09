Tuyển sinh bằng bản đồ số GIS: Bước chuyển trong tư duy quản lý giáo dục

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên Hà Nội ứng dụng bản đồ số hệ thống thông tin địa lý (GIS) và trí tuệ nhân tạo (AI) trong hỗ trợ phân tuyến tuyển sinh đầu cấp.

Ghi nhận chung, từ ngày đầu tiên của đợt tuyển sinh trực tuyến (1/7), với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của các địa phương và nhà trường, công tác tuyển sinh của cả 3 cấp học Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở đều đảm bảo tối đa sự minh bạch với các giải pháp linh hoạt, tạo thuận lợi cho phụ huynh.

Cơ sở chủ động chuẩn bị

Tại phường Cửa Nam (Hà Nội), công tác tuyển sinh vào lớp 6 diễn ra thuận lợi, an toàn và đúng kế hoạch. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của các nhà trường cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và ngành giáo dục, ngay trong ngày đầu mở cổng tuyển sinh, hệ thống đăng ký trực tuyến vận hành ổn định, thông suốt, không xảy ra tình trạng quá tải hay gián đoạn.

Phụ huynh dễ dàng truy cập, hoàn thành các bước đăng ký chỉ trong thời gian ngắn, bảo đảm chính xác thông tin theo quy định.

Công tác hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6, năm học 2026-2027 tại Trường trung học cơ sở Trưng Vương (phường Cửa Nam, Hà Nội). (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Năm học 2026-2027, Trường Trung học cơ sở Trưng Vương và Trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên (phường Cửa Nam) được giao chỉ tiêu tuyển sinh 9 lớp với 405 học sinh/trường.

Tính đến hết buổi sáng ngày đầu tiên của đợt tuyển sinh trực tuyến, đã có 298 học sinh đăng ký thành công vào hai trường, đạt gần 37% tổng chỉ tiêu tuyển sinh theo kế hoạch.

Kết quả này cho thấy phụ huynh đã chủ động tìm hiểu thông tin, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và thực hiện đăng ký trực tuyến ngay từ những giờ đầu mở cổng tuyển sinh.

Nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trưng Vương cho biết để bảo đảm công tác tuyển sinh diễn ra thuận lợi, nhà trường đã bố trí cán bộ, giáo viên thường trực hỗ trợ phụ huynh tại trường và qua các kênh trực tuyến; đồng thời hướng dẫn chi tiết quy trình đăng ký, giải đáp kịp thời những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện.

Nhờ đó, đa số phụ huynh đều hoàn thành việc đăng ký nhanh gọn, chính xác và đúng quy định.

Theo bà Trịnh Ngọc Trâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cửa Nam, Ủy ban Nhân dân phường đã chỉ đạo các trường học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin và nhân lực để bảo đảm công tác tuyển sinh diễn ra an toàn, thuận lợi.

Mặc dù trong ngày đầu mở cổng tuyển sinh, số lượng phụ huynh đến trường đăng ký trực tiếp không nhiều do đa số đã quen với hình thức đăng ký trực tuyến, các nhà trường vẫn duy trì bộ phận thường trực để tiếp đón, hướng dẫn và giải đáp mọi thắc mắc.

"Quan điểm của phường là không để bất kỳ phụ huynh nào gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục tuyển sinh. Dù số lượng người đến trường ít, các trường vẫn phải chuẩn bị đầy đủ nhân lực, sẵn sàng hỗ trợ để bảo đảm mọi học sinh đều được đăng ký đúng quy định, đúng thời gian," bà Trịnh Ngọc Trâm nhấn mạnh.

Với mục đích không để phụ huynh phải đi lại nhiều lần, từ nhiều năm nay, Trường Trung học cơ sở Chương Dương (phường Hồng Hà, Hà Nội) đã triển khai quy trình đăng ký tuyển sinh trực tuyến khoa học, dễ hiểu.

Các phụ huynh tới trường đăng ký tuyển sinh đều nhận được sự hướng dẫn của bộ phận bảo vệ ngay từ cổng trường. “Năm học tới, nhà trường tuyển sinh 6 lớp với 270 học sinh. Việc tuyển sinh bằng bản đồ số GIS đã cho thấy những thuận lợi khá rõ rệt với cả phụ huynh và nhà trường. Phụ huynh có ý thức hơn khi đã chủ động tìm hiểu, đăng ký trên phần mềm, tránh tình trạng đăng ký ảo. Nhà trường cũng dễ dàng nắm bắt chính xác số liệu tuyển sinh. Cùng với đó, chuyển đổi số cũng giúp việc tuyển sinh của nhà trường được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi,” nhà giáo Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Chương Dương cho biết.

Linh hoạt các giải pháp

Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2026-2027, toàn thành phố dự kiến tuyển khoảng 116.200 trẻ vào nhà trẻ, khoảng 374.300 trẻ vào các lớp mẫu giáo. Đối với giáo dục phổ thông, Hà Nội dự kiến tuyển khoảng 147.000 học sinh vào lớp 1 và khoảng 161.000 học sinh vào lớp 6. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Ghi nhận tại một số trường học trong đợt tuyển sinh trực tuyến, hầu hết các phụ huynh đã chủ động đăng ký tuyển sinh cho con bằng các thiết bị thông minh. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp phát sinh vướng mắc do dữ liệu cư trú hoặc thông tin định danh chưa được đồng bộ, dẫn đến việc phân tuyến chưa chính xác.

Nhà giáo Phương Thị Thìn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Phú (phường Hà Đông, Hà Nội) cho biết nhà trường đã chủ động cập nhật dữ liệu tuyển sinh, kiểm tra hệ thống công nghệ thông tin, phân công cán bộ, giáo viên hướng dẫn phụ huynh.

Đối với những trường hợp phát sinh vướng mắc về dữ liệu cư trú hoặc thông tin định danh, nhà trường phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát, xử lý ngay trong ngày, giúp phụ huynh hoàn tất thủ tục thuận lợi.

Là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong triển khai tuyển sinh đầu cấp trực tuyến, Hà Nội đã duy trì hình thức này hơn 10 năm qua và từng bước khẳng định hiệu quả trong cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển sinh.

Năm học 2026-2027, thành phố tiếp tục kế thừa những kết quả đạt được, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số với nhiều giải pháp mới nhằm nâng cao chất lượng quản lý và phục vụ người dân tốt hơn. Nổi bật nhất là việc đưa bản đồ số GIS và trí tuệ nhân tạo (AI) vào hỗ trợ tuyển sinh.

Hệ thống bản đồ số giúp xác định chính xác vị trí cư trú thực tế của học sinh, đối chiếu với mạng lưới trường học trên địa bàn, hạn chế sai sót trong quá trình phân tuyến.

Ngoài ra, AI được ứng dụng để phân tích dữ liệu về quy mô dân số, mật độ học sinh trong độ tuổi, chỉ tiêu tuyển sinh của từng trường và khả năng đáp ứng của từng khu vực, từ đó hỗ trợ xây dựng phương án phân tuyến khoa học, hợp lý.

Việc ứng dụng đồng thời hai nền tảng công nghệ không chỉ giúp quá trình tuyển sinh diễn ra nhanh chóng, chính xác, giảm áp lực cho cả phụ huynh và nhà trường mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản trị giáo dục, bảo đảm công bằng trong tiếp cận cơ hội học tập cho học sinh trên địa bàn Thủ đô.

Theo Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng (Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) Nghiêm Văn Bình, bản đồ số GIS và AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thay đổi các quy định hiện hành về tuyển sinh với mục tiêu giúp việc phân tuyến diễn ra khoa học hơn, minh bạch hơn và tạo điều kiện để học sinh được học tại trường gần nơi cư trú nhất.

Một điểm mới khác là năm nay, việc phân tuyến không còn phụ thuộc hoàn toàn vào địa giới hành chính mà được hỗ trợ theo nguyên tắc ưu tiên trường gần nơi cư trú, góp phần sử dụng hiệu quả mạng lưới trường học trên địa bàn.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng lưu ý sau khi đăng ký trực tuyến thành công, phụ huynh học sinh cần đặc biệt kiểm tra tính chính xác và thống nhất của toàn bộ hồ sơ nhập học.

Trong trường hợp phát hiện sai sót hoặc cần điều chỉnh thông tin, nhà trường sẽ hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục cần thiết. Đặc biệt, phụ huynh không phải nộp bản chính hồ sơ khi làm thủ tục nhập học mà chỉ cần nộp bản photocopy và mang theo bản chính để đối chiếu khi cần.

Việc đưa bản đồ số GIS và trí tuệ nhân tạo (AI) vào hỗ trợ phân tuyến tuyển sinh không đơn thuần là đổi mới về mặt kỹ thuật, mà còn là bước chuyển trong tư duy quản lý giáo dục. Khi dữ liệu được khai thác hiệu quả và công nghệ trở thành công cụ hỗ trợ ra quyết định, công tác tuyển sinh ngày càng minh bạch, khách quan và thuận tiện hơn.

Những kết quả bước đầu đạt được sẽ là nền tảng để Hà Nội tiếp tục mở rộng ứng dụng công nghệ số trong quản lý giáo dục, từng bước xây dựng nền hành chính giáo dục thông minh, hiện đại và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn./.

Lần đầu tuyển sinh theo bản đồ số GIS, Hà Nội chỉ đạo nóng tháo gỡ vướng mắc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản đề nghị các xã, phường rà soát kỹ tuyến tuyển sinh theo bản đồ số GIS, chỉ tiêu tuyển sinh của từng cơ sở giáo dục để phân bổ, điều tiết phù hợp thực tế.

​

​