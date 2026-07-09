Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ ba diễn ra ngày 9/7, tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Việt Nam)-Nặm On (Lào), nhiều hoạt động mang ý nghĩa chính trị, quốc phòng và nhân văn sâu sắc đã được tổ chức, góp phần tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, khẳng định quyết tâm chung trong xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tham dự chương trình, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu cấp cao Lào do Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm Trưởng đoàn.

Tại Cột mốc 460, hai Bộ trưởng Quốc phòng đã thực hiện nghi thức tô son cột mốc trước sự chứng kiến của đại biểu hai nước.

Đây không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa biểu tượng, mà còn thể hiện quyết tâm của hai Đảng, hai Nhà nước và hai Quân đội trong việc cùng gìn giữ từng dấu mốc chủ quyền, bảo vệ thành quả phân giới, cắm mốc và xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Lào trở thành biểu tượng của hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Đại tướng Phan Văn Giang tô cột mốc 460 thuộc Cửa khẩu Thanh Thủy. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Ngay sau nghi thức tô son cột mốc, hai Bộ trưởng cùng trồng cây hữu nghị tại khu vực Cột mốc 460 phía Lào, gửi gắm thông điệp về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt không ngừng được vun đắp và phát triển qua nhiều thế hệ.

Điểm nhấn của chương trình là lễ khởi công Trạm phối hợp công tác Bộ đội Biên phòng Lào-Việt Nam do Bộ Quốc phòng Việt Nam đầu tư xây dựng, trao tặng phía bạn Lào.

Công trình thể hiện sự hỗ trợ thiết thực, hiệu quả và lâu dài của Quân đội Nhân dân Việt Nam đối với Quân đội Nhân dân Lào trong xây dựng lực lượng, nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ biên giới, đồng thời tăng cường phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Trong bối cảnh khu vực và thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, các thách thức an ninh phi truyền thống như tội phạm ma túy, buôn lậu, mua bán người, di cư trái phép, thiên tai và dịch bệnh ngày càng gia tăng, công trình sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, giữ vững ổn định, an ninh và trật tự trên tuyến biên giới chung.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động hợp tác quốc phòng, chương trình giao lưu còn mang đậm dấu ấn nhân văn thông qua nhiều hoạt động hướng về người dân vùng biên.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu dự Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ ba. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Tại trường Tiểu học Thông-năm-mun, hai Bộ trưởng Quốc phòng đã trao 100 suất học bổng cùng nhiều phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Những món quà góp phần tạo điều kiện để học sinh vùng biên có thêm động lực học tập, đồng thời khẳng định một nền hòa bình bền vững được xây dựng từ tri thức, từ giáo dục và từ những cơ hội phát triển dành cho trẻ em.

Đoàn đại biểu cũng đến thăm Trạm Y tế quân dân y bản Xốp Tờng, công trình do Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An xây dựng, trao tặng phía Lào từ năm 2017. Tại đây, đoàn đã khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân và trao tặng bò giống cho các gia đình khó khăn của nước bạn Lào.

Những hoạt động thiết thực này tiếp tục khẳng định bản chất nhân văn của đối ngoại quốc phòng Việt Nam, góp phần nâng cao đời sống người dân khu vực biên giới.

Hơn sáu thập kỷ kể từ khi Việt Nam và Lào thiết lập quan hệ ngoại giao, gần nửa thế kỷ kể từ khi ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác, mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trên tất cả các lĩnh vực.

Chuỗi hoạt động trong Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ ba tiếp tục minh chứng sinh động cho sự gắn bó thủy chung, son sắt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và nhân dân hai nước, đồng thời tạo thêm nền tảng vững chắc để xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Lào ngày càng hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững./.

Việt Nam-Lào thắt chặt đoàn kết thông qua hợp tác quốc phòng Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 cấp Bộ trưởng Quốc phòng sẽ được tổ chức từ ngày 9-10/7 tại khu vực cửa khẩu phụ Nậm On-Thanh Thuỷ.