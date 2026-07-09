Vòi rồng bất ngờ xuất hiện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ngày 9/7, một số hộ dân thôn Cao Mại, thôn Quang Hưng (xã Bình Thanh, tỉnh Hưng Yên) đang khẩn trương thu dọn, khắc phục hậu quả trận lốc xoáy, vòi rồng quét qua lúc 13 giờ 20 phút ngày 8/7/2026.

Theo báo cáo nhanh ngày 9/7 của Ủy ban Nhân dân xã Bình Thanh về việc này, hậu quả không gây thiệt hại về người. Tuy vậy, trận lốc xoáy, vòi rồng này đã khiến 4 nhà người dân tại thôn Cao Mại, thôn Quang Hưng (xã Bình Thanh) bị thiệt hại về tài sản nhiều nhất, trong đó, có 40 m2 mái Fibro xi măng và 70 m2 mái tôn bị thổi bay; 10 con gà bị quét mất; dọc đường đi của vòi rồng một số cây cối bị quét đổ.

Ông Đoàn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Thanh cho biết, hiện tượng vòi rồng xảy ra vào thời điểm ban ngày, đường đi chủ yếu ngoài khu vực cánh đồng, quét vào rìa khu dân cư, thời gian diễn ra ngắn nên ít gây ảnh hưởng đến tài sản của người dân; mái Fibro, mái tôn bị ảnh hưởng là mái phụ che sân; nhà chính của các hộ dân không bị thiệt hại.

Hiện tại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nhiều nơi có mưa nhỏ. Đài Khí tượng và Thủy văn tỉnh Hưng Yên cho biết, qua theo dõi ảnh radar thời tiết đến lúc 14 giờ 20 phút cùng ngày, vùng mây đối lưu đang tồn tại và phát triển trên khu vực các thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường An Thi, Xuân Trúc, Lương Bằng, Hiệp Cường, Đức Hợp, Nghĩa Dân Sơn Nam, Hoàng Hoa Thám, Trà Giang, Vũ Quý, Trần Lãm.

Trong khoảng thời gian hiện tại cho đến những giờ tới, vùng mây đối lưu này tiếp tục phát triển gây mưa rào và dông cho thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường nêu trên, sau đó lan ra thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường Yên Mỹ, Việt Tiến, Chí Minh, Đường Hào, Bắc Thái Ninh, Quang Lịch... và lan ra thôn, tổ dân phố thuộc xã, phường lân cận khác trong tỉnh.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, gây nguy hiểm cho tính mạng con người. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét cấp: 1. Các cơ quan, đơn vị, nhân dân theo dõi và phòng, tránh./.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét và mưa đá tại khu vực Hà Nội chiều 9/7 Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo Hà Nội có mưa dông kèm lốc sét, mưa đá trong chiều 9/7; trong khi đó, nắng nóng tại Trung Bộ dự kiến tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới.