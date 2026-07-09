Du lịch xây vị thế, tạo động lực tăng trưởng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Ngành kinh tế không khói của Việt Nam không chỉ mở rộng quy mô đóng góp kinh tế mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa đến nhiều ngành, lĩnh vực khác, tạo đà cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Những năm qua, du lịch Việt Nam liên tiếp xác lập các kỷ lục chưa từng có, đưa Việt Nam vươn lên nhóm dẫn đầu ASEAN cả về quy mô và tốc độ tăng trưởng; trở thành một trong những điểm đến “vươn mình” nhanh nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương và từng bước khẳng định vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước.

Đặc biệt, trong hoạt động ngành, lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia cũng khẳng định mục tiêu xây dựng “vị thế mũi nhọn” và ghi thêm nhiều dấu ấn trong mắt bạn bè quốc tế.

Động lực tăng trưởng của nền kinh tế

Nghị quyết số 08-NQ/TW năm 2017 của Bộ Chính trị xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần tạo cú hích mạnh mẽ về thể chế, đầu tư và phát triển sản phẩm cho toàn ngành. Đặc biệt, “kim chỉ nam” là Nghị quyết số 57-NQ/TW khẳng định cần coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng quan trọng của toàn ngành.

Từ quan sát của các cơ quan chuyên môn toàn cầu, Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) ghi nhận Việt Nam thuộc nhóm điểm đến tăng trưởng hàng đầu thế giới, và dẫn đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương về tốc độ phục hồi và tăng trưởng khách quốc tế.

Với việc thu hút được 21,2 triệu lượt khách quốc tế năm 2025, Việt Nam đã vượt Singapore và Indonesia để đứng thứ ba trong ASEAN, chỉ sau Malaysia và Thái Lan. Ban Thư ký ASEAN đánh giá Việt Nam là quốc gia có tốc độ tăng trưởng khách quốc tế cao nhất khu vực trong năm đó.

Sự phát triển của du lịch Việt còn thể hiện ở kết quả đóng góp vào nền kinh tế quốc dân. Thời điểm những năm 1990, doanh thu của ngành còn khiêm tốn, song tới năm 2010 du lịch Việt đạt mốc doanh thu đạt khoảng 96 nghìn tỷ đồng. Con số này sau đó không ngừng tăng, lên 355 nghìn tỷ đồng năm 2015, và 755 nghìn tỷ đồng năm 2019.

Sau giai đoạn ngưng trệ do đại dịch COVID-19, tới năm 2024 ngành du lịch nhanh chóng phục hồi với tổng thu đạt khoảng 840 nghìn tỷ đồng, và lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu tỷ đồng vào năm 2025.

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam góp phần tăng doanh thu cho toàn ngành du lịch. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), du lịch tiếp tục là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển khu vực dịch vụ. Năm 2025, khu vực dịch vụ, du lịch tăng 8,62%, đóng góp 51,08% vào tăng trưởng chung của nền kinh tế và chiếm tỷ trọng 42,75% trong cơ cấu kinh tế.

Đáng chú ý, ngành kinh tế không khói này không chỉ không ngừng mở rộng quy mô đóng góp kinh tế mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa đến nhiều ngành, lĩnh vực khác như vận tải, lưu trú, ăn uống, thương mại, văn hóa và giải trí. Đặc biệt, du lịch tạo việc làm cho hàng triệu lao động trực tiếp và gián tiếp, góp phần dịch chuyển cơ cấu kinh tế và nâng cao thu nhập cho cộng đồng địa phương.

Bằng việc khai thác hiệu quả các giá trị tài nguyên, văn hóa và thiên nhiên, du lịch đã góp phần thúc đẩy đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế địa phương, tăng cường liên kết vùng và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới, theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW năm 2026 về phát triển văn hóa Việt Nam.

