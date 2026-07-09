Phú Thọ ứng dụng công nghệ số thúc đẩy du lịch vùng cao bứt phá

Công nghệ số đang góp phần đưa hình ảnh các điểm đến vùng cao của tỉnh Phú Thọ lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng trực tuyến, tạo sức hút đối với du khách trong và ngoài nước.

Thông qua các sản phẩm truyền thông số, bản đồ du lịch thông minh, mạng xã hội và nền tảng đặt dịch vụ trực tuyến, nhiều điểm du lịch cộng đồng, danh lam thắng cảnh và bản sắc văn hóa các dân tộc được quảng bá hiệu quả hơn. Nhờ đó, lượng khách đến các xã vùng cao gia tăng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Phú Thọ đón trên 10,5 triệu lượt khách, riêng các xã vùng cao ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Điều này cho thấy hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ số trong quảng bá và phát triển du lịch.

Chuyển đổi số mạnh mẽ từ cơ sở

Chỉ với vài thao tác trên điện thoại thông minh, du khách dễ dàng tìm kiếm được thông tin về các điểm đến, từ những khu du lịch nổi tiếng đến các homestay nằm giữa núi rừng vùng cao của tỉnh Phú Thọ.

Con đường từ trung tâm xã Vân Sơn xuống xóm Xôm. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Các nền tảng số giúp người dùng tra cứu hình ảnh, đọc đánh giá, định vị đường đi, đặt phòng, dịch vụ và liên hệ trực tiếp với chủ cơ sở lưu trú. Việc ứng dụng công nghệ số không chỉ rút ngắn thời gian, giảm chi phí mà còn mang lại sự chủ động trong việc xây dựng lịch trình, đặc biệt khi khám phá các bản làng vùng cao.

Tại xã Pà Cò, anh Giàng A La (một thanh niên người Mông) là điển hình trong việc ứng dụng công nghệ số để phát triển du lịch cộng đồng. Nhiều năm qua, anh A La chủ động quảng bá hình ảnh quê hương thông qua các nền tảng mạng xã hội, từng bước xây dựng thương hiệu A La Homestay và đưa hình ảnh Pà Cò đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.

Nhận thấy mạng xã hội là kênh quảng bá hiệu quả, anh mạnh dạn đầu tư điện thoại thông minh, máy ảnh và các thiết bị ghi hình, thường xuyên đăng tải hình ảnh về cảnh quan thiên nhiên, đời sống, văn hóa truyền thống cùng các hoạt động trải nghiệm đặc sắc của đồng bào Mông.

Nhờ cách làm bài bản, A La Homestay ngày càng được nhiều du khách biết đến, bình quân mỗi tháng đón khoảng 20-30 lượt khách, mang lại doanh thu từ 30-40 triệu đồng.

Anh Giàng A La cho biết chuyển đổi số không chỉ là công cụ quảng bá mà còn là giải pháp kết nối cộng đồng. Từ kinh nghiệm của bản thân, anh đã tích cực hướng dẫn, hỗ trợ nhiều thanh niên địa phương tiếp cận công nghệ, xây dựng các nhóm khởi nghiệp, khuyến khích người trẻ mạnh dạn phát triển du lịch ngay trên chính quê hương; qua đó, từng bước hình thành mạng lưới các hộ dân cùng tham gia phát triển du lịch cộng đồng, góp phần nâng cao thu nhập và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Tại xã Vân Sơn - nơi được mệnh danh là "nóc nhà xứ Mường", công nghệ số đang trở thành cầu nối đưa hình ảnh vùng cao đến với đông đảo du khách.

Cấp ủy, chính quyền và người dân nơi đây đã tích cực khai thác các nền tảng số để quảng bá cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và nông sản đặc trưng. Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn Nguyễn Duy Tư cho biết anh đã trực tiếp xây dựng các kênh truyền thông trên nền tảng số, sản xuất những video ngắn giới thiệu cảnh sắc, văn hóa, ẩm thực và đời sống của người dân địa phương.

