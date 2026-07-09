Dự báo ngày 11/7, siêu bão Bavi đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão Bavi di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc với tốc độ khá nhanh khoảng 20 km/h và giữ cường độ siêu bão (cấp 16) trong 24 giờ tới. Ngày 11/7, dự báo bão đổ bộ vào Phúc Kiến (Trung Quốc).

Khoảng ngày 10/7, siêu bão Bavi sẽ đi qua khu vực phía Bắc của đảo Đài Loan (Trung Quốc), cường độ giảm dần còn cấp 15, giật trên cấp 17. Đến khoảng chiều và đêm 11/7, bão Bavi sẽ đổ bộ vào khu vực phía Đông của tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) với cường độ mạnh khoảng cấp 13-14, sau đó đi sâu vào đất liền của tỉnh Phúc Kiến và suy yếu dần.

Cục Khí tượng thủy văn Việt Nam tiếp tục nhận định, siêu bão Bavi không có khả năng di chuyển vào Biển Đông, tuy nhiên với cường độ siêu mạnh thì siêu bão Bavi cũng tác động đến thời tiết của Biển Đông.

Theo đó, từ ngày 9/7 gió Tây Nam ở khu vực phía Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) sẽ mạnh dần lên cấp 6; từ ngày 10-11/7 toàn bộ khu vực Bắc, giữa và Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có thể mạnh lên tới cấp 6-7, sóng cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.

Sáng 9/7, siêu bão Bavi vẫn di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Đến 7 giờ sáng 9/7, vị trí tâm siêu bão Bavi ở vào khoảng 18.3 độ vĩ Bắc - 130 độ kinh Đông, cường độ cấp 16, giật trên cấp 17; hiện bão cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 810km về phía Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 1.100km về phía Đông Nam; cách tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 1.400km về phía Đông Nam.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn vẫn đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão này./.

Trung Quốc tiếp tục tìm kiếm cứu hộ trong khi chuẩn bị ứng phó với bão mới Thời tiết cực đoan đã tàn phá miền Nam và miền Trung Trung Quốc trong tuần này, trong khi một siêu bão dự báo sẽ quét qua các tỉnh phía Đông vào cuối tuần.