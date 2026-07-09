Khởi tố 4 đối tượng liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở Tuyên Quang

Chiều 9/7/2026, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Tại buổi họp báo, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngay sau khi xuất hiện thông tin có những dấu hiệu bất thường về kết quả thi tại điểm thi trường trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, xác minh thông tin.

Công an tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nhanh chóng kiểm tra, xác minh nguồn tin.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến thời điểm này, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo điều 306 Bộ luật Hình sự và đã áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật. Trong đó, Trưởng điểm thi Trần Thị Thu Hằng và thư ký là Nguyễn Hà Duy và 2 trường hợp khác đang phục vụ quá trình điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định, bị can Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên, phường An Tường được phân công làm Trưởng điểm thi Trường trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang đã chỉ đạo, định hướng cho một số giám thị, tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài thi môn Toán.

Theo chỉ đạo của Trần Thị Thu Hằng, bị can Nguyễn Hà Duy là Thư ký điểm thi đã vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài thi môn Toán, hành vi của các đối tượng đã vi phạm nghiêm trọng quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng, minh bạch của kỳ thi.

Bước đầu cơ quan An ninh điều tra xác định Hội đồng thi tại Trường trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang đã vi phạm quy chế thi trung học phổ thông quốc gia năm 2026./.

Bộ GD-ĐT: Cần làm rõ công tác coi thi tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang Tổ công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định có dấu hiệu cần tiếp tục được xác minh, làm rõ, nhất là đối với công tác coi thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang.