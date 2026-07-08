World Cup 2026: FIFA tiếp tục gây tranh cãi về tổ trọng tài Tứ kết

Công tác trọng tài tại World Cup 2026 tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi khi Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) quyết định phân công một tổ trọng tài toàn người Argentina điều hành trận Tứ kết giữa Pháp và Maroc.



Theo thông báo ngày 8/7 của FIFA, trọng tài chính điều khiển trận Pháp – Maroc tại Boston (Mỹ) sẽ là ông Facundo Tello. Hai trợ lý là Juan Pablo Belatti và Gabriel Chade, trong khi Dario Herrera làm trọng tài thứ tư và Cristian Navarro là trọng tài dự bị. Đáng chú ý, cả 5 thành viên trực tiếp làm nhiệm vụ trên sân đều mang quốc tịch Argentina.



Đây được xem là lần hiếm hoi tại World Cup 2026 một trận đấu có toàn bộ êkíp trọng tài trên sân đến từ cùng một quốc gia. Quyết định này nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều, đặc biệt trong bối cảnh Argentina và Pháp đang được xem là hai ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch.



Trên mạng xã hội, không ít cổ động viên bày tỏ sự hoài nghi về lựa chọn của FIFA. Một bộ phận người hâm mộ đội tuyển Pháp cho rằng việc bố trí tổ trọng tài toàn người Argentina ở trận đấu của “Les Bleus” là phương án nhạy cảm, đặc biệt là khi hai nền bóng đá từng có nhiều cuộc đối đầu căng thẳng trong thời gian gần đây, nổi bật là trận chung kết World Cup 2022.

Mặc dù vậy, theo quy định hiện hành của FIFA, việc phân công này không vi phạm điều lệ. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới chỉ tránh để trọng tài điều hành các trận đấu có đội tuyển quốc gia của chính họ góp mặt.

Điều đó đồng nghĩa các trọng tài Argentina vẫn hoàn toàn đủ điều kiện làm nhiệm vụ ở trận Pháp gặp Maroc, miễn là Argentina không phải một trong hai đội thi đấu.



Người cầm còi chính trong trận này là ông Facundo Tello là gương mặt giàu kinh nghiệm trên đấu trường quốc tế. Trọng tài 43 tuổi được FIFA công nhận từ năm 2019, từng điều hành nhiều trận tại Copa Libertadores, Copa America cũng như World Cup 2022.

Trong khi đó, trợ lý Juan Pablo Belatti đang tham dự kỳ World Cup thứ tư liên tiếp, sau các giải đấu năm 2014, 2018 và 2022.



Trận Pháp – Maroc vốn đã rất được chú ý bởi đây là màn tái ngộ của hai đội sau Bán kết World Cup 2022, nơi Pháp giành chiến thắng để tiến vào Chung kết.

Ở World Cup 2026, “Les Bleus” vào Tứ kết sau khi vượt qua Paraguay, còn Maroc tiếp tục gây ấn tượng bằng chiến thắng trước Canada.

Không chỉ dừng ở cuộc tranh luận quanh trận Pháp – Maroc, sức ép với FIFA còn gia tăng khi Liên đoàn Bóng đá Ai Cập chính thức gửi đơn khiếu nại sau trận thua 2-3 trước Argentina ở vòng 1/8.



Theo truyền thông Tây Ban Nha, Chủ tịch EFA Hany Abo Rida đã gửi văn bản yêu cầu FIFA điều tra trọng tài người Pháp Francois Letexier cùng toàn bộ tổ điều hành trận đấu giữa Ai Cập và Argentina.

Trong đơn, EFA cho rằng nhiều quyết định của tổ trọng tài đã gây bất lợi cho đội tuyển Ai Cập và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cuối cùng.



Ai Cập đặc biệt phản ứng với tình huống bàn thắng của Mostafa Zico không được công nhận sau khi VAR xác định Marwan Attia phạm lỗi trước đó. Ngoài ra, họ cũng cho rằng cầu thủ Argentina đã phạm lỗi trong pha bóng dẫn đến bàn ấn định tỷ số 3-2 của Enzo Fernandez.

Ban huấn luyện Ai Cập cho rằng những quyết định này mang tính bước ngoặt, góp phần giúp Argentina hoàn tất màn ngược dòng sau khi bị dẫn 0-2.

HLV Hossam Hassan thậm chí tuyên bố đội bóng của ông đã phải chịu “một sự bất công”, đồng thời đặt nghi vấn về việc FIFA muốn giữ Argentina và Lionel Messi ở lại giải đấu.



Trong đơn gửi FIFA, EFA không chỉ yêu cầu giải thích về các quyết định gây tranh cãi mà còn đề nghị cơ quan này không tiếp tục phân công trọng tài Francois Letexier và các cộng sự làm nhiệm vụ ở phần còn lại của World Cup 2026./.

Liên hợp quốc và FIFA lên tiếng về vụ việc liên quan tới Kylian Mbappe OHCHR cho rằng những phát ngôn của Thượng nghị sỹ Paraguay là không đáng có và đáng tiếc là không phải trường hợp cá biệt, trong khi FIFA phản đối hành vi phân biệt chủng tộc nhắm vào Mbappe.

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