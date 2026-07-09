Chuyển hóa các cam kết quốc tế thành nguồn lực phục vụ phát triển đất nước

Công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế đã trở thành yêu cầu chính trị quan trọng, được Trung ương và Lãnh đạo chủ chốt đặc biệt quan tâm.

Đó là nhận định của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trong cuộc họp liên ngành về công tác rà soát, đôn đốc việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế, diễn ra ngày 9/7, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao.

Đây là cuộc họp liên ngành đầu tiên được tổ chức theo cơ chế mới nhằm triển khai chỉ đạo của lãnh đạo chủ chốt và Chính phủ về tăng cường rà soát, đôn đốc việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế. Theo cơ chế này, Bộ Ngoại giao được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan định kỳ hằng tháng rà soát tình hình triển khai các cam kết, thỏa thuận; định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho hay lần đầu tiên, nhiệm vụ "rà soát, giám sát, đôn đốc, triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận quốc tế" được đưa vào Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Cùng với đó, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ký kết và thực hiện các cam kết quốc tế, thể hiện quyết tâm xây dựng kỷ luật thực thi, khắc phục khâu yếu trong tổ chức thực hiện và chuyển mạnh từ tư duy chú trọng ký kết sang coi trọng hiệu quả triển khai.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu. (Ảnh: Quang Hòa)

Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu hiện nay là chuyển hóa các cam kết, thỏa thuận quốc tế thành nguồn lực phục vụ phát triển đất nước và các kết quả cụ thể có thể đánh giá, lượng hóa được.

Theo đó, việc triển khai phải bảo đảm rõ cơ quan chủ trì, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả; kịp thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo, khắc phục tình trạng phân công trách nhiệm không cụ thể, báo cáo tiến độ không rõ ràng và chưa sát thực tiễn.

Bộ trưởng cho biết khối lượng các cam kết, thỏa thuận quốc tế ngày càng lớn, trải rộng trên nhiều bộ, ngành và địa phương, đòi hỏi các cơ quan phải tổ chức thực hiện một cách khoa học, bảo đảm mỗi nhiệm vụ có một đầu mối chủ trì rõ ràng, tránh chồng chéo, đồng thời chủ động cập nhật tình hình, báo cáo thường xuyên để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phát huy vai trò cơ quan đầu mối, đồng hành cùng các bộ, ngành và địa phương trong quá trình triển khai.

Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, chúng ta đã ký hơn 1.400 cam kết, thỏa thuận quốc tế; riêng từ đầu năm 2026 đã có hơn 350 cam kết, thỏa thuận mới được ký kết trong khuôn khổ các hoạt động đối ngoại cấp cao.

Bộ Ngoại giao đã từng bước kiện toàn cơ chế phối hợp liên ngành; xây dựng và đưa vào vận hành Hệ thống theo dõi thực hiện cam kết, thỏa thuận trên nền tảng số; tổ chức tập huấn cho các bộ, ngành, địa phương; ban hành các văn bản hướng dẫn về chế độ báo cáo và cập nhật dữ liệu. Đến nay, hơn 1.000 cam kết, thỏa thuận không thuộc danh mục bí mật nhà nước đã được cập nhật trên Hệ thống để phục vụ theo dõi, tổng hợp và báo cáo theo thời gian thực.

Báo cáo cũng cho thấy công tác rà soát, đôn đốc thời gian qua từng bước đi vào nền nếp, phương thức theo dõi đã chuyển từ chủ yếu dựa trên báo cáo văn bản sang kết hợp với nền tảng số. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn như tỷ lệ cập nhật dữ liệu của một số cơ quan chưa cao; chất lượng một số báo cáo còn thiên về liệt kê, chưa phản ánh đầy đủ tiến độ thực hiện, kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc cũng như các kiến nghị xử lý.

Cuộc họp tập trung đánh giá công tác tổ chức, theo dõi, đôn đốc và phối hợp triển khai các cam kết, thỏa thuận quốc tế; đồng thời rà soát các cam kết, thỏa thuận trọng điểm có tác động lớn đến phát triển kinh tế-xã hội, trực tiếp phục vụ mục tiêu tăng trưởng của đất nước.

Các đại biểu đánh giá cao việc Bộ Ngoại giao chủ trì xây dựng cơ chế rà soát, đôn đốc liên ngành và triển khai Hệ thống theo dõi thực hiện các cam kết, thỏa thuận trên nền tảng số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tổng hợp, báo cáo và điều phối.

Nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan; nâng cao chất lượng báo cáo theo hướng đánh giá thực chất kết quả và tác động của các cam kết, thỏa thuận đối với phát triển kinh tế-xã hội; tăng cường cập nhật dữ liệu trên Hệ thống theo dõi; rà soát đầy đủ các cam kết, thỏa thuận và dự án trọng điểm; đồng thời chủ động chuẩn bị các nội dung hợp tác, các văn kiện dự kiến ký kết và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm phục vụ hiệu quả các hoạt động đối ngoại cấp cao trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị các bộ, ngành và địa phương tiếp tục quán triệt yêu cầu nâng cao kỷ luật thực thi; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ, cập nhật đầy đủ thông tin trên Hệ thống theo dõi; nâng cao chất lượng báo cáo theo hướng đánh giá thực chất tiến độ, kết quả, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp cụ thể; chủ động rà soát, không để bỏ sót các cam kết, thỏa thuận và dự án trọng điểm; tăng cường phối hợp liên ngành và kịp thời báo cáo các vấn đề phát sinh để xử lý ngay, không chờ đến kỳ báo cáo định kỳ.

Bộ trưởng cũng đề nghị các bộ, ngành chủ động rà soát các nội dung hợp tác, các văn kiện dự kiến ký kết và những vấn đề cần tháo gỡ để phục vụ hiệu quả các hoạt động đối ngoại cấp cao trong thời gian tới; đồng thời tăng cường công tác tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu, triển khai các cam kết, thỏa thuận quốc tế.

Khẳng định Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phát huy vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương trong công tác tổng hợp, tham mưu, điều phối liên ngành; phát huy hiệu quả mạng lưới các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các nguồn lực đối ngoại nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận quốc tế, góp phần huy động nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển nhanh, bền vững đất nước và nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam./.

Thúc đẩy thương mại hóa đảm bảo phù hợp cam kết quốc tế Dự thảo Luật sửa đổi sở hữu trí tuệ 2025 hướng tới thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và phù hợp cam kết quốc tế của Việt Nam.