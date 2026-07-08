Bảo tàng Đà Nẵng - hành trình chạm vào ký ức thành phố bên sông Hàn

Giữa trung tâm Đà Nẵng, nơi dòng sông Hàn lặng lẽ chảy qua những cây cầu biểu tượng của thành phố, có một không gian khiến du khách phải chậm bước.

Không phải bãi biển Mỹ Khê hay bán đảo Sơn Trà, mà là Bảo tàng Đà Nẵng - nơi những lớp trầm tích văn hóa, lịch sử của vùng đất hơn 700 năm được kể lại bằng công nghệ hiện đại và hàng nghìn hiện vật quý.

Với vị trí giao thông thuận tiện trên 3 mặt đường: Bạch Đằng-Quang Trung-Trần Phú, Bảo tàng Đà Nẵng là điểm dừng chân lý tưởng dành cho những ai muốn khám phá chiều sâu văn hóa của thành phố biển.

Sau nhiều năm cải tạo và xây dựng, bảo tàng được đưa vào hoạt động trong không gian mới, kết hợp giữa công trình kiến trúc lịch sử với hệ thống trưng bày hiện đại, mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác so với hình dung truyền thống về một bảo tàng.

Bước qua cánh cửa thời gian

Ấn tượng đầu tiên khi đến Bảo tàng Đà Nẵng là vị trí đắc địa giữa trung tâm thành phố. Một bên là dòng sông Hàn thơ mộng, một bên là những công trình kiến trúc mang dấu ấn hơn một thế kỷ phát triển của đô thị Đà Nẵng.

Ngay từ khu vực tiền sảnh, không gian mở cùng lối thiết kế hiện đại tạo cảm giác gần gũi thay vì khô cứng như nhiều bảo tàng truyền thống. Ánh sáng tự nhiên được khai thác khéo léo, kết hợp cùng các màn hình trình chiếu, mô hình 3D và hệ thống thuyết minh đa phương tiện, giúp người xem dễ dàng tiếp cận thông tin.

Không chỉ đơn thuần trưng bày hiện vật, bảo tàng hướng đến việc kể một câu chuyện xuyên suốt về vùng đất Đà Nẵng - từ buổi đầu hình thành, quá trình giao thương, đấu tranh bảo vệ quê hương đến hành trình vươn mình trở thành đô thị năng động bậc nhất miền Trung.

Một khu vực trưng bày hiện vật của Bảo tàng Đà Nẵng. (Nguồn: Vietnam+)

Bảo tàng Đà Nẵng là công trình văn hóa được đầu tư với hệ thống trưng bày, diễn giải khoa học, thẩm mỹ và cơ sở vật chất hiện đại. Tại bảo tàng, gần 3.000 tài liệu, hiện vật được lựa chọn từ 27.000 tài liệu, hiện vật, kết hợp phong cách trưng bày truyền thống với công nghệ trình chiếu hiện đại; đặc biệt là ứng dụng phim 3D Mapping và 3D Mapping có tương tác, phim 3D, phim tư liệu và slide hình ảnh làm tăng tính trải nghiệm, tương tác đối với du khách.

Bảo tàng Đà Nẵng sẽ gợi mở và dẫn dắt công chúng tham quan trải nghiệm, tìm hiểu về tự nhiên và lịch sử xã hội Đà Nẵng, những câu chuyện về văn hóa cũng như khát vọng đi lên của một trong những trung tâm kinh tế-xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Bảo tàng Đà Nẵng gồm có 3 tầng trưng bày, không gian bên trong được thiết kế một cách khoa học để bố trí các chuyên đề trưng bày hình ảnh, tài liệu và hiện vật, trong đó có 9 đại chủ đề, gồm: Bức tường ảnh Tổng quan về thành phố Đà Nẵng; Thiên nhiên và con người Đà Nẵng; Lịch sử Đô thị Đà Nẵng; Cuộc đấu tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc; Chuyên đề Chứng tích chiến tranh; Đà Nẵng hội nhập và phát triển; Đa dạng văn hóa; Tòa thị chính Đà Nẵng; Sưu tập cổ vật của Bảo tàng Đà Nẵng.

Một thành phố được kể bằng hiện vật và công nghệ

Điểm hấp dẫn của Bảo tàng Đà Nẵng nằm ở cách sắp xếp nội dung theo dòng chảy lịch sử.

Từ những hiện vật khảo cổ có niên đại hàng nghìn năm, các bộ sưu tập trang sức cổ, đồ đồng, đồ gốm đến những tư liệu, hình ảnh về quá trình hình thành đô thị, mỗi không gian đều mở ra một lát cắt riêng của lịch sử.

Nhiều hiện vật quý hay những tài liệu, kỷ vật thời kháng chiến được bảo quản và giới thiệu bằng hình thức trực quan, giúp du khách không chỉ "xem" mà còn "hiểu" giá trị của từng hiện vật.

Bên cạnh đó, bảo tàng dành nhiều không gian để tái hiện đời sống văn hóa của cộng đồng các dân tộc sinh sống trên địa bàn thành phố và khu vực miền Trung. Những ngôi nhà truyền thống, nông cụ, nhạc cụ, trang phục hay lễ hội được phục dựng sinh động, góp phần khắc họa bức tranh đa dạng về bản sắc văn hóa địa phương.

Một trong những điểm khác biệt lớn của Bảo tàng Đà Nẵng so với trước đây là việc ứng dụng công nghệ số trong hoạt động trưng bày.

Thay vì chỉ quan sát hiện vật qua lớp kính, du khách có thể xem phim tư liệu hoặc trải nghiệm các không gian trình chiếu đa phương tiện. Những công nghệ này giúp các sự kiện lịch sử trở nên gần gũi, sinh động và dễ tiếp cận hơn, đặc biệt với giới trẻ và các gia đình có trẻ nhỏ.

Xem phim tư liệu được dựng lại nhờ công nghệ hiện đại tại Bảo tàng Đà Nẵng. (Nguồn: Vietnam+)

Đây cũng là xu hướng mà nhiều bảo tàng hiện đại đang theo đuổi: biến việc tham quan thành một hành trình khám phá thay vì chỉ đơn thuần là hoạt động quan sát.

Nếu trước đây nhiều người cho rằng bảo tàng chỉ phù hợp với học sinh hoặc những người nghiên cứu lịch sử, thì Bảo tàng Đà Nẵng đang dần thay đổi quan niệm ấy.

Không gian rộng rãi, thiết kế đẹp cùng nhiều góc kiến trúc ấn tượng khiến nơi đây trở thành địa điểm được nhiều bạn trẻ lựa chọn để tham quan, chụp ảnh và tìm hiểu văn hóa địa phương. Các bảng thông tin được trình bày ngắn gọn, khoa học, kết hợp hình ảnh minh họa giúp du khách dễ dàng theo dõi mà không cảm thấy nặng về kiến thức.

Đặc biệt, vị trí ngay trung tâm thành phố giúp du khách thuận tiện kết hợp tham quan nhiều điểm đến nổi tiếng như sông Hàn, cầu Rồng, chợ Hàn hay Bảo tàng Điêu khắc Chăm chỉ trong một buổi./.

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng: Nơi lưu giữ các hiện vật độc đáo và quý hiếm Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng là nơi lưu giữ các hiện vật văn hóa Chăm Pa lớn nhất cả nước, trong đó có 12 Bảo vật Quốc gia, trở thành điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước.