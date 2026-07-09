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Giá vàng trong nước đi ngang, SJC giao dịch ở ngưỡng 148,5 triệu đồng

Thị trường vàng trong nước sáng nay đi ngang, giá vàng miếng SJC tiếp tục giao dịch ở mức 145,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Hồng Kiều
Chênh lệch giá mua vào và bán vàng trong nước duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng. (Ảnh: Vietnam+)
Chênh lệch giá mua vào và bán vàng trong nước duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng. (Ảnh: Vietnam+)

Giá vàng trong nước sáng nay (9/7) chưa có biến động so với chốt phiên hôm qua, trong khi tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng 5 đồng.

Vào thời điểm 10 giờ 20 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 145,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này chưa có biến động so với chốt phiên hôm qua (8/7).

Cùng xu hướng đi ngang, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 144,5-148 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), chưa biến động so với ngày 8/7. Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn niêm yết 144,3-148,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), chưa điều chỉnh so với chốt phiên trước.

Cũng trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.063 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 129,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 19 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.211 đồng/USD, tăng 5 đồng so với chốt phiên hôm qua (8/7).

Bám sát diễn biến này, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh tăng tương ứng. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.081-26.471 đồng/USD (mua vào-bán ra); VietinBank áp dụng mức 26.047-26.471 đồng/USD; BIDV giao dịch ở mức 26.111-26.471 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.080-26.471 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

(Vietnam+)
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