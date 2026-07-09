Nhận định Pháp vs Maroc: Không dễ để Mbappe khuất phục “Những chú sư tử Atlas”!

Với thể chất và cường độ thi đấu đã thể hiện xuyên suốt các trận đấu kể từ đầu World Cup 2026, Maroc hứa hẹn sẽ mang đến một thử thách không hề dễ dàng với đội tuyển Pháp ở vòng tứ kết.

Gần 4 năm sau màn chạm trán “nảy lửa” ở bán kết World Cup 2022, đội tuyển Pháp và đội tuyển Maroc một lần nữa so tài ở sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới, khi “Những chú Gà trống Gô-loa” tái ngộ “Sư tử Atlas” ở tứ kết World Cup 2026.

Cách đây 4 năm, hành trình của “chú ngựa ô” Maroc ở World Cup đã phải dừng lại một cách đầy tiếc nuối, khi đại diện châu Phi mặc dù là đội áp đảo ở thời lượng kiểm soát bóng, nhưng sự lạnh lùng và chuẩn xác ở những tình huống dứt điểm của các chân sút bên phía đội tuyển Pháp đã ngăn Maroc có thể viết tiếp câu chuyện cổ tích cho “Lục địa đen.”

Tuy nhiên đến World Cup 2026, “ngựa ô” nay đã vươn mình trở thành “chiến mã”. Maroc với một thế hệ cầu thủ tài năng đã và đang chứng minh họ là một tập thể đủ sức cạnh tranh với những cường quốc bóng đá hàng đầu trên thế giới.

Tại World Cup 2026, Maroc hòa Brazil ở trận ra quân, sau đó lần lượt đánh bại Scotland, Haiti, Hà Lan và Canada trên hành trình tiến vào tứ kết.

Dưới thời huấn luyện viên Walid Regragui, Maroc tiếp tục duy trì bản sắc dựa trên một hệ thống phòng ngự kỷ luật và phản công với những pha chuyển đổi trạng thái đầy tốc độ.

Chiến thắng trước Canada cho thấy Maroc không cần kiểm soát bóng nhiều nhưng vẫn biết cách “trừng phạt” đối thủ bằng những đòn phản công “sắc lẹm.”

Với những gì đã thể hiện, Maroc đã và đang chứng minh rằng họ là thử thách lớn nhất kể từ đầu giải mà đội tuyển Pháp sẽ cần phải vượt qua trên hành trình chinh phục ngôi vương của World Cup 2026.

Khác với hàng loạt đối thủ mà Pháp từng đánh bại trên hành trình vào tứ kết như Thụy Điển hay Paraguay, những đội phải “co cụm” trước sức tấn công hủy diệt của Pháp nhưng lại không đủ khả năng thực hiện những pha phản công chất lượng, thì Maroc với những cầu thủ đầy tốc độ là đội đủ khả năng gây sức ép với hàng thủ của “Gà trống Gô-loa” và tạo ra một thế trận cân bằng.

Maroc đã có những bước tiến đáng kể cả về chất lượng và bản lĩnh thi đấu, kể từ sau trận thua ở bán kết World Cup 2022, nhưng đội tuyển Pháp cũng gây ấn tượng không kém, khi nhà đương kim Á quân thế giới thể hiện khả năng thích nghi với từng dạng đối thủ và từng thế trận khác nhau.

Trước một Paraguay sử dụng hàng loạt tiểu xảo để phá lối chơi và khiêu khích đối phương, bản lĩnh của đội tuyển Pháp vẫn lên tiếng đúng lúc với bàn thắng duy nhất của thủ quân Kylian Mbappe, người đã nhấn mạnh sau trận đấu rằng: đội tuyển Pháp cũng sẵn sàng chơi thứ bóng đá “xù xì” khi cần thiết, và kể cả khi chơi không đẹp mắt, thì Pháp vẫn đủ trình độ để là đội giành chiến thắng sau cùng.

Maroc đã trưởng thành hơn rất nhiều kể từ lần chạm trán gần nhất với đội tuyển Pháp, và trận đấu ngày mai sẽ là một “bài test” quan trọng để xác định xem đại diện châu Phi thực sự đã “lớn” đến đâu, khi đương đầu với một “Gà trống Gô-loa” ngày càng “già dơ” về bản lĩnh thi đấu ở sân khấu lớn nhất của thế giới bóng đá.

Với bản lĩnh đã được trui rèn qua nhiều trận “đánh lớn” ở đấu trường thế giới, đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps đang chứng minh họ đủ năng lực để giải mọi “bài toán khó” trên hành trình chinh phục ngôi sao thứ 3 trên ngực áo.

Dự đoán: Đội tuyển Pháp giành chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Maroc./.

Liên hợp quốc và FIFA lên tiếng về vụ việc liên quan tới Kylian Mbappe OHCHR cho rằng những phát ngôn của Thượng nghị sỹ Paraguay là không đáng có và đáng tiếc là không phải trường hợp cá biệt, trong khi FIFA phản đối hành vi phân biệt chủng tộc nhắm vào Mbappe.