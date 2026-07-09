Căng thẳng tại Trung Đông: Mỹ tiếp tục không kích Iran

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Mỹ đã tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào Iran trong ngày 8/7 theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump, đánh dấu đêm thứ 2 liên tiếp nối lại các cuộc tấn công và làm dấy lên những nghi ngờ lớn về triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài với Tehran.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận trong một tuyên bố rằng các cuộc không kích trên được thực hiện sau khi Tổng thống Trump, tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ trước đó cùng ngày, cho biết ông coi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran là "đã chấm dứt," đồng thời cảnh báo sẽ có những đợt tấn công mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Mỹ chưa công bố ngay các mục tiêu của đợt không kích mới, nhưng cho biết chiến dịch này sẽ "tiếp tục làm suy giảm năng lực của Iran trong việc đe dọa quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz."

Các cuộc không kích diễn ra sau khi Iran tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ hôm 7/7.

Chính quyền Tổng thống Trump cáo buộc Iran đã thực hiện một loạt vụ tấn công nhằm vào các tàu thương mại tại eo biển Hormuz trong những ngày gần đây, làm bùng phát làn sóng xung đột mới.

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO, Tổng thống Trump cho biết ông coi lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày mà Mỹ và Iran nhất trí trong một bản ghi nhớ ký kết vào tháng Sáu là "đã kết thúc."

Theo kế hoạch, hai bên sẽ tiếp tục đàm phán để giải quyết vấn đề năng lực hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, Tổng thống Trump cho thấy ông sẵn sàng từ bỏ con đường ngoại giao và chuyển sang tìm cách chấm dứt xung đột bằng biện pháp quân sự.

Trong khi đó, phóng viên TTXVN tại dẫn tin truyền thông Iran ngày 9/7 đưa tin nhiều tiếng nổ đã được ghi nhận tại một số khu vực ở miền Nam nước này, trong bối cảnh Mỹ được cho là tiến hành thêm các đợt không kích mới nhằm vào Iran.

Hãng tin Mehr cho biết các vụ nổ được ghi nhận tại Bandar Abbas và Sirik, thuộc tỉnh Hormozgan, đồng thời có thông tin về các tiếng nổ tại Konarak, Chabahar và một số đảo ở phía Nam Iran.

Trang Nournews cho biết lực lượng phòng không Iran đã đánh chặn các vật thể bay tại Bandar Abbas và Sirik./.

Tehran cảnh báo bờ biển Iran sẽ thành “địa ngục” đối với quân xâm lược Phó Tư lệnh Quân đội Iran Habibollah Sayyari tuyên bố mọi nỗ lực đổ bộ của nước ngoài lên lãnh thổ Iran là lằn ranh đỏ đồng thời khẳng định sẵn sàng biến bờ biển thành "địa ngục" đối với kẻ xâm lược.