Bộ Xây dựng: Sẽ bình ổn giá vật liệu, xử lý nghiêm “găm hàng, đẩy giá”

Bộ Xây dựng đã giải đáp về tiến độ khai thác các dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam, cũng như biến động giá nhiên liệu, vật liệu đang tác động lớn đến nhà thầu tại các dự án giao thông trọng điểm.

Tại buổi họp báo thường kỳ năm 2026 của Bộ Xây dựng vào chiều nay (ngày 9/4), ông Nguyễn Thế Minh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng cho biết trong 12 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam phía Đông khởi công từ ngày 1/1/2023, đến nay, có 8 dự án đã hoàn thành, đáp ứng và vượt tiến độ.

Trong đó, có 4 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam còn lại qua khu vực miền Trung (với tổng chiều dài 268km) đã được thông xe kỹ thuật từ ngày 19/12/2025 nhưng chưa đưa vào khai thác chính thức.

Ông Minh chỉ ra nguyên nhân 4 đoạn tuyến này có địa hình địa chất phức tạp nhất trong 12 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam. Thời gian đầu, các dự án có sự chậm trễ về giải phóng mặt bằng, cấp mỏ vật liệu.

“Ngoài ra, do ảnh hưởng thời tiết khu vực miền Trung, đặc biệt từ cơn bão số 13 đến ngập lụt diện rộng. Quá trình ngập lụt công tác khắc phục hậu quả của nhà thầu, đường công vụ vận chuyển bị gián đoạn, sau đó ảnh hưởng giá nhiên liệu tăng,” ông Minh nói thêm.

Hiện nay, trên tổng số 268km thuộc 4 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam qua khu vực miền Trung, có 256km tuyến chính đã hoàn thành. Còn lại 12km thuộc dự án đoạn Chí Thạnh-Vân Phong đang triển khai thi công, đây là đoạn tuyến qua khu vực nền đất yếu, thời gian chờ lún kéo dài hơn thường lệ.

“Dự kiến, đến giữa tháng 4/2026, phạm vi thuộc 4 dự án cao tốc Bắc-Nam qua miền Trung còn lại sẽ được đưa vào khai thác trên đoạn từ Quảng Ngãi đến phía Nam hầm Cù Mông. Các đoạn tuyến còn lại sẽ được đưa vào khai thác trong tháng Tư để kịp thời phục vụ người dân lưu thông dịp cao điểm 30/4 tới đây,” ông Minh khẳng định.

Liên quan đến biến động giá nhiên liệu, vật liệu đang tác động lớn đến các nhà thầu và tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng cho rằng với vai trò Bộ quản lý chuyên ngành, Bộ Xây dựng đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện, đồng thời trực tiếp có văn bản đề nghị các địa phương đưa ra giải pháp quản lý, bình ổn giá vật liệu, xử lý nghiêm tình trạng “găm hàng, đẩy giá”.

Ông Minh thừa nhận sự thay đổi lớn trong thời gian ngắn về giá nhiên liệu, vật liệu đòi hỏi việc công bố giá và chỉ số giá xây dựng của địa phương cần kịp thời, phù hợp với thị trường, đáp ứng yêu cầu của công tác lập, phê duyệt dự toán, điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán cho nhà thầu.

Về giải pháp trước mắt, Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị các địa phương và cơ quan liên quan đánh giá đầy đủ tác động. Trên cơ sở đó, các cơ quan chuyên ngành sẽ tổng hợp tham mưu cấp có thẩm quyền nghiên cứu chính sách phù hợp, mang tính tổng thể.

Theo ông Nguyễn Trí Đức, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, công tác tái cấu trúc ngành Xây dựng tiếp tục được thực hiện theo hướng hiện đại, bền vững, thúc đẩy phát triển vật liệu mới, tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi số trong thiết kế, thi công và quản lý dự án đúng theo việc thực hiện và triển khai theo Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

“Hiện, Bộ Xây dựng đã và đang phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tăng cường kiểm soát thị trường vật liệu xây dựng, bất động sản, bảo đảm cung-cầu hợp lý…,” ông Đức quả quyết./.

Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nêu rõ mục tiêu đến năm 2030 là bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng, cung cấp đủ và ổn định cho phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và bảo vệ môi trường sinh thái. Ngành năng lượng sẽ phát triển hài hòa giữa các phân ngành với hạ tầng đồng bộ, thông minh, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực ASEAN. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 tỷ lệ tiết kiệm năng lượng từ 8-10% và giảm phát thải khí nhà kính từ 15-35% so với kịch bản thông thường. Tầm nhìn đến năm 2045, ngành năng lượng Việt Nam phát triển bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên.

