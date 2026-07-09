Bộ Xây dựng vừa gửi đi văn bản đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý, công bố giá vật liệu xây dựng; chỉ số giá xây dựng.

Đánh giá thời gian qua, các địa phương cơ bản đã tổ chức công bố kịp thời giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng đảm bảo đúng quy định, tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng thừa nhận vẫn còn một số trường hợp công bố chậm so với thời điểm được quy định, nhất là chỉ số giá xây dựng (hiện còn một số địa phương mới công bố tới thời điểm quý IV/2025).

“Giá công bố của một số loại vật liệu xây dựng (như cát, đá xây dựng,...) chưa phản ánh đúng diễn biến trên thị trường trong thời gian qua,” Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng cho hay.

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng, phát huy hiệu quả đầu tư các công trình, dự án trọng điểm tại địa phương, đẩy mạnh công tác phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện đồng thời mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, Bộ Xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công bố giá vật liệu xây dựng đã được hướng dẫn trong thời gian vừa qua.

Các địa phương tập trung tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng, kiểm soát giá vật liệu xây dựng (đặc biệt là các loại vật liệu xây dựng như thép, xi măng, cát, đá xây dựng, nhựa đường…) xử lý kịp thời tình trạng “găm hàng,” “thao túng” giá vật liệu xây dựng, để công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng đảm bảo phản ánh đúng giá thị trường.

Hiện nay, giá nhiên liệu (xăng, dầu) trong tháng 6/2026 đã giảm so với thời điểm trước đây (đặc biệt là giá dầu Diesel), Bộ Xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành cần chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm soát thị trường, tập trung rà soát, khảo sát giá vật liệu xây dựng tại địa phương, kịp thời công bố giá phù hợp với diễn biến thị trường.

Các địa phương cũng được đề nghị căn cứ các quy định về quản lý giá xây dựng, giá các yếu tố chi phí trực tiếp cấu thành giá công tác xây dựng và chỉ số giá xây dựng tại Nghị định, Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định định mức dự toán và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026) để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công tác khảo sát, thu thập, công bố thông tin về giá vật liệu xây dựng, xác định, công bố chỉ số giá xây dựng đúng quy định./.

Giá nguyên vật liệu xây dựng “leo thang” cùng với biến động nhiên liệu Biến động nhiên liệu tăng đã kéo theo giá vật liệu xây dựng "leo thang" và sẽ có tác động đến việc quản lý chi phí của dự án đầu tư, thực hiện các hợp đồng xây dựng.