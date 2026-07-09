Ngày 9/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng lưới khám, chữa bệnh chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực y tế khu vực, giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương và mang dịch vụ ngoại khoa chuyên sâu đến gần hơn với người dân.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động vận hành ổn định, hiệu quả nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân tỉnh Ninh Bình cùng các địa phương trong khu vực.

Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện Việt Đức tiếp tục rà soát hoàn thiện các quy trình chuyên môn để Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình vận hành theo cùng một hệ thống quản trị, cùng tiêu chuẩn chuyên môn. Trong giai đoạn đầu vận hành, bệnh viện cần tập trung phát triển các chuyên ngành mũi nhọn phù hợp với thế mạnh và nhu cầu khám, chữa bệnh của khu vực góp phần giảm tải cho Bệnh viện Việt Đức cơ sở Hà Nội.

Đặc biệt, bệnh viện cần tiếp tục kiện toàn cán bộ, nâng cao trình độ chuyên môn, tăng cường cán bộ cơ hữu tại cơ sở Ninh Bình. Xây dựng môi trường bệnh viện văn minh, nhân văn; nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm, lấy người bệnh làm trung tâm và sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ. Bên cạnh đó, bệnh viện cần phát huy vai trò bệnh viện tuyến cuối của khu vực thông qua đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế tại Ninh Bình và các tỉnh lân cận.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự Lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phó giáo sư Dương Đức Hùng - Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho hay việc đưa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào hoạt động không chỉ mở rộng không gian phát triển của bệnh viện mà còn thể hiện quyết tâm đưa kỹ thuật y tế chuyên sâu đến gần hơn với người dân.

Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình được thiết kế hiện đại theo chuẩn của châu Âu và đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại, công nghệ mới, chất lượng điều trị là đồng nhất với cơ sở 1, thậm chí còn vượt trội vì trang thiết bị, máy móc hiện đại, có thiết bị đã số hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Được định hướng là một bệnh viện chuyên sâu tuyến cuối hiện đại ngang tầm khu vực, cơ sở Ninh Bình được đầu tư với quy mô lớn 1.000 giường bệnh, tổng diện tích xây dựng hơn 30.500 mét vuông và tổng diện tích sàn gần 120.000 mét vuông. Với hệ thống hạ tầng đồng bộ, các khu khám bệnh, điều trị, phẫu thuật, hồi sức, cận lâm sàng và hỗ trợ chuyên môn được tổ chức theo hướng hiện đại, khoa học, thuận tiện cho người bệnh và phù hợp với yêu cầu vận hành của một bệnh viện chuyên sâu tuyến cuối.

Đặc biệt, được tổ chức theo mô hình nhiều cơ sở, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức luôn bảo đảm sự thống nhất và đồng bộ trên toàn hệ thống về chuyên môn, chất lượng khám chữa bệnh, công tác quản trị, cũng như văn hóa phục vụ người bệnh.

Đón tiếp bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+)

Bệnh viện đi vào hoạt động toàn diện cho nhiều chuyên khoa sâu như phẫu thuật thần kinh, tim mạch, gan mật, tiêu hóa, chấn thương chỉnh hình, sọ não, đầu mặt cổ, lồng ngực, cột sống, tiết niệu, vi phẫu, nhi khoa, hồi sức tích cực và cấp cứu ngoại viện. Đội ngũ chuyên gia, bác sỹ đầu ngành của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ trực tiếp tham gia khám, điều trị, phẫu thuật, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật, bảo đảm chất lượng chuyên môn đồng nhất giữa hai cơ sở.

Có 412 chuyên gia, cán bộ đã có chứng chỉ hành nghề sẽ được luân phiên đến Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình thực hiện nhiệm vụ. Bệnh viện đã bố trí chỗ ăn ở, đi lại cho cán bộ.

Bệnh viện với tổng mức đầu tư là khoảng 5 tỷ đồng cho một giường bệnh, đây là một tổng mức đầu tư lớn so với các nước trong khu vực và thậm chí giá trên thế giới, khẳng định bệnh viện rất hiện đại về cơ sở vật chất để Việt Nam hội nhập với các nước trong khu vực cũng như trên thế giới.

Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết trong thời gian tới bệnh viện sẽ tiếp tục đầu tư nguồn nhân lực chất lượng cao, hoàn thiện hệ thống kỹ thuật chuyên sâu, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường hợp tác chuyên môn trong nước và quốc tế, từng bước đưa cơ sở Ninh Bình trở thành một trung tâm y tế chuyên sâu hàng đầu của khu vực./.

Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình sẵn sàng đón bệnh nhân từ 9/7 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được khởi công từ năm 2015 với tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng và quy mô 1.000 giường bệnh, sẵn sàng đón bệnh nhân từ ngày 9/7/2026.