Dâng hương tưởng nhớ nhân 114 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ

Nhân kỷ niệm 114 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912-9/7/2026), sáng 9/7, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Việt Oanh làm Trưởng đoàn đến dâng hương tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ phường Phù Khê.

Học tập, noi gương Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, giữ vững quốc phòng-an ninh; quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ sinh ngày 9/7/1912 tại làng Phù Khê, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh) trong một gia đình có truyền thống yêu nước.

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư ở phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Đồng chí sớm giác ngộ cách mạng, tham gia hoạt động từ khi còn rất trẻ và được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng. Trưởng thành trong phong trào đấu tranh cách mạng đầy gian khổ, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh chính trị kiên cường, trí tuệ sắc bén, tinh thần tận tụy và ý chí chiến đấu không mệt mỏi vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tháng 3/1938, khi mới 26 tuổi, đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. Trên cương vị người đứng đầu Đảng, đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc củng cố tổ chức Đảng, giữ vững đường lối cách mạng, tăng cường khối đoàn kết thống nhất trong Đảng và phong trào cách mạng.

Đặc biệt, tác phẩm “Tự chỉ trích” của đồng chí là một văn kiện lý luận có giá trị đặc biệt, thể hiện tư duy đổi mới, tinh thần cầu thị, đề cao nguyên tắc tự phê bình và phê bình - một nguyên tắc cơ bản trong xây dựng Đảng vẫn còn nguyên giá trị đến ngày nay.

Các đại biểu tham quan Nhà lưu niệm gốc, Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ ở phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Ngay sau lễ dâng hương, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu tham quan Nhà lưu niệm gốc, Khu trưng bày tư liệu, hiện vật, Nhà lưu niệm - nơi gắn bó năm tháng tuổi thơ của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ.

Cùng ngày (9/7), Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Võ Cường tổ chức dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ tại Công viên Nguyễn Văn Cừ (phường Võ Cường)./.

Phát huy tinh thần 'tự chỉ trích' của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ Cuộc đời Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại cho Đảng, cách mạng, dân tộc nhiều giá trị to lớn, đặc biệt là tác phẩm “Tự chỉ trích” - một văn kiện thể hiện tầm nhìn chiến lược.