Đắk Lắk: Nguy cơ ô nhiễm môi trường từ kênh mương thoát nước

Hiện một số kênh mương thoát nước tại phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) xuất hiện làn nước chuyển sang màu đen đục và bốc mùi hôi thối nặng nề khiến cuộc sống của người dân sinh sống tại các khu dân cư gần đó bị ảnh hưởng.

Không chỉ vậy, một cống thoát nước mưa xả thẳng ra bãi biển cũng gặp tình cảnh tương tự nhưng chưa được xử lý.

Rạch Bàu Hạ (hay còn gọi là kênh Bàu Hạ) đoạn từ Hồ điều hòa Hồ Sơn đến đường Bạch Đằng (phường Tuy Hòa) chảy qua nhiều khu dân cư đông đúc với hàng trăm hộ dân sinh sống. Đây là một tuyến kênh hở thoát nước kết hợp với hệ sinh thái mặt nước tự nhiên.

Một số đoạn kênh đã được đầu tư xây kè hai bên, còn một số đoạn chảy tràn tự nhiên qua ruộng đồng bỏ hoang. Gần đây, nhiều người dân liên tục phản ánh tình trạng con kênh này bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Minh Tiên (khu phố Hùng Vương, phường Tuy Hòa) cho biết từ hơn ba tháng nay, khi nguồn nước tự nhiên trên tuyến kênh Bàu Hạ cạn kiệt, dòng nước bắt đầu chuyển sang màu đen, bốc mùi hôi thối vào mọi thời điểm trong ngày, nhất là buổi trưa.

Nước từ một số cống ở các khu dân cư cũng đổ ra kênh khiến cho dòng nước càng thêm nặng mùi. Bên cạnh đó, một số hộ sống hai bên tuyến kênh đã đổ rác thải ra đây khiến cho tình trạng ô nhiễm thêm phức tạp, ảnh hưởng đến sinh hoạt và buôn bán của người dân.

Qua tìm hiểu của phóng viên, kênh Bàu Hạ đoạn từ Hồ điều hòa Hồ Sơn đến đường Bạch Đằng có chiều dài khoảng 3km. Tại các đoạn đã được đầu tư kè hai bên, ghi nhận trong những ngày qua, có một số cống thoát trong khu dân cư đổ nước trực tiếp vào kênh với màu đục, có mùi hôi. Ở các đoạn chảy qua khu vực ruộng hoang, dòng nước sẫm màu, rác thải vương vãi trên mặt nước. Một số đoạn chảy qua khu dân cư còn bị chặn dòng bởi cây cối, cỏ dại, bèo khiến dòng nước tắc nghẽn, ứ đọng.

Một cống thoát nước từ khu dân cư đổ vào kênh Bàu Hạ có dòng nước đen, bốc mùi hôi. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Theo ông Trần Văn Tuấn (khu phố Bạch Đằng, phường Tuy Hòa), cuối tuyến kênh Bàu Hạ giáp đường Bạch Đằng, dòng nước đổ ra khu vực cửa sông Đà Rằng. Khi nước biển dâng cao chảy tràn vào kênh thì dòng nước được lưu thông. Còn khi mực nước biển xuống thấp, thời tiết khô hạn, dòng nước kênh Bàu Hạ tù đọng, chuyển sang màu đen và bốc mùi hôi rất khó chịu.

Mương thoát nước trên đường Bạch Đằng cũng đổ vào kênh Bàu Hạ với màu đen sẫm. Gia đình ông Tuấn và nhiều hộ dân sinh sống gần cuối kênh bị ảnh hưởng bởi tình trạng ô nhiễm mùi hôi từ nhiều tháng nay.

Nhiều người dân sinh sống gần tuyến kênh Bàu Hạ phản ánh, tình trạng ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí từ tuyến kênh này diễn trong từ nhiều năm trong mùa nắng nóng khi nguồn nước tự nhiên cạn kiệt. Nhiều người còn nghi ngờ dòng nước chảy ra từ các khu dân cư, chợ gần tuyến kênh này là nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý.

Ông Lê Đình Ấn, Tổ trưởng tự quản Tổ 10, khu phố Chu Văn An (phường Tuy Hòa) cho biết, trước đây người dân từng nghi ngờ nguồn nước bị ô nhiễm xuất phát từ nước thải khu chợ. Tuy nhiên, sau khi đoàn liên ngành kiểm tra thực tế, khả năng này đã được loại trừ.

Thời gian gần đây người dân tiếp tục phản ánh việc kênh Bàu Hạ xuất hiện nước thải gây ô nhiễm. Các ý kiến đã được phản ánh qua tổ dân phố và các tổ chức đoàn thể địa phương. Người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xác định nguồn xả thải để có biện pháp xử lý, chấm dứt tình trạng ô nhiễm kéo dài.

Theo ông Nguyễn Văn Nhơn, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tuy Hòa, địa phương sẽ tiến hành rà soát các hộ dân có đấu nối, xả nước thải sinh hoạt vào hệ thống thoát nước dẫn ra kênh Bàu Hạ; đồng thời xác định nguyên nhân phát sinh mùi hôi tại đây để có phương án xử lý. Hiện nay, dự án cải tạo không gian xanh và tái tạo hệ sinh thái mặt nước xung quanh kênh Bàu Hạ đang được địa phương triển khai thực hiện; tuy nhiên dự án gặp vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Những ngày qua, nhiều người dân và du khách cũng phản ánh tình trạng một cống thoát nước mưa trên đường Độc Lập đoạn gần quảng trường Tháp Nghinh Phong xuất hiện dòng nước đen với mùi hôi chảy thẳng ra biển, nguy cơ cao ô nhiễm nước biển và ảnh hưởng đến bãi tắm công cộng.

Khảo sát thực tế tại khu vực này vào chiều 8/7 cho thấy, dòng nước vẫn còn màu đen và có mùi hôi chảy từ cống thoát nước ra biển nhưng bị tắc nghẽn, ứ đọng. Nhiều người dân cho biết, tình trạng này diễn ra trong vài ngày qua khiến họ vô cùng khó chịu khi đi qua đây.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tuy Hòa cho biết đã cử cán bộ chuyên trách xuống tận nơi để kiểm tra, xác minh cụ thể nguyên nhân cống thoát nước mưa lại có nước thải đen và mùi hôi để có phương án xử lý.

Trước mắt, Phòng sẽ cho lực lượng thu gom, dọn dẹp ngay lượng rác thải đang ứ đọng tại khu vực này, đồng thời lấy mẫu nước để phân tích, kiểm tra; nếu có trường hợp cá nhân, hộ kinh doanh lén xả nước thải vào hệ thống thoát nước mưa sẽ bị xử lý theo quy định./.

Vĩnh Long: Người dân khốn khổ nước bẩn và mùi hôi thối từ bãi rác Bình Đại Ông Lê Văn Hồng, nhà cạnh bãi rác cho hay, cứ vào mùa mưa, dòng nước đen kịt từ bãi rác lại tràn ra ngoài, tràn vào ao nuôi cá làm cho cá chết, gây thiệt hại cho gia đình.