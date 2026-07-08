Việt Nam đứng trước cơ hội lớn tham gia sâu hơn vào thị trường du lịch Halal

Ngày 8/7, tại tỉnh Khánh Hòa, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Du lịch Halal Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Việt Nam: Điểm hẹn mới của du lịch Halal."

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho biết trong bức tranh chung về du lịch và các lợi thế phát triển du lịch của Việt Nam, điều đáng tiếc là du lịch Halal ở Việt Nam chưa được khai thác hết tiềm năng. Trong số 21 triệu khách du lịch quốc tế đến Việt Nam năm 2025 mới có hơn 600.000 khách Hồi giáo, chiếm gần 3% tổng du khách quốc tế đến Việt Nam. Những năm gần đây, Halal được đánh giá là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất thế giới.

Với hơn 2 tỷ người Hồi giáo sinh sống tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhu cầu du lịch Halal ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt tại các thị trường như Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapore, Ấn Độ, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar, Saudi Arabia, Kuwait và nhiều quốc gia Trung Đông.

Tiến sỹ H.Zuraimi Jumaat, Cố vấn cấp cao Halal Hub Việt Nam, cho rằng Việt Nam đã được công nhận trên toàn cầu về thế mạnh trong nông nghiệp, hải sản, chế biến thực phẩm, sản xuất và du lịch. Mục tiêu của Halal Hub Việt Nam trong 10 tới trước hết là đưa Việt Nam trở thành nhà xuất khẩu đáng tin cậy các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản và thực phẩm chế biến được chứng nhận Halal. Bên cạnh đó, dịch vụ du lịch thân thiện với Halal được mở rộng, đảm bảo Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới.

Có thể thấy Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để tham gia sâu hơn vào thị trường Halal toàn cầu. Đây không chỉ là cơ hội để mở rộng thị trường khách quốc tế mà còn là động lực thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng của ngành du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, tăng cường hội nhập quốc tế và đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong nêu rõ để phát triển du lịch Halal, Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, tiêu chuẩn, phát triển nguồn nhân lực, mở rộng mạng lưới dịch vụ đạt chuẩn Halal, tăng cường hợp tác quốc tế, kết nối doanh nghiệp và xây dựng thương hiệu điểm đến Việt Nam trở thành “Điểm hẹn mới của Du lịch Halal." Đây là nhiệm vụ không của riêng ngành du lịch, mà cần sự chung tay của các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế…

Tại Khánh Hòa, địa phương đang khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển hệ thống nhà hàng, khách sạn và khu nghỉ dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn Halal; xây dựng các khu vực cầu nguyện tại sân bay, cơ sở lưu trú và các điểm du lịch; nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách Hồi giáo.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên cho biết tỉnh xác định phát triển du lịch Halal là một định hướng quan trọng nhằm đa dạng hóa thị trường khách quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến và mở rộng không gian phát triển ngành du lịch.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá tại các thị trường trọng điểm như: Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapore, Trung Đông và Nam Á. Sản phẩm du lịch Halal được xây dựng theo chuyên đề và các gói sản phẩm nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, golf, MICE, du lịch văn hóa Chăm, du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái dành cho khách Halal.

Đại diện Đại sứ UAE tại Việt Nam phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Việt Nam là đất nước có rất nhiều lợi thế để phát triển du lịch, từ nền chính trị ổn định; môi trường an ninh an toàn; nền văn hóa lâu đời, giàu bản sắc; thiên nhiên đa dạng; ẩm thực đặc sắc, có vị trí địa chiến lược kết nối Đông Nam Á với Đông Bắc Á, Nam Á và Trung Đông. Du lịch Việt Nam đã đón hơn 21 triệu du khách quốc tế năm 2025.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 12,3 triệu lượt, tăng 14,9%, đạt gần 50% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay./.

“Mỏ vàng” du lịch Halal: Cần chiến lược hấp dẫn khách Hồi giáo đến Việt Nam Lãnh đạo ngành cho biết sẽ tham mưu xây dựng chính sách cụ thể nhằm thúc đẩy phân khúc chiến lược du lịch Halal trong định hướng mở rộng thị trường quốc tế của Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung.