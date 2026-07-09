Triển khai thí điểm mô hình "Tick xanh trách nhiệm" cho bữa ăn học đường

Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thí điểm mô hình "Tick xanh trách nhiệm" tại các trường học trên địa bàn phường Tân Mỹ, đánh dấu bước đi mới trong kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và nâng cao trách nhiệm của toàn bộ chuỗi cung ứng bữa ăn học đường.

Sau giai đoạn thí điểm, mô hình sẽ được nhân rộng ra nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố.

Thông tin được đưa ra tại Lễ công bố mô hình "Tick xanh trách nhiệm" do Ủy ban Nhân dân phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 9/7.

Không chỉ là mô hình thí điểm đầu tiên của Thành phố trong kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục, đây còn là bước phát triển tiếp theo của chương trình "Tick xanh trách nhiệm" do Sở Công Thương Thành phố triển khai từ năm 2024, hướng đến xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm minh bạch, có trách nhiệm và được kiểm soát bằng công nghệ. Sau lễ công bố, các trường học trên địa bàn phường Tân Mỹ đồng loạt triển khai mô hình, tạo tiền đề để mở rộng ra nhiều địa phương khác.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Mỹ cho biết, thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều chủ trương quyết liệt nhằm xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn, tăng cường truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chặt thực phẩm đưa vào bếp ăn tập thể.

Tuy nhiên, việc kiểm tra ở khâu cuối cùng là chưa đủ để bảo vệ sức khỏe học sinh một cách bền vững. Muốn bảo vệ các em phải quản lý ngay từ đầu chuỗi cung ứng; phải biết thực phẩm được sản xuất ở đâu, ai nuôi trồng, ai vận chuyển, ai chế biến và ai chịu trách nhiệm khi xảy ra sự cố.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tân Mỹ, điểm cốt lõi của mô hình không nằm ở dấu "tick xanh" mà ở trách nhiệm của từng mắt xích trong chuỗi cung ứng.

Theo đó, mỗi nhà cung cấp phải chịu trách nhiệm về nguồn gốc nguyên liệu; đơn vị chế biến chịu trách nhiệm về chất lượng suất ăn; nhà trường chịu trách nhiệm trong lựa chọn và giám sát; cơ quan quản lý thực hiện kiểm tra, hỗ trợ, công khai thông tin; phụ huynh trở thành một "người giám sát thông minh" khi được tiếp cận đầy đủ thông tin về bữa ăn của con em mình. Khi mọi mắt xích đều minh bạch, niềm tin sẽ được hình thành. Khi trách nhiệm được chia sẻ, sự an toàn mới thực sự bền vững.

Trước mắt, địa phương triển khai tới toàn bộ các trường công lập trên địa bàn, đồng thời hoàn thiện cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc, mở rộng mạng lưới nhà cung cấp đạt chuẩn, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý chuỗi thực phẩm, vận động các trường ngoài công lập tham gia mô hình trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc phường Tân Mỹ cùng một số địa phương tiên phong triển khai mô hình là bước khởi đầu rất quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chuỗi thực phẩm có trách nhiệm.

Tủ trưng bày bữa ăn bán trú theo mô hình "Tick xanh trách nhiệm" tại trường mầm non Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Mục tiêu lớn nhất của chương trình là tạo ra "sân chơi" để doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nghiêm túc, có sản phẩm chất lượng được tiếp cận thị trường và người tiêu dùng.

Theo Phó Giám đốc Sở Công Thương, toàn bộ thông tin trong quá trình sản xuất, kinh doanh đều phải được công khai, minh bạch. Đặc biệt, nếu doanh nghiệp cố tình vi phạm, sẽ bị loại khỏi chương trình.

Đây chính là cơ sở để Thành phố nối dài hiệu quả của chương trình đến các bếp ăn tập thể, đưa thực phẩm an toàn, có kiểm soát vào bữa ăn học đường, nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh và tăng niềm tin cho phụ huynh.

"Nếu mô hình thành công, không chỉ Thành phố Hồ Chí Minh mà nhiều địa phương khác trên cả nước sẽ học tập và nhân rộng. Đây là cơ hội rất lớn cho những doanh nghiệp làm ăn tử tế, có trách nhiệm với cộng đồng," ông Phương nhấn mạnh.

Bên cạnh việc nhân rộng mô hình Tick xanh trách nhiệm, Sở Công Thương triển khai chuyên đề tăng cường kiểm tra nguồn hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường; phối hợp với lực lượng quản lý thị trường và đơn vị liên quan kiểm soát, xử lý nghiêm thực phẩm không rõ nguồn gốc, thiếu hồ sơ pháp lý, góp phần ngăn chặn nguy cơ mất an toàn thực phẩm ngay từ đầu chuỗi.

Là một trong những đơn vị đầu tiên triển khai mô hình, bà Thân Thị Thanh Tao, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Mỹ cho biết, bảo đảm bữa ăn không chỉ là vấn đề dinh dưỡng mà còn là trách nhiệm đối với sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ.

Việc tiên phong thực hiện mô hình giúp nhà trường nâng cao tính minh bạch trong quản lý bữa ăn bán trú, kiểm soát tốt hơn nguồn gốc thực phẩm và củng cố niềm tin của phụ huynh. Đến nay, hầu hết các nhà cung cấp thực phẩm vào trường đều đã đạt tiêu chí của mô hình. Riêng mặt hàng thủy hải sản đang hoàn thiện hồ sơ.

Thời gian tới, nhà trường tiếp tục phối hợp với cơ quan quản lý và các đơn vị cung ứng duy trì những bữa ăn an toàn, minh bạch và xây dựng môi trường giáo dục đáng tin cậy, phát huy hiệu quả của bữa ăn học đường chất lượng, vì sức khỏe của thế hệ mầm non.

Theo đại diện Trường Mầm non Tân Phú, một trong 2 đơn vị tiên phong thực hiện mô hình, quá trình triển khai ban đầu có nhiều băn khoăn, đặc biệt từ phía các nhà cung cấp vì phát sinh thêm yêu cầu quản lý. Sau thời gian thực hiện thí điểm, mô hình nhận được sự đồng thuận rất lớn từ phụ huynh.

Nếu nhà cung cấp không đáp ứng được các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm, nhà trường sẽ lựa chọn đơn vị khác. Sức khỏe của trẻ phải được đặt lên hàng đầu.

Với việc triển khai thí điểm tại phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng mô hình sẽ trở thành nền tảng xây dựng hệ sinh thái thực phẩm an toàn cho trường học, nơi mọi khâu trong chuỗi cung ứng đều minh bạch, có trách nhiệm và có thể truy xuất.

Đây cũng là cơ sở để Thành phố nhân rộng thêm nhiều mô hình tại các xã, phường còn lại, góp phần bảo vệ sức khỏe học sinh từ những bữa ăn hàng ngày./.

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