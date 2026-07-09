Quy tập hài cốt liệt sỹ ở Đồng Nai: Sứ mệnh thiêng liêng xuyên biên giới

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng vẫn còn cán bộ, chiến sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh cho quê hương, đất nước và tinh thần quốc tế cao cả vẫn còn nằm lại trên đất bạn Campuchia.

Đội K72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai được thành lập năm 2001 đã thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh ở Campuchia.

Từ năm 2001 đến nay, Đội K72 đã tìm kiếm và quy tập được 3.570 hài cốt liệt sỹ (tính đến ngày 30/6/2026). Thời gian qua, công tác quản lý và xác định danh tính tại hậu phương vẫn còn nhiều khó khăn khi 12 nghĩa trang liệt sỹ ở thành phố Đồng Nai hiện có hơn 7.700 mộ liệt sỹ chưa rõ hoặc thiếu thông tin.

Trước thực trạng đó, các ngành chức năng đang tích cực triển khai số hóa dữ liệu, lấy mẫu sinh phẩm để cập nhật vào hệ thống thông tin hài cốt liệt sỹ, phục vụ hiệu quả cho việc đối chiếu ADN.

Lực lượng chức năng thực hiện di quách để làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72 chia sẻ đội không ngại khó khăn, gian khổ trong quá trình khảo sát, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ đợt 2, giai đoạn 25 (mùa khô năm 2025-2026) tại tỉnh Kratie, Kampong Thom (Vương quốc Campuchia).

Đội đã chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị của nước bạn khi khảo sát, xác minh mộ liệt sỹ công tác đóng quân canh phòng, hậu cần, kỹ thuật và đời sống. Đội đảm bảo tốt vệ sinh an toàn lương thực, thực phẩm, phòng chống dịch bệnh.

Đặc biệt, khi công tác ở những nơi vùng sâu, vùng xa phải sử dụng các nguồn nước ao, hồ, sông, suối.... do đó, đơn vị luôn duy trì quân số khỏe ở mức cao nhất cho thực hiện nhiệm vụ.

Đội K72 xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch phối hợp vận động tuyên truyền với chính quyền địa phương, các bên liên quan, doanh nghiệp của Việt Nam ở 2 tỉnh Kratie và Kampong Thom về ý nghĩa sâu sắc của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của Chính phủ hai nước Việt Nam-Campuchia.

Đội tổ chức thăm, khám chữa bệnh miễn phí và tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi..., tạo niềm tin, tình cảm nhất với nhân dân địa phương. Họ đã cung cấp cho Đội K72 nhiều thông tin có giá trị.

Quá trình tìm kiếm, quy tập của Đội K72 luôn bảo đảm khoa học, chặt chẽ, tỉ mỉ, được ghi chép, số hóa hồ sơ, mẫu phẩm hài cốt. Các di vật gồm tăng, võng, bình tông, dép cao su, bàn chải đánh răng, lược chải đầu, bút viết... của liệt sỹ được quản lý và bàn giao theo đúng quy định.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng cho biết từ ngày 26/3 đến 30/6/2026, ở tỉnh Kratie và tỉnh Kampong Thom, Đội K72 đã thu thập thông tin, tìm kiếm, khai quật đã quy tập được 62 hài cốt liệt sỹ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đợt 2, giai đoạn 25 (mùa khô 2025-2026).

Tiểu quách sau khi lấy mẫu ADN hài cốt liệt sỹ được hoàn trả về vị trí cũ. (Ảnh: Lê Xuân/ TTXVN)

Thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 thành phố, các thành viên Ban Chỉ đạo và Đội K72 cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Campuchia.

Các bên liên quan phát huy tốt hiệu quả công tác phối hợp giữa Đội K72 với Công ty Metfone về tuyên truyền thông tin tìm kiếm, quy tập liệt sỹ hy sinh tại Campuchia ở tỉnh Kampong Thom và Kratie; tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban Chỉ đạo 515 thành phố lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở địa bàn trong nước, nhất là các khu vực, địa bàn còn nhiều thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ.

Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và các Sở, ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác chuẩn bị chu đáo cho Lễ truy điệu, an táng các anh hùng liệt sỹ trang trọng đúng nghi lễ. Sau lễ đón, tổ chức lễ đưa hài cốt liệt sỹ từ Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư về Nghĩa trang liệt sỹ Bình Phước bảo đảm chặt chẽ, trang trọng và an toàn, Đội K72 nhanh chóng ổn định, tổ chức, chuẩn bị đầy đủ mọi mặt cho việc thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ ở thành phố và Campuchia giai đoạn tiếp theo...với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao nhất./.

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc ta.

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