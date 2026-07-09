Sớm triển khai hiệu quả các cam kết của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EFTA

Ngày 2/7/2026 vừa qua, Việt Nam và các nước thành viên của Khối Thương mại Tự do châu Âu (EFTA) đã ra Tuyên bố chung về việc kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EFTA.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định đây là nỗ lực và quyết tâm mạnh mẽ của cả hai bên để hướng tới ký kết Hiệp định sau 14 năm đàm phán.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 9/7, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam đánh giá cao những kết quả đàm phán đã đạt được với các nước thành viên của Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu.

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EFTA là dấu mốc trong nỗ lực mở rộng mạng lưới FTA của Việt Nam, nâng tổng số FTA mà Việt Nam ký kết với các đối tác lên 18 cũng như kết nối toàn diện giữa Việt Nam và châu Âu.

"Việt Nam sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với các quốc gia thành viên EFTA để sớm ký kết và triển khai hiệu quả các cam kết của Hiệp định, qua đó thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm," Người phát ngôn Bộ Ngoại giao thông tin./.

Hội nghị Công-Tư khu vực phía Nam mở ra cơ hội tiếp cận khối thương mại chất lượng cao EFTA Hội nghị Đối thoại Công – Tư khu vực phía Nam diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc chuẩn bị cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường EFTA (Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu - European Free Trade Association, bao gồm 4 nước Thụy Sỹ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein)