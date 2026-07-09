Bản tin 60s ngày 9/7/2026 gồm những nội dung sau:

Miền Bắc nhiều khả năng tiếp tục mưa lớn trong những ngày tới.

Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở tại khu vực Đền Sóc.

Giải mã hiện tượng vòi rồng khổng lồ bất ngờ xuất hiện ở Hưng Yên.

Tìm thấy thi thể Trung tá cảnh sát giao thông mất tích do bị lật ca nô trên sông Soài Rạp.

Đại diện ngành điện nói rõ lý do khiến hoá đơn tiền điện tháng 6 tăng cao.

Tổng thống Mỹ tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran “đã kết thúc”.

Mỹ cấp quyền sản xuất tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine.

Venezuela sẽ sớm khôi phục các chuyến bay thương mại./.