Hà Nội đặt mục tiêu mỗi học sinh tiểu học biết chơi một môn thể thao

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch Phát triển thể chất và thể thao trong các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030.

Việc này nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Mục tiêu của kế hoạch là nâng cao thể lực, tầm vóc, sức khỏe và chất lượng phát triển thể chất của trẻ em mầm non, học sinh tiểu học; cải thiện các chỉ số thể lực, kỹ năng vận động và giảm các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe học đường.

Thông qua rèn luyện thường xuyên, kế hoạch này hướng đến hình thành thói quen tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên và lối sống năng động cho trẻ em, học sinh; nâng cao kỹ năng vận động, phát triển hài hòa hệ cơ, xương khớp, tim mạch, hô hấp, tư thế và các tố chất thể lực phù hợp với từng độ tuổi.

Bên cạnh đó, việc rèn luyện thể dục thể thao còn góp phần phát triển toàn diện phẩm chất, kỹ năng sống, tinh thần kỷ luật, ý thức tự rèn luyện, khả năng hợp tác và tinh thần đồng đội thông qua các hoạt động thể thao; tạo môi trường giáo dục năng động, lành mạnh và thân thiện trong các cơ sở giáo dục.

Ngoài ra, việc triển khai kế hoạch cũng nhằm tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong chăm sóc sức khỏe, phát triển thể chất và hình thành thói quen vận động bền vững cho trẻ em, học sinh; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển con người Thủ đô trong giai đoạn mới.

Các giờ học giáo dục thể chất mang lại sự hào hứng cho các em học sinh. (Ảnh: Vietnam+)

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030, tối thiểu 98% học sinh tiểu học đạt tiêu chuẩn người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên theo quy định; trên 80% học sinh sau khi hoàn thành cấp tiểu học được trang bị kỹ năng cơ bản của ít nhất 1 môn thể thao đã lựa chọn và có khả năng tiếp tục tham gia tập luyện.

100% cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học lựa chọn, tổ chức tối thiểu 2 môn thể thao phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và nhu cầu của trẻ em, học sinh; 100% cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học duy trì thường xuyên hoạt động thể dục buổi sáng từ 15 đến 20 phút.

Trên 95% trường tiểu học tổ chức các câu lạc bộ thể thao, giải thể thao nội bộ, ngày hội thể thao hoặc các hoạt động giao lưu thể dục, thể thao thường xuyên trong năm học; trong đó, tối thiểu 30% hoạt động được tổ chức có sự tham gia trực tiếp của phụ huynh và học sinh.

80% trở lên cơ sở giáo dục mầm non tổ chức Hội thi Bé khỏe - Bé ngoan, Ngày hội Chúng cháu vui khỏe hoặc các hoạt động giao lưu thể dục, thể thao phù hợp với lứa tuổi hằng năm; trong đó, tối thiểu 30% hoạt động được tổ chức có sự tham gia của phụ huynh và trẻ em.

100% cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc lựa chọn môn thể thao, theo dõi quá trình tập luyện và phát triển thể chất của trẻ em, học sinh.

Về thể lực và sức khỏe, trên 95% trẻ em mầm non và học sinh tiểu học đạt chuẩn phát triển thể chất theo độ tuổi; giảm tỷ lệ trẻ em, học sinh chưa đạt chuẩn thể lực xuống dưới 5%; cải thiện các chỉ số về sức bền, sức nhanh, sự khéo léo và khả năng phối hợp vận động; trên 95% trẻ em, học sinh thuộc nhóm suy dinh dưỡng, thấp còi, thừa cân, béo phì được theo dõi, tư vấn và áp dụng các biện pháp can thiệp phù hợp.

Giáo viên tham gia hội thi dạy môn giáo dục thể chất. (Ảnh: Vietnam+)

Để thực hiện mục tiêu này, Hà Nội đặt ra 4 nhiệm vụ trọng tâm gồm: đảm bảo thời lượng giáo dục thể chất và thể thao trong trường học; tăng cường vai trò và lựa chọn các môn giáo dục thể chất và thể thao phù hợp trong trường học; chuẩn hóa, nâng cao chất lượng nội dung giáo dục thể chất và thể thao trong trường học; hướng tới mỗi học sinh tiểu học biết chơi ít nhất một môn thể thao.

Có 8 giải pháp được Thủ đô đưa ra, gồm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên giáo dục thể chất và huấn luyện viên thể thao; chuẩn hóa học liệu; bảo đảm trang thiết bị chuyên môn; đảm bảo an toàn vận động học đường; đảm bảo dinh dưỡng học đường; kiểm tra, đánh giá định kỳ và lưu giữ hồ sơ sức khỏe học sinh; xây dựng cơ chế phối hợp giữa gia đình và nhà trường; đưa kết quả vào tiêu chí thi đua khen thưởng.

Lộ trình thực hiện kế hoạch được chia thành hai giai đoạn: 2026-2027 và giai đoạn 2027-2030.

Trong đó, giai đoạn 2026-2027 triển khai đồng bộ tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố phù hợp với điều kiện thực tiễn cơ sở; xây dựng 11 trường chất lượng cao (7 trường mầm non, 4 trường tiểu học) thành mô hình điểm và làm cơ sở nhân rộng trong giai đoạn tiếp theo.

Trong giai đoạn này, Hà Nội cũng đặt mục tiêu hoàn thiện hệ thống học liệu; xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, tổ chức hoạt động, theo dõi kết quả…

Trong giai đoạn 2027-2030, Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện và nhân rộng các mô hình hiệu quả; tổng kết đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch; đề xuất các cơ chế, chính sách, định hướng triển khai đối với các cấp học tiếp theo.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là cơ quan thường trực, giữ vai trò chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thể thao và các sở, ban ngành, địa phương trên địa bàn thành phố để thực hiện kế hoạch này./.

Nghị quyết 71-NQ/TW: Quyết liệt tạo chuyển động mới cho giáo dục và đào tạo Từ chỉ đạo ở tầm chiến lược đến việc dồn lực đầu tư cơ sở vật chất cho vùng khó khăn, cấp phát sách giáo khoa miễn phí, tất cả đều hướng tới mục tiêu xây nền giáo dục hiện đại, công bằng, chất lượng.