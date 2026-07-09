Tổ chức giao thông phục vụ thi công đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long

Ngày 9/7, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, nhằm phục vụ thi công Công trình Nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long, Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Đại lộ Thăng Long, đường Hoàng Tùng.

Theo đó, đường gom phải Đại lộ Thăng Long: rào chắn toàn bộ đường gom Từ Km 7+760 m đến Km 8+680 m để thi công các hạng mục công trình; làm đường vuốt nối từ đường gom vào cao tốc và từ cao tốc ra đường gom.

Phân luồng các phương tiện từ đường gom phải vào cao tốc hiện trạng để vòng tránh qua phạm vi thi công.

Đường cao tốc phải Đại lộ Thăng Long: rào chắn toàn bộ đường cao tốc phải tại Km 8+120m đến Km 8+860. Phân luồng các phương tiện trên làn cao tốc phải đi vào đường tạm trên dải phân cách giữa từ Km 8+120 đến Km 8+860 để vòng, tránh qua phạm vi thi công.

Các vị trí quây rào, thu hẹp lòng đường, tổ chức phân luồng cục bộ, tại chỗ các phương tiện lưu thông vòng tránh qua phạm vi thi công, cụ thể rào chắn làn khẩn cấp cao tốc chiều rộng 3m, từ lý trình Km 7+760m đến lý trình Km 8+120 m, để thi công hệ thống thoát nước.

Từ lý trình Km 9+020 m đến lý trình Km 9+430 m, rào chắn làn khẩn cấp chiều rộng 3m thi công đường nhánh số 7 (nhánh vào cao tốc). Cùng với đó, lực lượng chức năng điều chỉnh tốc độ lưu thông giảm dần, tốc độ tối đa cho phép không quá 60km/h khi qua khu vực thi công công trình.

Đối với đường cao tốc trái Đại lộ Thăng Long, các vị trí quây rào thu hẹp lòng đường, tổ chức phân luồng cục bộ, tại chỗ các phương tiện lưu thông vòng tránh qua phạm vi thi công, cụ thể tiếp tục được rào chắn thu hẹp 3m làn cao tốc giáp dải phân cách giữa từ lý trình Km 8+220 m đến lý trình Km 8+530 m để phục vụ thi công trụ cầu.

Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng sẽ rào chắn làn khẩn cấp chiều rộng 3m, từ lý trình Km 9+020 m đến lý trình Km 9+430 m, thi công đường nhánh số 8 (nhánh ra cao tốc); từ lý trình Km 7+760m đến lý trình Km 8+120 m, để thi công hệ thống thoát nước; Điều chỉnh tốc độ lưu thông giảm dần, tốc độ tối đa cho phép không quá 60km/h khi qua khu vực thi công công trình.

Đối với đường gom trái Đại lộ Thăng Long và đường Hoàng Tùng, vị trí thu hẹp lòng đường thi công phục vụ thi công các hạng mục gồm hệ thống thoát nước mưa, hào kỹ thuật, gờ chắn bánh... , tổ chức phân luồng cục bộ, tại chỗ để các phương tiện lưu thông vòng tránh qua phạm vi thi công.

Cụ thể, lực lượng chức năng sẽ rào chắn một phần đường gom, chiều rộng còn lại của làn đường gom tối thiểu 4m Từ lý trình Km 7+780 m đến Km 8+190 m và từ lý trình Km 8+520 m đến Km 8+760 m.

Để phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố bố trí đầy đủ hệ thống thống biển báo hiệu, biển chỉ dẫn phân luồng từ xa, phân luồng tại chỗ; thống đèn chiếu sáng toàn bộ khu vực công trường đặc biệt là khu vực cổng ra vào, đèn cảnh báo ban đêm.

Tại cổng công trường phải bố trí nhân lực hướng dẫn, điều tiết khi đủ điều kiện an toàn mới cho xe ra khỏi cổng trường; đảm bảo khoảng cách tối thiểu đoạn chuyển làn cho các phương tiện ra vào công trường...

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố cũng chủ trì phối hợp với lực lượng công an, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan thực hiện công tác tổ chức phân luồng giao thông tại chỗ và phân luồng từ xa cho các phương tiện giao thông theo nội dung phương án phân luồng giao thông phục vụ thi công công trình.

Đồng thời, bố trí nhân lực trực chốt 24/24 để hướng dẫn giao thông, phối hợp các lực lượng chức năng hướng dẫn phân luồng giao thông, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Khi có hiện tượng ùn tắc giao thông, phải có phương án xử lý kịp thời, phối hợp với các cơ quan chức năng để đảm bảo giao thông thông suốt.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố chỉ đạo nhà thầu thi công theo đúng biện pháp thi công đã được phê duyệt, an toàn lao động trong quá trình thi công; Đảm bảo an toàn cho các công trình ngầm, nổi quanh khu vực thi công; hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sự cố hư hỏng công trình quanh khu vực với nguyên nhân do thi công gây ra.

Trong quá trình thi công phải đảm bảo vệ sinh môi trường và thoát nước của khu vực thi công, cũng như thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, nếu để xảy ra tai nạn chủ đầu tư, nhà thầu thi công chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ đồng thời cùng phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu thi công thu hồi, bàn giao hệ thống báo hiệu bộ trong phạm vi thi công và hướng dẫn thực hiện lắp đặt bổ sung biển báo, biển chỉ dẫn, nội dung ghi trên biển, số lượng biển chỉ dẫn, cảnh báo phân luồng giao thông để tổ chức giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông được an toàn, thuận tiện, bàn giao mặt bằng phạm vi thi công.

Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội điều chỉnh lộ trình tuyến buýt từ đường gom Đại lộ Thăng Long vào đường cao tốc và thu hồi điểm dừng chờ xe buýt bị ảnh hưởng trong phạm vi thi công; Thông báo cho các Xí nghiệp vận hành xe buýt nắm bắt được phương án điều chỉnh tổ chức giao thông để lưu thông theo quy định.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố phối hợp với lực lượng Thanh tra Sở hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; Tổ chức xử lý các phương tiện tham gia giao thông vi phạm quy định của Luật giao thông đường bộ./.

Khảo sát xây dựng tuyến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội Hoạt động khảo sát nhằm phục vụ thẩm tra dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

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