Mức sinh thấp kéo dài, Thành phố Hồ Chí Minh tìm cách giữ "dân số vàng"

Ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh xác định nhiệm vụ cốt lõi là xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân ngay từ khi còn trong bụng mẹ, trong suốt vòng đời và cả khi bước vào tuổi già.

Đây là mục tiêu được ông Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố nhấn mạnh tại Hội nghị kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7 năm 2026 với chủ đề “Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng” do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Bà Rịa (Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức ngày 9/7.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, ông Huỳnh Minh Chín, cho biết, Sở Y tế Thành phố đã chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn khẩn trương mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, thực hiện hiệu quả chương trình tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; đồng thời nâng cao chất lượng tầm soát, chẩn đoán và điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh.

Các đơn vị y tế tuyến xã cần chủ động đi trước đón đầu trong việc thích ứng với giai đoạn già hóa dân số thông qua việc tăng cường các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng, đặc biệt quan tâm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ người dân tại địa bàn dân cư.

Chia sẻ ở góc độ cơ sở, ông Hồ Duy Anh, Phó Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội xã Dầu Tiếng, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết địa phương đã tập trung đẩy mạnh chuyển tải các thông điệp truyền thông trọng tâm như “Mỗi cặp vợ chồng sinh đủ hai con.”

Trong 6 tháng đầu năm 2026, xã đã ban hành các quyết định hỗ trợ cho 43 trường hợp phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi theo Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố, tạo đòn bẩy kinh tế thiết thực.

Theo báo cáo của Chi cục Dân số Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay thành phố đang trong thời kỳ dân số vàng với tỷ trọng dân số từ 15-64 tuổi chiếm 74,06%, tuy nhiên phải đối mặt với tình trạng mức sinh thấp kéo dài khi tổng tỷ suất sinh chỉ đạt 1,51 con/phụ nữ cùng tốc độ già hóa dân số diễn ra rất nhanh chóng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn thành phố ghi nhận tổng số trẻ được sinh ra là 36.103 trẻ, bao gồm 18.676 trẻ nam và 17.427 trẻ nữ. Tỷ số giới tính khi sinh được kiểm soát tốt ở mức 107,16 trẻ nam/100 trẻ nữ.

Chất lượng dân số giai đoạn đầu đời tiếp tục nâng cao với tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh đạt 81,24% và tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc sơ sinh đạt 83,34%./.

Quy định mới về mức hỗ trợ tài chính khi sinh con Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số, quy định mức hỗ trợ tài chính tối thiểu là 2.000.000 đồng/phụ nữ khi sinh con.