Vụ nhận hối lộ để cấp phép khám, chữa bệnh: Bị cáo khai nhận tiền vì 'nể anh em'

Sau hơn 1 ngày thẩm vấn, sáng 9/7, tại phiên tòa xét xử vụ án nhận hối lộ hàng tỷ đồng khi cấp phép hành nghề y, dược tư nhân xảy ra tại Sở Y tế thành phố Hà Nội, Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ thêm một số tình tiết.

Đây là lần thứ hai vụ án này được đưa ra xét xử nhưng Hội đồng xét xử vẫn quyết định trả hồ sơ do còn nhiều nội dung không thể làm rõ được tại phiên tòa.

Trong vụ án này, 16 bị cáo bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về các tội: nhận hối lộ và môi giới hối lộ.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, từ năm 2019 đến 2024, nhiều cán bộ Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân (Sở Y tế Hà Nội) đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để nhận tiền, tạo điều kiện đẩy nhanh việc cấp phép hoặc bỏ qua sai phạm cho các cơ sở hành nghề y, dược.

Cơ quan tố tụng xác định có gần 700 phòng khám, quầy thuốc và cơ sở kinh doanh dược đưa tiền thông qua các "cò", với mức từ 15-20 triệu đồng đối với quầy thuốc và 60-70 triệu đồng đối với phòng khám.

Tổng số tiền các môi giới thu khoảng 8,6 tỷ đồng, trong đó hơn 3,8 tỷ đồng được dùng để hối lộ cán bộ Sở Y tế Hà Nội.

Đáng chú ý, cựu Phó trưởng phòng Tô Tử Anh bị cáo buộc nhận hơn 1,3 tỷ đồng, trong đó có 79 lần nhận tiền gián tiếp qua tài khoản của lái xe Sở Y tế Hà Nội.

Cụ thể, từ năm 2019-2024, bị cáo Tô Tử Anh đã lợi dụng vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình thống nhất với các thành viên trong đoàn thẩm định bỏ qua lỗi vi phạm của các cơ sở khám, chữa bệnh để cấp mới, cấp lại giấy phép hoạt động.

Bị cáo đã nhận tiền của môi giới để hướng dẫn các phòng khám hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trước khi bị thẩm định trực tiếp tại cơ sở. Quá trình làm việc, các phòng khám cũng trực tiếp làm phong bì gửi Tô Tử Anh.

Cáo trạng xác định tổng số tiền mà bị cáo Tô Tử Anh đã nhận để tạo điều kiện, bỏ qua lỗi vi phạm khi cấp Giấy phép hoạt động cho các cơ sở khám chữa bệnh là hơn 1,3 tỷ đồng.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, Tô Tử Anh trình bày do bị cáo nắm vững các quy chuẩn kỹ thuật và có kinh nghiệm nên nhiều phòng khám tư đã nhờ bị cáo xuống tận nơi để khảo sát thực tế, hướng dẫn cách sắp xếp máy móc, bố trí diện tích phòng khám và hoàn thiện hồ sơ sao cho đáp ứng đúng quy định của Sở Y tế.

Các phòng khám này đã xin số tài khoản của Tử Anh để “gửi tiền cảm ơn.” Bị cáo cho rằng thực tế đây là tiền công tư vấn, các phòng khám trả cho kiến thức và công sức hướng dẫn chuyên môn chứ không phải là điều kiện đánh đổi để nhận được giấy phép một cách bất hợp pháp.

Tô Tử Anh trình bày bản thân đã từ chối nhiều lần nhưng cuối cùng đã nhận tiền vì "nể anh em.” Bản thân bị cáo không vì được cầm tiền mà khi làm trưởng đoàn thẩm định lại bỏ qua, châm chước cho các phòng khám.

Bị cáo khai rằng mình luôn "minh bạch, nghiêm túc và làm việc đúng trình tự pháp luật," không chỉ đạo hay thống nhất với các thành viên trong đoàn để "làm ngơ" các lỗi sai phạm của cơ sở nhằm trục lợi nên băn khoăn với cáo buộc nhận hối lộ.

Thậm chí, mọi vấn đề còn tồn tại của phòng khám vẫn luôn được đoàn kiểm tra ghi chép vào biên bản thẩm định. Tử Anh khai: “Bị cáo chỉ nhận đúng 166 triệu đồng tiền cảm ơn qua môi giới.”

Các bị cáo nghe đại diện Viện Kiểm sát công bố bản cáo trạng. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Trước lời khai này, Hội đồng xét xử cho rằng việc thanh tra, kiểm tra và hướng dẫn chuyên môn là chức năng, nhiệm vụ của cán bộ quản lý nhà nước, không thể lấy đó làm căn cứ nhận tiền từ các đơn vị thuộc phạm vi mình quản lý.

Tại thời điểm nhận tiền, bị cáo Tử Anh vừa là phó trưởng phòng vừa là trưởng đoàn thẩm định nên việc nhận tiền từ chính các cơ sở mình kiểm tra, cấp phép, dù dưới tên gọi "tiền tư vấn" hay "tiền cảm ơn" đều trái quy định và làm ảnh hưởng đến tính khách quan của hoạt động công vụ.

Sau khi được Hội đồng xét xử phân tích, Tô Tử Anh đã nhận thức được sai phạm và tự nguyện nộp lại hơn 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả trong vụ án./.

Điều tra bổ sung vụ nhận hối lộ cấp phép hành nghề y, dược tại Sở Y tế Hà Nội Ngày 29/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 16 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ khi cấp phép hành nghề y, dược tư nhân xảy ra tại Sở Y tế thành phố Hà Nội.