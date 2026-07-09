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Giá dầu thị trường thế giới lên mức cao nhất trong hơn hai tuần

Chốt phiên 9/7, giá dầu Brent kỳ hạn tăng hơn 5% lên 78,02 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) chốt phiên ở mức 73,52 USD/thùng.

Lê Minh
Bơm nhiên liệu cho phương tiện tại trạm xăng ở New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Bơm nhiên liệu cho phương tiện tại trạm xăng ở New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cả hai loại dầu thô chuẩn của thế giới đều chốt phiên 9/7 ở mức cao nhất trong hơn hai tuần, sau khi Mỹ tiến hành hoạt động quân sự mới nhằm vào Iran trong ngày 8/7 theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump, đánh dấu đêm thứ 2 liên tiếp nối lại các hoạt động quân sự và làm dấy lên những nghi ngờ lớn về triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài với Iran.

Giá dầu Brent kỳ hạn tăng hơn 5% lên 78,02 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) chốt phiên ở mức 73,52 USD/thùng.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận trong một tuyên bố rằng các cuộc không kích trên được thực hiện sau khi Tổng thống Trump cho biết ông coi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran là "đã chấm dứt," đồng thời cảnh báo sẽ có những hoạt động quân sự mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Mỹ chưa công bố ngay các mục tiêu của đợt không kích mới, nhưng cho biết chiến dịch này sẽ "tiếp tục làm suy giảm năng lực của Iran trong việc đe dọa quyền tự do hàng hải tại Eo biển Hormuz."

Những hoạt động quân sự mới nhất diễn ra sau khi căng thẳng leo thang do các hoạt động quân sự của Iran nhằm vào các tàu thuyền ở eo biển Hormuz.

Mỹ đã quyết định thu hồi quy chế miễn trừ dầu mỏ của Iran nhằm đáp trả các hành động mà Mỹ cho là làm gia tăng bất ổn đối với tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.

Ngày 8/7, Iran tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Hormuz và mở rộng số mục tiêu quân sự lên gấp đôi nếu Mỹ thực hiện bất kỳ hoạt động quân sự mới nào nhằm vào nước này.

20% nguồn cung dầu toàn cầu đi qua eo biển Hormuz trước khi xung đột nổ ra, và việc Iran kiểm soát tuyến đường thủy này là đòn bẩy chính của họ trong cuộc xung đột.

Các nhà chức trách hàng hải đã nâng mức độ rủi ro đối với các tàu thuyền đi qua eo biển này lên mức "nghiêm trọng" sau các cuộc tấn công vào hai tàu chở dầu hôm 7/7./.

(TTXVN/Vietnam+)
#giá dầu #eo biển Hormuz
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