Biển Phước Hải - vẻ đẹp bình yên của làng chài bên bờ biển

Nếu Vũng Tàu nổi tiếng với những bãi biển nhộn nhịp hay Hồ Tràm hấp dẫn bởi các khu nghỉ dưỡng cao cấp, thì biển Phước Hải lại mang đến một sắc thái hoàn toàn khác.

Nằm ở phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh, nơi đây vẫn giữ được nét mộc mạc của một làng chài truyền thống, với bãi cát trải dài, những con thuyền đánh cá đầy màu sắc và nhịp sống bình yên đặc trưng của cư dân vùng biển.

Biển Phước Hải từ lâu đã là điểm đến quen thuộc của những du khách yêu thích không gian yên tĩnh và muốn tìm hiểu đời sống ngư dân miền biển. Không quá ồn ào hay đông đúc, nơi đây hấp dẫn bởi vẻ đẹp chân thực, gần gũi và những trải nghiệm mang đậm hơi thở của vùng duyên hải Nam Bộ.

Bãi biển mang vẻ đẹp nguyên sơ

Nằm cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh hơn 100km, Phước Hải sở hữu đường bờ biển dài với bãi cát thoải, thích hợp cho các hoạt động nghỉ dưỡng và dạo biển.

Khác với nhiều bãi biển đã được đô thị hóa mạnh, Phước Hải vẫn giữ được không gian thoáng đãng với những hàng dương ven biển và các khu dân cư gắn liền với nghề đánh bắt hải sản. Buổi sáng sớm, khi Mặt Trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời, cả vùng biển như bừng sáng bởi sắc màu của những đoàn tàu cá trở về sau đêm dài lênh đênh trên biển.

Biển Phước Hải còn nhiều nét hoang sơ. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Một trong những điều khiến du khách nhớ về Phước Hải chính là không khí lao động đặc trưng của làng chài.

Từ nhiều thế hệ, ngư nghiệp đã trở thành nghề sinh kế chính của người dân địa phương. Mỗi sáng sớm, khu vực bãi biển trở nên nhộn nhịp khi các tàu cá cập bến, mang theo những mẻ hải sản vừa được đánh bắt ngoài khơi. Cá, mực, tôm, ghẹ được phân loại ngay trên bãi biển trước khi đưa đến các chợ hải sản hoặc cơ sở chế biến.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Phước Hải là một làng chài lâu đời, nổi tiếng với các sản phẩm hải sản tươi sống, hải sản khô và nước mắm truyền thống. Đây cũng là một trong những nét văn hóa đặc trưng tạo nên sức hút riêng của địa phương.

Đối với nhiều du khách, việc dậy sớm để ngắm cảnh tàu thuyền cập bến hay trò chuyện cùng ngư dân đôi khi còn thú vị hơn cả việc tắm biển.

Những điểm đến gắn với văn hóa biển

Không chỉ sở hữu cảnh quan tự nhiên, Phước Hải còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa gắn liền với tín ngưỡng của cư dân vùng biển.

Nổi bật trong số đó là Lăng Ông Nam Hải - nơi thờ cá Ông, hay còn gọi là cá voi, vị thần được ngư dân tin rằng luôn che chở cho họ trong những chuyến ra khơi. Bên cạnh lăng còn có khu vực lưu giữ các bộ xương cá voi được người dân địa phương gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đây là điểm đến giúp du khách hiểu thêm về đời sống tinh thần và tín ngưỡng đặc trưng của cộng đồng ngư dân Nam Bộ.

Ngoài ra, từ Phước Hải, du khách có thể kết hợp tham quan khu vực núi Minh Đạm - di tích lịch sử nổi tiếng gắn với các cuộc kháng chiến của quân và dân địa phương. Khu vực này đồng thời sở hữu nhiều điểm ngắm cảnh hướng ra biển rất đẹp.

Một trong những lý do khiến nhiều người lựa chọn Phước Hải cho các chuyến nghỉ cuối tuần chính là ẩm thực.

Làng cá Phước Hải là nơi được nhiều khách du lịch tham quan, trải nghiệm. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Nhờ lợi thế là làng chài lâu đời, nguồn hải sản tại đây luôn phong phú và tươi mới. Từ các loại cá biển, mực, ghẹ đến tôm, ốc đều được chế biến ngay trong ngày. Nhiều quán ăn ven biển phục vụ những món ăn giản dị nhưng đậm hương vị biển như mực nướng, cá hấp, ghẹ luộc hay lẩu hải sản.

Bên cạnh hải sản tươi sống, du khách còn có thể mua các sản phẩm đặc trưng như cá khô, mực khô hay nước mắm truyền thống làm quà sau chuyến đi. Đây cũng là những sản phẩm đã góp phần tạo nên thương hiệu của vùng biển Phước Hải trong nhiều năm qua.

Trong bối cảnh nhiều bãi biển ngày càng đông đúc, Phước Hải vẫn giữ được nét trầm lắng hiếm có. Không có những khu vui chơi quy mô lớn hay các hoạt động giải trí náo nhiệt kéo dài suốt ngày đêm, nơi đây hấp dẫn bởi chính sự giản dị của một làng biển truyền thống.

Đó là cảm giác được đi bộ trên bãi cát lúc bình minh, ngắm những con thuyền trở về từ biển khơi, thưởng thức hải sản tươi ngon ngay bên bờ biển và lắng nghe câu chuyện của những người dân đã gắn bó cả đời với sóng nước./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Nghĩa địa cá Ông Phước Hải-Nơi giữ hồn biển Tại xã Phước Hải vẫn tồn tại một không gian đặc biệt, là Ngọc Lăng Nam Hải, hay còn gọi là nghĩa địa cá Ông-nơi những “vị cứu tinh của biển cả” được an nghỉ, cũng là nơi “giữ hồn biển” của làng chài.