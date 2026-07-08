Bùng nổ chuỗi sự kiện Lễ hội tận hưởng Đà Nẵng 2026

Chiều 8/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng chính thức công bố Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026. Chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 22-26/7 nhằm kích cầu du lịch và quảng bá hình ảnh địa phương.

Theo ban tổ chức, lễ hội mang thông điệp “Cảm nhận – Tận hưởng – Khám phá”, lấy giá trị bản sắc văn hóa và trải nghiệm của du khách làm trung tâm. Sự kiện hướng tới mục tiêu tôn vinh văn hóa xứ Quảng và khẳng định vị thế điểm đến sự kiện của Đà Nẵng.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng chia sẻ, định hướng phát triển mới của ngành du lịch thành phố không chỉ nỗ lực kiến tạo những sự kiện hấp dẫn, mà còn chú trọng xây dựng các trải nghiệm có chiều sâu.

Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Ông Tán Văn Vương nhấn mạnh: "Đà Nẵng lấy bản sắc làm nền tảng, lấy cảm xúc của du khách làm giá trị cốt lõi và lấy sự phát triển bền vững làm mục tiêu lâu dài".

Lễ hội chính thức khai mạc vào tối 23/7 tại Công viên Biển Đông bằng chương trình nghệ thuật thực cảnh. Đêm khai mạc tập trung tái hiện đời sống sinh hoạt của các làng chài ven biển và những làng nghề truyền thống.

Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, nhiều không gian trải nghiệm văn hóa sẽ được thiết lập dọc tuyến biển. Điển hình là "Không gian Ẩm thực chợ quê", "Dạ tiệc ánh sáng biển đêm" và khu vực trưng bày diều nghệ thuật ánh sáng. Bên cạnh đó, chương trình "Đón nhịp chợ cá bình minh" tại bãi biển Mân Thái sẽ tạo điều kiện để du khách trực tiếp tham gia hoạt động kéo lưới cùng ngư dân bản địa.

Lễ hội cũng quy tụ hàng loạt giải đấu thể thao biển quy mô quốc gia như Giải vô địch Bóng ném trẻ bãi biển và Giải chạy chân trần trên biển. Ngoài ra, thành phố còn triển khai các tour du lịch sinh thái kết nối các điểm đến lân cận như bán đảo Sơn Trà, chùa Linh Ứng và vùng núi Tak Pổ. Hệ thống "Hành trình số khám phá Đà Nẵng" cũng được giới thiệu nhằm hỗ trợ du khách tra cứu và tương tác trực tuyến.

Với sự đầu tư bài bản và định hướng chiến lược rõ ràng, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 được kỳ vọng sẽ tạo ra sức bật mạnh mẽ, mang lại không khí sôi động và góp phần khẳng định vững chắc vị thế điểm đến sự kiện hàng đầu châu Á của thành phố biển../.

Lịch tổ chức các sự kiện Lễ hội tận hưởng Đà Nẵng 2026. (Nguồn: Sở VHTTDL Đà Nẵng)