Quảng Ninh hoàn thành khắc phục sự cố điện sau bão số 1

Theo ông Nguyễn Văn Quý - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ninh, đến hết ngày 7/7, đơn vị đã khôi phục cấp điện cơ bản cho toàn bộ khách hàng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 1 (Maysak), bảo đảm ổn định đời sống sinh hoạt của nhân dân và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Trong các ngày 8 và 9/7, các đội kỹ thuật tiếp tục rà soát diện rộng tại các vùng sâu, vùng xa để khắc phục triệt để các sự cố nhỏ lẻ phát sinh.

Trước đó, đêm 4/7, bão số 1 với sức gió mạnh kèm mưa lớn dồn dập đã gây mất điện cục bộ và diện rộng, tập trung chủ yếu tại khu vực miền Đông tỉnh Quảng Ninh. Thiên tai đã làm hư hỏng 4 đường dây 22kV cùng nhiều nhánh rẽ, làm gãy đổ gần 50 cột điện, khiến hơn 57.000 khách hàng bị gián đoạn cung cấp điện.

Điển hình, tại huyện đảo Cô Tô, gió giật cấp 9 – 10 kèm sóng lớn đã gây mất điện toàn bộ từ tối 4/7. Chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là khu vực Móng Cái và Hải Hà khi hệ thống lưới điện nổi bị hư hỏng nghiêm trọng với 16 cột trung áp bị gãy đổ, 9 cột bị nghiêng và khoảng 30 cột hạ áp bị ảnh hưởng, tác động lớn đến sinh hoạt của người dân và các đầm nuôi trồng thủy sản

Ngay sau khi thời tiết bảo đảm an toàn, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã huy động hơn 120 cán bộ, công nhân cùng đầy đủ vật tư, phương tiện, khẩn trương chia thành nhiều mũi thi công xử lý sự cố dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo đơn vị tại hiện trường.

Lực lượng chức năng đã tập trung phát quang cây xanh, dựng lại cột điện, kéo dây và thay thế các thiết bị hư hỏng nhằm bảo đảm an toàn vận hành trước khi đóng điện.

Sau bão số 1 Quảng Ninh ghi nhận trên 50 cột điện các loại bị ảnh hưởng, gãy, nghiêng. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Với tinh thần khẩn trương và quyết liệt, đến 23 giờ ngày 5/7, ngành điện Quảng Ninh đã khôi phục cấp điện cho toàn bộ các huyện Vân Đồn, Cô Tô, Bình Liêu, Tiên Yên và phần lớn phụ tải tại thành phố Móng Cái cùng huyện Hải Hà. Riêng đối với một số đường dây trục chính và nhánh rẽ tại Móng Cái, do địa hình thi công phức tạp và thời tiết bất lợi nhưng việc khắc phục cũng cơ bản hoàn thành vào tối 7/7.

Ngày 8/7, các đội kỹ thuật tiến hành rà soát, xử lý nốt các vị trí đứt dây, hư hỏng xà, sứ và phụ kiện còn lại tại các khu vực vùng sâu như tuyến đảo Vĩnh Thực để khôi phục hoàn toàn 100% lưới điện cho nhân dân vùng bão. Hiện tại, toàn bộ các trạm biến áp 110kV trên địa bàn tỉnh đã vận hành ổn định trở lại.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã nhanh chóng khôi phục hệ thống điện sau bão, góp phần ổn định đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn./.

Quảng Ninh nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 1 Các nhu cầu thiết yếu như điện, nước sinh hoạt và hạ tầng viễn thông tại Quảng Ninh đã cơ bản được khôi phục, tạo cơ sở để nhân dân sớm ổn định đời sống và khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh.