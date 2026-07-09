Những trải nghiệm điểm đến nào đang thống lĩnh thị trường khách du lịch?

Tại Việt Nam, khu du lịch Sun World Fansipan Legend ở Sa Pa đang tạo được sức hút khi các hoạt động tại đây được đặt nhiều nhất trên nền tảng trực tuyến Agoda, cho thấy sức hút của trải nghiệm núi rừng và thiên nhiên Việt Nam đối với du khách.

Đây là kết quả từ Agoda khi công bố danh sách các hoạt động tại 8 thị trường châu Á được đặt nhiều nhất trên nền tảng du lịch trực tuyến này trong nửa đầu năm 2026.

Dữ liệu cũng cho thấy, đối với khách du lịch châu Á, trải nghiệm đang dần trở thành yếu tố quan trọng của chuyến đi bên cạnh điểm đến. Đặc biệt, công viên giải trí chiếm ba vị trí trong danh sách trải nghiệm được đặt nhiều nhất tại các thị trường châu Á.

Theo đó, công viên Disneyland Hong Kong (Trung Quốc) là trải nghiệm nổi tiếng nhất châu Á. Xét theo quy mô quốc gia, Tokyo Disney Resort dẫn đầu tại Nhật Bản và Lotte World đứng đầu danh sách các hoạt động tại Hàn Quốc.

Điều này cho thấy sức hút và tính bền vững của loại hình công viên giải trí trong khu vực. Cùng với sự gia tăng của số lượng khách trong khu vực châu Á, công viên giải trí không còn là một hoạt động bổ sung trong chuyến đi, mà đang dần trở thành ưu tiên trong mỗi hành trình khám phá.

Công viên Disneyland Hong Kong (Trung Quốc) là trải nghiệm nổi tiếng nhất châu Á. (Ảnh: Disneyland Hong Kong)

Không dừng ở các công viên giải trí, các hoạt động phong phú tại những điểm đến hàng đầu châu Á đang phản ánh rõ nét làn sóng du lịch trải nghiệm của du khách.

Giám đốc Quốc gia Việt Nam tại Agoda, ông Vũ Ngọc Lâm cho biết tại Việt Nam, Sun World Fansipan Legend (Sa Pa) là hoạt động dẫn đầu về lượng đặt chỗ trên Agoda. Nổi tiếng với hành trình cáp treo chinh phục đỉnh Fansipan – nóc nhà Đông Dương, điểm đến này có vị trí tách biệt khỏi các đô thị lớn, cho thấy xu hướng du khách đang ưu tiên những trải nghiệm hướng về tự nhiên, nơi họ có thể tạm rời xa nhịp sống đô thị để tìm về thiên nhiên kỳ vĩ và yên bình.

Ngoài ra, tại hai thị trường Malaysia và Indonesia, các điểm tham quan về đại dương và thế giới hoang dã cũng chiếm ưu thế về lượng đặt vé tham quan. Nổi bật như Thủy cung Aquaria KLCC là cái tên hút khách nhất Malaysia. Thủy cung và khu bảo tồn Jakarta Aquarium Safari giữ vị trí quán quân tại Indonesia.

Đáng chú ý, Thủy cung và khu bảo tồn Jakarta Aquarium Safari tuy là điểm tham quan còn khá mới nhưng đã nhanh chóng trở thành một trong những trải nghiệm được tìm kiếm nhiều nhất tại Indonesia. Cùng với công viên giải trí, sự xuất hiện của loại hình tham quan này cho thấy các trải nghiệm giải trí quy mô lớn, phù hợp với gia đình đang trở thành một loại hình tiêu biểu của du lịch trải nghiệm khu vực châu Á trong năm nay.

Du khách đến các điểm check-in trong Khu du lịch Sun World Fansipan Legend- Sa Pa. (Ảnh: Hồng Ninh/TTXVN)

Tại Thái Lan, Trò chơi Đu quay trên cao Skyflyers (Skyflyers Giant Swing) ở Bangkok là hoạt động được đặt nhiều nhất. Đây là trải nghiệm đu quay ngoài trời đưa người chơi lên độ cao 135 mét, nơi du khách có thể ngắm toàn cảnh đường chân trời thành phố, góp phần đưa Bangkok trở thành một trong những thị trường phát triển du lịch năng động nhất châu Á.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), Tour Đài Bắc với Phố núi Cửu Phần (Jiufen) và Công viên Địa chất Dã Liễu (Yehliu) dẫn đầu lượng đặt vé tham quan, cho thấy các tour tham quan trong ngày được thiết kế chỉn chu vẫn là một trong những cách phổ biến để du khách cảm nhận trọn vẹn bản sắc của một điểm đến.

“Du khách châu Á đang có xu hướng thiết kế chuyến du lịch xoay quanh trải nghiệm, từ vui chơi tại các công viên giải trí, khám phá tham quan đô thị cho đến các hoạt động hòa mình vào thiên nhiên. Tại Việt Nam, việc Sun World Fansipan Legend dẫn đầu lượng đặt chỗ trên Agoda trong giai đoạn này đã phản ánh rõ nét sức hút của du lịch vùng cao nói chung, cũng như nét đẹp cảnh sắc và văn hóa đặc trưng của Sa Pa nói riêng. Thay vì chỉ quan tâm lựa chọn nơi lưu trú phù hợp, du khách đang ưu tiên hướng đến những trải nghiệm đáng nhớ cho chuyến du lịch của mình hơn,” ông Vũ Ngọc Lâm nhận định./.

Check-in Sa Pa mùa lúa xanh, đắm mình giữa sắc hoa rực rỡ trên đỉnh Fansipan Đến Sa Pa vào tháng 7, du khách sẽ được chiêm ngưỡng một bức tranh thiên nhiên ngoạn mục với nhiều tầng sắc độ giữa mây ngàn: ruộng bậc thang xanh mướt và những thảm hoa đủ sắc màu giữa núi rừng.