Hội nghị Công-Tư khu vực phía Nam mở ra cơ hội tiếp cận khối thương mại chất lượng cao EFTA

Ngày 29/7/2025, Hội nghị Đối thoại Công – Tư khu vực phía Nam diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc chuẩn bị cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường EFTA (Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu - European Free Trade Association, bao gồm 4 nước Thụy Sỹ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein)

Hội nghị Đối thoại Công-Tư khu vực phía Nam diễn ra trong thời điểm Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) Việt Nam-EFTA sắp được ký kết. Sự kiện này nằm trong khuôn khổ Tiểu dự án "Thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam – EFTA" thuộc Dự án SWISSTRADE do Chính phủ Thụy Sỹ tài trợ, do Trường Đại học Ngoại thương (FTU) và Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) đồng tổ chức, quy tụ hơn 200 đại biểu từ Bộ Công Thương, cơ quan ngoại giao các nước EFTA, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp xuất khẩu trọng điểm miền Nam.

Theo bà Hồ Thị Quyên - Phó Giám đốc ITPC, đây là cơ hội để doanh nghiệp hiện thực hóa chiến lược xuất khẩu bền vững: "EFTA là thị trường ‘khó tính’ nhưng tiềm năng, phù hợp với định hướng chuyển dịch của thành phố Hồ Chí Minh sang mô hình tăng trưởng xanh, tuần hoàn và giá trị cao.

Bà Hồ Thị Quyên (giữa) - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Từ kinh nghiệm triển khai 195 hoạt động xúc tiến năm 2024 và 86 dự án đầu tư-thương mại tính đến tháng 7/2025, ITPC đề xuất lộ trình hỗ trợ doanh nghiệp qua 7 trụ cột gồm mở rộng hợp tác quốc tế, kết nối sâu với thương vụ Việt Nam tại thị trường EFTA; đa dạng hóa chuỗi cung ứng, tập trung vào EU và mở rộng sang EFTA; xuất khẩu sản phẩm xanh, ưu tiên hàng chế biến sâu, công nghệ cao, đáp ứng tiêu chuẩn carbon thấp; chuyển đổi kép (Số và Xanh), nâng cao năng lực cạnh tranh bằng công nghệ; cung cấp thông tin thị trường, cảnh báo rào cản kỹ thuật (TBT), tiêu chuẩn lao động, truy xuất nguồn gốc; đào tạo chuyên sâu, tập huấn quy tắc xuất xứ, thủ tục xuất khẩu; xây dựng hệ sinh thái liên ngành, phối hợp Bộ Công Thương, FTU và hiệp hội để hỗ trợ trọn gói.

Bà Hồ Thị Quyên nhấn mạnh: “Doanh nghiệp cần chủ động đón đầu các yêu cầu khắt khe về môi trường, an toàn thực phẩm và trách nhiệm xã hội - điều kiện tiên quyết để thâm nhập EFTA".

Hội nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh được thiết kế thành 2 phiên tương tác đa chiều. Trong đó, Phiên 1 cập nhật tiến trình đàm phán FTA, phân tích cơ hội ngành hàng (dệt may bền vững, thủy sản, nông sản chế biến, dược phẩm), và giới thiệu chương trình tư vấn 1:1 miễn phí do FTU triển khai từ quý 3/2025. Phiên 2 doanh nghiệp nêu những thực trạng, khó khăn khi xuất khẩu sang EFTA, đặc biệt là thách thức đáp ứng tiêu chuẩn Na Uy.

Ông Werner Bardill - Tổng Lãnh sự Thụy Sỹ tại thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Đại diện Bộ Công Thương và ITPC sẽ cùng "chữa bệnh" tại chỗ, đồng thời hoàn thiện bộ tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia hỗ trợ chuyên sâu. Theo Phó giáo sư-Tiến sỹ Đào Ngọc Tiến, Phó Hiệu trưởng Đại FTU, các đại diện dự hội nghị ưu tiên doanh nghiệp có sản phẩm tiềm năng, sẵn sàng chuyển đổi Số - Xanh. Mục tiêu là xây dựng hệ sinh thái xuất khẩu đồng bộ trước khi FTA có hiệu lực.

Với kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh sang thị trường EU đạt 7,8 tỷ USD năm 2024, việc mở rộng sang EFTA - thị trường có GDP bình quân đầu người gấp 15 lần Việt Nam - hứa hẹn tạo sự đột phá.

Hội nghị không chỉ giải quyết "điểm nghẽn" mà còn kích hoạt 3 động lực: Kết nối doanh nghiệp với đối tác EFTA qua hội chợ chuyên ngành tại Thụy Sỹ, Na Uy. Thúc đẩy chuyển giao công nghệ để nâng cao giá trị nông sản, dệt may. Định vị thành phố Hồ Chí Minh như trung tâm xuất khẩu Xanh của Đông Nam Á./.