Xây “vị thế mũi nhọn”

Trên bình diện quốc tế, sự hiện diện của hình ảnh, thương hiệu Việt đang ngày càng trở thành những dấu ấn đậm nét. Những giải thưởng và sự ghi nhận từ cộng đồng thế giới không chỉ là tôn vinh dành cho những giá trị nổi bật của du lịch Việt Nam mà còn là ghi nhận cho nỗ lực bền bỉ của điểm đến giàu bản sắc.

Giải thưởng World Travel Awards – WTA (Du lịch Thế giới) được ví như Oscar của ngành du lịch đã nhiều lần vinh danh Việt Nam ở những hạng mục quan trọng, nổi bật như: “Điểm đến hàng đầu châu Á” liên tiếp vào các năm 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 và 2025; 4 lần trao tặng danh hiệu “Điểm đến Di sản hàng đầu Thế giới” là minh chứng cho giá trị nổi bật của hệ thống di sản văn hóa và thiên nhiên trên khắp dọc dài đất nước. Đồng thời, cho thấy sức hấp dẫn ổn định và ngày càng gia tăng của Việt Nam trong mắt du khách quốc tế.

Bên cạnh đó, việc được tôn vinh là “Điểm đến Ẩm thực hàng đầu châu Á” góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam như một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu dành cho những du khách yêu thích trải nghiệm văn hóa thông qua ẩm thực.

Cây thốt nốt - đặc sản của mảnh đất An Giang. (Ảnh: Vương Công Nam/Vietnam+)

Những “chỉ dấu” được bạn bè năm châu lan tỏa khắp trên những tạp chí và chuyên trang du lịch uy tín hàng đầu là những “gương mặt thân quen” từ Hà Nội, Hạ Long đến Hội An, Phú Quốc…

Độc giả của tạp chí Travel + Leisure còn tìm thấy ở Hội An một "Thành phố tuyệt vời nhất thế giới,” nơi thời gian dường như ngưng đọng. Còn những ấn phẩm danh tiếng như Condé Nast Traveller lại không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp quyến rũ của Hà Nội bốn mùa, sự kỳ vĩ của Vịnh Hạ Long hay nét thơ mộng của phố núi Sa Pa mù sương. The New York Times, Lonely Planet hay Rough Guides cũng thường xuyên gọi tên Việt Nam trong danh sách những điểm đến hấp dẫn và đáng đi nhất thế giới.

Chính những ghi nhận khách quan ấy đã góp phần bồi đắp cho hình ảnh Việt Nam, khẳng định sức hút từ sự hòa quyện của nhiều lớp trải nghiệm. Đó là chiều sâu văn hóa, là nền ẩm thực phong phú, nơi mỗi món ăn đều thấm đẫm bản sắc của mỗi vùng đất và con người; là vẻ đẹp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại; là sức cuốn hút của thiên nhiên đa dạng trải dài từ núi cao đến biển đảo... Những kết hợp đó tạo nên những trải nghiệm hấp dẫn và giàu cảm xúc.

Để tạo động lực phát triển mới cho ngành trong giai đoạn tới, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết đang tham mưu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Đề án phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới để trình Bộ Chính trị xem xét, ban hành Nghị quyết mới về du lịch.

Đề án được kỳ vọng sẽ là văn kiện có ý nghĩa chiến lược, tạo cơ sở chính trị và pháp lý quan trọng để tiếp tục hoàn thiện thể chế, triển khai các giải pháp đột phá, huy động nguồn lực đầu tư, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới; đồng thời đóng góp hiệu quả cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế./.

Dàn thí sinh Miss Multicultural World 2026 thích thú khám phá di sản Tràng An, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Kịch bản nào cho du lịch Việt đóng góp vào tăng trưởng kinh tế 2 con số? Cơ quan quản lý Nhà nước cho rằng du lịch cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn các giải pháp đột phá về thể chế, chính sách, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số mạnh mẽ để tạo động lực tăng trưởng mới.