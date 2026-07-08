Việt Nam-Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội

Ngày 8/7 tại Hà Nội, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức hội thảo “Những kinh nghiệm quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội,” nhân kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và hướng tới 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ nhấn mạnh, quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc có bề dày lịch sử, do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng nhiều thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước dày công vun đắp.

Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp và hội đàm với Chủ tịch Mao Trạch Đông, ngày 2/11/1960 tại Bắc Kinh, trong chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 2-4/11/1960. (Ảnh: TTXVN)

Từ những gian khổ ban đầu, hai Đảng Cộng sản đã thành công mở ra những con đường hiện đại hóa, chứng minh rằng chủ nghĩa xã hội khoa học vẫn có sức sống mạnh mẽ.

Trên hành trình phấn đấu suốt một thế kỷ, hai Đảng vẫn luôn đứng vững trước những thử thách và những biến động của thời đại, không ngừng tăng cường công tác xây dựng Đảng, qua đó tạo dựng hạt nhân lãnh đạo vững mạnh và bảo đảm chính trị căn bản cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi quốc gia.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Trung Quốc đã vươn mình từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Trong các lĩnh vực công nghệ cao như đường sắt cao tốc, trí tuệ nhân tạo, hàng không vũ trụ, khoa học lượng tử, truyền thông 5G… Trung Quốc đã bước vào hàng ngũ tiên tiến của thế giới; ảnh hưởng và sức lan tỏa quốc tế không ngừng được nâng cao.

Robot làm việc tại phòng thí nghiệm hóa học của Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc ở tỉnh An Huy. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong khi đó, với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, kinh tế Việt Nam cũng duy trì tốc độ tăng trưởng cao liên tục trong hơn 20 năm; quy mô nền kinh tế và thu nhập bình quân đầu người không ngừng mở rộng; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng hơn 40 lần; thành công gia nhập nhóm 20 quốc gia thương mại hàng đầu thế giới.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Dương Trung Ý, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, cho rằng, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động sâu sắc, cả Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam đều đã chứng minh vai trò là lực lượng lãnh đạo kiên cường, bản lĩnh và sáng tạo, đưa ra cách mạng của mỗi nước vượt qua nhiều thử thách, đã giành được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi quốc gia.

Điều có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc là mặc dù lựa chọn những con đường, bước đi và mô hình phát triển có những đặc điểm riêng, nhưng thành công của hai Đảng đều bắt nguồn từ một số kinh nghiệm có giá trị phổ quát.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Dương Trung Ý, quan điểm lấy nhân dân làm trung tâm được thể hiện rất rõ ở cả Trung Quốc và Việt Nam. Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn nhấn mạnh triết lý phát triển lấy nhân dân làm trung tâm.

Đảng Cộng sản Việt Nam nhất quán khẳng định quan điểm “dân là gốc” và Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục phát triển nhận thức này khi xác định nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và động lực của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồn Biên phòng Lũng Cú - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang (cũ) phối hợp với Biên phòng khu vực huyện Phú Ninh, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tuần tra song phương trên tuyến biên giới Việt-Trung. (Ảnh: TTXVN phát)

Mọi thành tựu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội cuối cùng đều phải được đo bằng chất lượng cuộc sống, hạnh phúc và sự phát triển toàn diện của nhân dân, của con người.

Đại biểu hai nước đã trao đổi, khái quát lịch sử hình thành, phát triển và quan hệ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, xây dựng đất nước và phát triển trong thời kỳ mới. Theo đó, trong thời kỳ đấu tranh cách mạng, hai Đảng đã hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Bước vào giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội, hai Đảng tiếp tục tăng cường trao đổi về kinh nghiệm quản lý nhà nước, phát triển kinh tế và xây dựng hệ thống chính trị. Trong thời kỳ cải cách mở cửa của Trung Quốc và công cuộc đổi mới của Việt Nam, hai Đảng tiếp tục mở rộng trao đổi kinh nghiệm phát triển, hợp tác kinh tế, thương mại và hội nhập quốc tế.

Hiện nay, hợp tác giữa hai Đảng được mở rộng sang nhiều lĩnh vực như khoa học - công nghệ, quốc phòng, văn hóa, giáo dục và đổi mới sáng tạo.

Các đại biểu cũng điểm lại những thành tựu nổi bật của Trung Quốc trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, nhấn mạnh việc vận dụng lý luận phù hợp với điều kiện thực tiễn, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò của nhân dân và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học - công nghệ.

Trên cơ sở đó, nhiều ý kiến đề nghị đề xuất, hai bên cần tạo điều kiện để nghiên cứu, chia sẻ sâu sắc hơn về xây dựng Đảng và chủ nghĩa xã hội trong điều kiện mới. Những kinh nghiệm được hun đúc từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng và xây dựng đất nước không chỉ là tài sản chung của mỗi Đảng, mà còn là nền tảng để hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi lý luận, học hỏi lẫn nhau, cùng nâng cao năng lực cầm quyền và quản trị quốc gia.

Trên nền tảng tình hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em,” việc tiếp tục vun đắp niềm tin chính trị, phát huy những giá trị chung và hướng tới tương lai sẽ góp phần đưa quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển ngày càng ổn định, thực chất và bền vững; góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như thế giới./.

Phối hợp tuần tra liên hợp trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc Đồn Biên phòng Na Hình, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn và Đại đội quản lý biên giới Bằng Tường, Quảng Tây (Trung Quốc) tuần tra liên hợp biên giới, đoạn từ cột mốc số 1055 đến cột mốc số 1059.

​