Điện Biên, Sơn La khẩn cấp sơ tán dân, khắc phục sạt lở do mưa lũ

Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, đặc biệt trong đêm mùng 8 và rạng sáng 9/7, đã gây sạt lở đất, chia cắt giao thông và buộc nhiều hộ dân ở một số địa phương của tỉnh Điện Biên phải di dời khẩn cấp. Các lực lượng chức năng đang huy động nhân lực, phương tiện khắc phục hậu quả, ứng phó với nguy cơ mưa lũ tiếp diễn.

Tại xã Na Sang, mưa lớn trong đêm mùng 8 và rạng sáng 9/7 đã gây sạt lở đất tại nhiều khu vực. Chính quyền địa phương đã chủ động rà soát, di dời 35 hộ dân đến nơi an toàn nên không có thiệt hại về người. Hiện còn 6 hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở rất cao đang tiếp tục được theo dõi và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn.

Mưa lớn cũng làm đất sạt vào 15 nhà dân; cuốn trôi 2 ha lúa, 1 ha bí xanh; làm chết 1 con trâu và 2 con bò. Nhiều tuyến đường giao thông, đường điện và trường học trên địa bàn bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, lực lượng Công an xã đã phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn; tham gia dọn dẹp đất đá, phân luồng giao thông và phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ khắc phục các điểm sạt lở, góp phần sớm ổn định đời sống người dân.

Mưa lớn cũng gây nhiều điểm sạt lở đất, cây đổ, làm ách tắc giao thông trên các tuyến Quốc lộ 6 và Quốc lộ 12 qua tỉnh Điện Biên. Theo thống kê sơ bộ của Công ty cổ phần Đường bộ 226, nhiều điểm sạt lở trên hai tuyến quốc lộ đã gây cản trở giao thông.

Ngay trong sáng 9/7, đơn vị đã huy động nhân lực, máy móc hót dọn đất đá, cưa cắt cây đổ, khơi thông các vị trí bị ách tắc, đồng thời bố trí lực lượng cảnh báo, phân luồng, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Mưa lũ cũng ảnh hưởng đến một số công trình đang thi công trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Công ty cổ phần Đầu tư thủy điện Nậm Mức 2, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 9/7, nước lũ tràn qua đê quây làm ngập khu vực thi công nhà máy, cửa nhận nước và hai khoang đập tràn. Sự cố không gây thiệt hại về người nhưng làm ngập, hư hỏng một số thiết bị, vật tư phục vụ thi công; dự kiến ảnh hưởng đến tiến độ dự án khoảng ba tháng để khắc phục.

Đất đá tràn kín mặt đường gây ách tắc giao thông tại Km2+550 tuyến đường Huổi Só - Huổi Lóng. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước diễn biến mưa lớn, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên đã có văn bản đề nghị Uỷ ban nhân dân các xã, phường chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Theo số liệu từ hệ thống trạm đo mưa tự động đến sáng 9/7, nhiều địa phương ghi nhận lượng mưa rất to đến đặc biệt to, như Mường Mùn 147 mm, Tả Ma 134,8 mm, Na Sang 129,2 mm, Pú Nhung 116,6 mm và Mùn Chung 112,6 mm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, rà soát các khu vực có nguy cơ cao để kịp thời sơ tán người dân, tổ chức lực lượng tại chỗ sẵn sàng ứng cứu, tăng cường tuyên truyền, đồng thời thực hiện nghiêm chế độ trực ban và báo cáo tình hình thiệt hại.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên, trong các ngày 9 và 10/7, tỉnh Điện Biên tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to. Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở vùng trũng thấp. Các địa phương đang tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ cao, chủ động triển khai các phương án ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tại tỉnh Sơn La, theo thống kê của Sở Xây dựng tỉnh, tính đến 8 giờ 30 phút, ngày 9/7, mưa lớn trên địa bàn đã gây ảnh hưởng tắc đường tại một số vị trí đường tỉnh lộ và Quốc lộ.

Mưa lớn kéo dài làm sạt lở đá rơi vào xe ô tô con đang lưu thông trên đường tại dốc Cao Pha, xã Mường Bú, tỉnh Sơn La. (Ảnh: TTXVN phát)

Cụ thể, Quốc lộ 279D tắc 2 vị trí ở Km44+125 và Km89+900; Quốc lộ 279 tắc 2 vị trí ở Km253+240 và Km261+160; đường tỉnh lộ 103B tắc 1 vị trí ở Km2+430. Trong đó, đối với vị trí Km89+900 Quốc lộ 279D (dốc Cao Pha) mưa nhiều làm ảnh hưởng đến đá rơi vào xe con đi đường, làm 1 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Hiện các vị trí ách tắc trên đã được lãnh đạo Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị trong ngành khẩn trương bố trí lực lượng bảo đảm giao thông.

Để chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, ngày 8/7, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Sơn La đã ban hành công văn yêu cầu các thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh trực tiếp xuống địa bàn được phân công phụ trách phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các xã, phường để kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống thiên tai.

Trong đó, các thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh tập trung kiểm tra công tác lập và triển khai thực hiện phương án ứng phó thiên tai trên địa bàn xã, đặc biệt là các phương án ứng phó cụ thể cho các khu vực trọng điểm, xung yếu có nguy cơ rủi ro cao; tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người do chủ quan, lơ là; rà soát phương án di dời người dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, suối, khu vực hạ du các hồ chứa nước...

Mặt khác, các thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn địa phương khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, các điểm nghẽn trong công tác phòng chống thiên tai phát hiện qua quá trình kiểm tra; tổ chức nghiêm túc chế độ trực ban phòng chống thiên tai theo đúng quy định; thường xuyên theo dõi sát sao diễn biến thời tiết, giữ thông tin liên lạc thông suốt với cơ sở để kịp thời chỉ đạo ứng phó khi có tình huống thiên tai xảy ra trên địa bàn phụ trách...

Mưa lớn gây ngập lụt cục bộ, sạt lở một số điểm và ảnh hưởng, thiệt hại về ruộng lúa của nhân dân xã Mường La, tỉnh Sơn La. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo thông tin Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Sơn La, đêm qua và sáng 9/7, ở tỉnh Sơn La nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Dự báo, trong 24 giờ đến 48 giờ tới, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực vùng núi Bắc Bộ kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến mức 5.000 m nên từ sáng 9 đến đêm 10/7 ở tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, có nơi mưa rất to.

Mưa lớn kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Cùng với đó, mưa lớn có khả năng cao gây lũ, lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực có địa hình dốc; gây trơn trượt, ách tắc, giảm tầm nhìn khi tham gia giao thông...

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La đề nghị, các cơ quan, xã, phường và người dân chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn để chủ động phòng tránh các loại thiên tai./.

Mưa lớn kéo dài gây sạt lở, ách tắc giao thông ở Sơn La, Điện Biên Mưa lớn trên địa bàn tỉnh Sơn La đã gây ách tắc giao thông tại 5 vị trí trên các tuyến Quốc lộ 279D, Quốc lộ 279 và đường tỉnh 103B trong khi tại Điện Biên có nhiều điểm sạt lở đất, cây đổ...