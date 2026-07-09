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Giá xăng E10RON95-III ở mức 20.000 đồng/lít

Trong lần điều chỉnh giá xăng, dầu lúc 15h00 ngày 9/7/2026 của Liên Bộ Công thương - Tài chính, giá bán xăng E5RON92 không cao hơn 19.191 đồng/lít (giảm 539 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Trong lần điều chỉnh giá xăng, dầu lúc 15h00 ngày 9/7/2026 của Liên Bộ Công thương - Tài chính, giá bán xăng E5RON92 không cao hơn 19.191 đồng/lít (giảm 539 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III là 812 đồng/lít; xăng E10RON95-III không cao hơn 20.003 đồng/lít (giảm 412 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Giá bán đối với dầu diesel 0.05S không cao hơn 21.745 đồng/lít (tăng 569 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 13.735 đồng/kg (giảm 318 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành)./.

(TTXVN/Vietnam+)
#giá xăng #Điều chỉnh giá xăng RON 92 và RON 95 #Xăng E10
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