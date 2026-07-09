Lào Cai: Khắc phục hậu quả ngập lụt, sạt lở do mưa lớn tại Mường Khương

Theo Ủy ban Nhân dân xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai, mưa lớn kéo dài từ ngày 8-9/7 đã gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản và hoa màu, công trình hạ tầng trên địa bàn.

Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã khẩn trương phối hợp, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định đời sống.

Đến thời điểm 8 giờ ngày 9/7, có 14/28 thôn gồm Cốc Râm, Sao Cô Sỉn, Chúng Chải B, Lao Chải-Mường Khương, Sả Hồ, Mã Tuyển, Na Đẩy, Sảng Chải, Na Bủ-Hàm Rồng, Séo Tủng, Tả Thền A, Tả Chu Phùng, Choán Ván, Phố Cũ chịu thiệt hại do mưa lũ gây ngập úng, sạt lở. Trong đó, có 11 nhà bị ngập úng, sạt lở tại thôn Na Đẩy, thôn Na Bủ, thôn Tả Chu Phùng.

Mưa lũ khiến trên 24ha lúa bị ngập úng tại các thôn Mã Tuyển, Sảng Chải, Na Đẩy, Cốc Râm, Na Bủ-Hàm Rồng, Phố Cũ.

Cùng đó, có 10 tuyến đường giao thông trên địa bàn bị hư hỏng, ngập úng và chia cắt với khối lượng sạt lở lên tới gần 1.000m3 tập trung chủ yếu tại các thôn Sao Cô Sỉn Sạt, thôn Choán Ván...

Đặc biệt, tại Km185+300 đến Km185+900 trên Quốc lộ 4D xuất hiện nhiều điểm sạt lở nhỏ, đá tảng và cây đổ xuống mặt đường.

Lực lượng chức năng căng dây cảnh báo tại các tuyến đường nguy cơ lũ cuốn, sạt lở. (Ảnh: TTXVN phát)

Công an xã Mường Khương đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tổ chức tuần tra, dọn dẹp đất đá, cây đổ, căng dây cảnh báo nguy hiểm và hướng dẫn, điều tiết giao thông.

Đến sáng 9/7, các điểm sạt lở trên Quốc lộ 4D cơ bản đã được khắc phục, các phương tiện lưu thông bình thường.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ủy ban Nhân dân xã Mường Khương đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, các cơ quan chuyên môn, các thôn tổ chức kiểm tra, thống kê tình hình thiệt hại, thực hiện tốt phương châm "bốn tại chỗ" nhằm nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai.

Lực lượng chức năng phối hợp với Công an xã, Ban chỉ huy Quân sự xã khẩn trương sơ tán người dân, cắm biển cảnh báo tại những vị trị bị ngập úng, điểm sạt lở nguy hiểm, hỗ trợ các hộ gia đình bị ngập úng di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ ủy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, hiện nay, lũ trên sông Thao tại trạm Lào Cai và trạm Yên Bái đang lên nhanh. Mực nước lúc 7 giờ ngày 9/7 trên sông Thao tại trạm Lào Cai là 79,25m (dưới báo động 1: 0,25m); tại trạm Yên Bái là 26,64m (dưới báo động 1: 3,36m).

Từ hôm nay đến ngày 10/7, trên các sông suối trong tỉnh xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Thao tại trạm Lào Cai khả năng ở mức báo động 1.

Mực nước sông lên cao gây ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, suối và nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn đồi dốc, taluy các tuyến đường giao thông; sụt lún đất tại khu vực có kết cấu đất kém trong tỉnh.

Dự báo các khu vực trong tỉnh Lào Cai từ đêm 9/7 có mưa vừa mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 150mm; sau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chính quyền địa phương tiếp tục chủ động theo dõi diễn biến của tình hình thời tiết, thiên tai; đồng thời tuyên truyền, khuyến cáo người dân thực hiện biện pháp phòng chống thiên tai như khơi thông cống rãnh, gia cố nhà cửa, di chuyển tài sản ra các khu vực trũng thấp, khu vực dễ bị ngập úng.../.

Miền Bắc nhiều khả năng tiếp tục mưa lớn trong những ngày tới Cảnh báo mưa lớn tiếp diễn tại vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh từ 9/7. Tại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng, thời tiết chuyển trạng thái mưa nắng gián đoạn, có nơi mưa to cục bộ.

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