Những sản phẩm truyền thông được đầu tư công phu đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực. Video đầu tiên giới thiệu về Vân Sơn thu hút hơn 1 triệu lượt xem chỉ sau một ngày đăng tải, góp phần đưa hàng nghìn lượt khách đến tham quan, trải nghiệm ngay trong tuần đầu tiên.

Chỉ sau một tháng có thêm 5 hộ dân đăng ký phát triển mô hình homestay, mở ra hướng đi mới cho phát triển kinh tế du lịch tại địa phương

.Đến nay, nhiều địa phương vùng cao như Đà Bắc, Mai Châu, Kim Bôi, Tân Mai, Quy Đức, Tiền Phong... cũng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quảng bá du lịch.

Thông qua mạng xã hội, bản đồ số, nền tảng đặt dịch vụ và các sản phẩm truyền thông trực tuyến, hình ảnh các điểm đến được lan tỏa, thu hút đông khách đến địa phương.

Công nghệ số - bước đột phá ngành du lịch

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh Phú Thọ ước đón trên 10,5 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch đạt hơn 10.775 tỷ đồng. Bên cạnh việc tiếp tục quảng bá các điểm đến trọng điểm (như Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Tam Đảo-Tây Thiên và hồ Hòa Bình), ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đang đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong xúc tiến quảng bá, mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng trải nghiệm cho du khách.

Khách du lịch tham quan lòng hồ Hòa Bình. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Việc phát huy hiệu quả các nền tảng số không chỉ góp phần đưa hình ảnh vùng cao đến gần hơn với du khách mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng, nâng cao đời sống người dân và phát triển kinh tế-xã hội theo hướng bền vững.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, những năm gần đây, nhu cầu của du khách, nhất là khách quốc tế đối với các điểm đến vùng cao ngày càng tăng. Không chỉ tìm đến cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, du khách còn mong muốn trải nghiệm bản sắc văn hóa, đời sống cộng đồng và các sản phẩm du lịch bền vững.

Đây là cơ hội để các địa phương miền núi khai thác hiệu quả tiềm năng, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường. Trước xu hướng đó, ngành du lịch tỉnh xác định chuyển đổi số là giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quảng bá, kết nối thị trường và phát triển du lịch.

Tỉnh khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ kinh doanh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, kinh doanh và cung cấp dịch vụ du lịch.

Trưởng Phòng Quản lý du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ) Đặng Tuấn Hùng cho biết các nền tảng số như Facebook, TikTok, YouTube... đang trở thành kênh truyền thông hiệu quả, góp phần đưa hình ảnh du lịch vùng cao lan tỏa mạnh mẽ tới du khách trong và ngoài nước.

Nhiều video được đầu tư công phu về nội dung, hình ảnh và cách thể hiện đã thu hút hàng triệu lượt xem, tạo hiệu ứng tích cực trên không gian mạng. Qua đó, nhiều điểm đến trước đây còn ít người biết đến đã từng bước trở thành lựa chọn của du khách yêu thích khám phá, trải nghiệm.

Việc ứng dụng công nghệ số không chỉ góp phần gia tăng lượng khách đến các xã vùng cao mà còn mở ra cơ hội quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP, nghề truyền thống và văn hóa bản địa.

Khi lượng khách tăng, các dịch vụ lưu trú, ẩm thực, vận chuyển, hướng dẫn viên, biểu diễn văn hóa và tiêu thụ đặc sản cũng có điều kiện phát triển, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Đồng thời, hiệu quả truyền thông trên môi trường số cũng góp phần xây dựng thương hiệu địa phương, thúc đẩy xúc tiến thương mại và thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả chuyển đổi số, trong 6 tháng cuối năm 2026, tỉnh Phú Thọ sẽ triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cho các chủ thể làm du lịch, nhất là tại các xã vùng cao.

Trọng tâm là tổ chức các chương trình tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng sử dụng công nghệ số cho người dân, hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch./.

Công nghệ số đang thay đổi diện mạo ngành du lịch Việt ra sao? Trung ương và địa phương sẽ phối hợp triển khai chuyển đổi số toàn ngành, hướng tới hình thành hệ sinh thái dữ liệu du lịch quốc gia, các nền tảng số phục vụ quản lý, xúc tiến và kinh doanh du lịch.

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