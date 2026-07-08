World Cup 2026: FBI bất ngờ điều tra Liên đoàn bóng đá Argentina

Trong bối cảnh đội tuyển Argentina liên tiếp giành chiến thắng để tiến sâu tại World Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) lại đối mặt với một diễn biến gây chú ý ngoài sân cỏ khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và các công tố viên liên bang Mỹ bắt đầu điều tra sơ bộ về hoạt động quản lý các hợp đồng thương mại quốc tế của AFA.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, doanh nhân Guillermo Tofoni - người từng tố cáo mô hình quản lý tài chính của AFA - đã được triệu tập đến Miami để cung cấp lời khai cho các điều tra viên thuộc Bộ Tư pháp Mỹ và FBI.

Buổi làm việc kéo dài hơn hai giờ, tập trung vào dòng tiền hàng trăm triệu USD được luân chuyển qua các ngân hàng và công ty đặt tại Mỹ trong các hoạt động thương mại quốc tế của AFA.

Đây mới là giai đoạn điều tra ban đầu nhằm xác minh liệu các giao dịch tài chính này có vi phạm luật pháp Mỹ hay không.

Hiện chưa có bất kỳ cáo buộc hình sự hay quyết định truy tố nào được đưa ra đối với AFA hoặc các lãnh đạo của tổ chức này.

Cuộc điều tra diễn ra đúng thời điểm Chủ tịch AFA Claudio "Chiqui" Tapia cùng ban lãnh đạo đang có mặt tại Mỹ để đồng hành cùng đội tuyển Argentina.

Sau khi vượt qua Cape Verde rồi tiếp tục đánh bại Ai Cập để giành quyền vào tứ kết, thầy trò huấn luyện viên Lionel Scaloni tiếp tục được xem là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch World Cup 2026.

Theo các tài liệu báo chí điều tra công bố trước đó, trọng tâm vụ việc là công ty TourProdEnter LLC, doanh nghiệp được AFA chỉ định làm đơn vị độc quyền thu các khoản doanh thu từ tài trợ, bản quyền thương mại, các trận giao hữu và nhiều hợp đồng quốc tế của đội tuyển Argentina sau chức vô địch World Cup 2022.

Dòng tiền được cho là đã đi qua nhiều ngân hàng tại Mỹ và một số công ty có hoạt động kinh doanh chưa được làm rõ.

Đại diện AFA khẳng định việc cơ quan chức năng tiến hành điều tra không đồng nghĩa với việc tổ chức này có sai phạm.

Ban lãnh đạo AFA cũng nhấn mạnh mọi tranh chấp cần được giải quyết thông qua các cơ quan tư pháp có thẩm quyền và bác bỏ những cáo buộc do các bên tố giác đưa ra.

Trong khi đội tuyển Argentina tiếp tục viết nên hành trình ấn tượng trên sân cỏ với mục tiêu bảo vệ ngôi vương thế giới, thì cuộc điều tra của giới chức Mỹ có thể trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với ban lãnh đạo AFA kể từ sau vụ bê bối FIFA Gate cách đây hơn một thập kỷ./.

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