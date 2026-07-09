Bắc Ninh: Sập nhà 2 tầng do thi công nhà liền kề

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 9/7, căn nhà 2 tầng tại số 165 đường Lê Lợi, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh bất ngờ đổ sập hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, căn nhà bị sập cùng thuộc sở hữu của chủ đang cải tạo, sửa chữa hai căn nhà liền kề. Trong quá trình tháo dỡ ngôi nhà liền kề, căn nhà bất ngờ đổ sập. Thời điểm xảy ra sự cố không có người bên trong, chỉ có một số hàng hóa nên không ghi nhận thương vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã phong tỏa hiện trường, huy động lực lượng cùng phương tiện tổ chức tháo dỡ phần công trình còn lại, di dời tài sản trong căn nhà bị sập nhằm bảo đảm an toàn cho khu vực xung quanh.

Đây là vụ việc thứ hai tại phường Bắc Giang xảy ra liên quan đến quá trình thi công, cải tạo công trình liền kề.

Trước đó, ngày 3/6, tại tổ dân phố Dân Chủ, phường Bắc Giang trong quá trình thi công xây dựng, một căn nhà liền kề đã bị nứt, nghiêng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Qua sự việc trên, chính quyền địa phương cũng cảnh báo người dân chú ý khảo sát, đảm an toàn lao động trước khi sửa chữa, cải tạo các công trình xây dựng./.

Quảng Ninh: Sập nhà dân khi đang sửa chữa, một người tử vong Ủy ban Nhân dân phường Bình Khê cho biết tại số nhà 381, đường ĐT 326, khu Thượng 2, phường Bình Khê, căn nhà 2 tầng bất ngờ đổ sập khi đang thi công cải tạo, khiến 3 người mắc kẹt bên trong.