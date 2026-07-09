Chính trị

Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công tại An Giang

Sáng 9/7, tại An Giang, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hến và trao 30 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Công Mạo
Bí Thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (trái) và Bí thư Tỉnh uỷ An Giang Nguyễn Tiến Hải (phải) tặng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hến (có chồng và con trai là liệt sỹ) tại khóm Thới Thuận, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Bí Thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (trái) và Bí thư Tỉnh uỷ An Giang Nguyễn Tiến Hải (phải) tặng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hến (có chồng và con trai là liệt sỹ) tại khóm Thới Thuận, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Nhân chuyến công tác tại An Giang, sáng 9/7, Bí Thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hến (có chồng và con trai là liệt sỹ) tại khóm Thới Thuận, phường Thới Sơn và trao 30 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn các phường Thới Sơn, Tịnh Biên, Châu Đốc và xã Vĩnh Thạnh Trung.

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch nước đã gửi lời hỏi thăm ân cần cũng như lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đến các thế hệ cha ông đi trước, sự hy sinh to lớn của biết bao anh hùng, liệt sỹ, thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ đất nước của dân tộc.

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Tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn phường Tịnh Biên, Châu Đốc và xã Vĩnh Thạnh Trung, tỉnh An Giang. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Bà Võ Thị Ánh Xuân biểu dương các gia đình có công đã nỗ lực vươn lên, phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông xây dựng phát triển kinh tế gia đình góp phần phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp; hoan nghênh tỉnh An Giang dù điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn nhưng đã thực hiện tốt công tác chăm lo cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách và người có công với cách mạng.

Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh An Giang thời gian tới tiếp tục quan tâm sâu sắc hơn nữa đến đời sống của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, nhất là các Mẹ Việt Nam Anh hùng; mong muốn các thương, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công với cách mạng, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu gìn giữ phẩm chất tốt đẹp của gia đình, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

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Bí Thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn phường Thới Sơn, tỉnh An Giang. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Những món quà được Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác trao tận tay cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh An Giang không đơn thuần là sự hỗ trợ về mặt vật chất, mà còn mang giá trị tinh thần sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” của dân tộc Việt Nam. Qua đó, khẳng định sự quan tâm đặc biệt, nhất quán của Đảng và Nhà nước đối với những người đã cống hiến xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đây là nguồn động viên, an ủi to lớn, góp phần xoa dịu những mất mát, đau thương của các thương, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và gia đình có công với cách mạng tại các địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)
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