Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số: Bước đột phá của công tác Mặt trận

Sáng ngày 9/7, Đoàn Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ nhất khóa XI.

Hội nghị tập trung thảo luận các dự thảo về Quy chế hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031; Chương trình làm việc toàn khóa; Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và Định hướng trọng tâm công tác năm 2027.

Ghi dấu ấn toàn diện trên nhiều lĩnh vực

Nhìn lại 6 tháng đầu năm 2026, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ghi dấu ấn toàn diện trên nhiều lĩnh vực công tác. Báo cáo tóm tắt do Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Đức Phong trình bày, khẳng định kết quả phối hợp thống nhất hành động giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là sự phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Mặt trận các cấp đã tham gia tích cực từ việc hướng dẫn thi hành Luật Bầu cử, tập huấn, thực hiện hiệp thương đến giám sát bầu cử. Nhờ đó, tỷ lệ cử tri cả nước đi bầu đạt 99,7%, bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội, 2.552 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và 72.438 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã.

Bên cạnh đó, việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận lần thứ XI trong tháng 5 và 6 tại Hà Nội đã tạo khí thế mới. Ban Thường trực đã khẩn trương học tập, quán triệt nghị quyết trong toàn hệ thống. Công tác giám sát, phản biện xã hội tiếp tục đi vào chiều sâu.

Ở cấp Trung ương, Mặt trận đã tiến hành phản biện xã hội đối với 7 hồ sơ dự án Luật, góp ý hơn 40 văn bản pháp luật; Hệ thống các cấp thực hiện trên 1.782 nội dung giám sát và 6.257 nội dung phản biện vào các dự thảo văn bản địa phương. Quy trình tiếp nhận kiến nghị của nhân dân 24/7 từ khu dân cư cũng được chuẩn hóa.

Về an sinh xã hội, Mặt trận tích cực tham gia "Chiến dịch Quang Trung" dịp Tết Bính Ngọ và phối hợp với Chính phủ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, phấn đấu sửa chữa, xây mới hơn 3.200 căn nhà trước dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Nhìn lại 6 tháng đầu năm 2026, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ghi dấu ấn toàn diện trên nhiều lĩnh vực công tác. (Ảnh: Vietnam+)

Đột phá thể chế và ứng dụng công nghệ

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bối cảnh mới, hội nghị đã thảo luận về đổi mới thể chế và hiện đại hóa phương thức vận hành. Trình bày Tờ trình về dự thảo Quy chế hoạt động khóa XI, Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Thư ký Hà Thị Nga nhấn mạnh quy chế mới kế thừa nội dung ổn định của khóa X, bảo đảm sự đồng bộ với quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phát huy tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch. Dự thảo gồm 6 chương, 21 Điều, tiến hành sửa đổi, bổ sung tại 18 Điều nhằm xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của từng cấp.

Điểm mới nổi bật là việc bổ sung nguyên tắc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện chuyển đổi số. Chế độ họp được linh hoạt hóa, công nhận giá trị pháp lý của hình thức trực tuyến và biểu quyết điện tử. Quy định mới về việc Ủy ban Trung ương ủy quyền cho Đoàn Chủ tịch hiệp thương cử nhân sự bổ sung giữa hai kỳ họp. Bên cạnh đó, nhiệm vụ của Ban Thường trực được bổ sung thẩm quyền quyết định tập thể về phong trào thi đua và tổ chức, bộ máy, trong đó trách nhiệm của Phó Chủ tịch là người đứng đầu tổ chức chính trị-xã hội cũng được làm rõ.

Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Thư ký Hà Thị Nga nhấn mạnh quy chế mới bảo đảm sự đồng bộ với quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phát huy tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch. (Ảnh: Vietnam+)

Về định hướng dài hạn, Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thắng đã trình bày Tờ trình về định hướng trọng tâm công tác Mặt trận năm 2027. Dự thảo gồm 3 phần chính với 8 nhóm nội dung lớn, tập trung đổi mới tuyên truyền, sắp xếp bộ máy tinh gọn, nâng cao chất lượng giám sát và thúc đẩy đối ngoại nhân dân. Đặc biệt, chuyển đổi số được định hướng cụ thể theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Toàn hệ thống hướng tới thực hiện 10 nhóm chỉ tiêu trọng tâm và triển khai 17 hoạt động của Ủy ban Trung ương, nổi bật là Đề án đổi mới hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định ý nghĩa quan trọng của việc cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành chương trình hành động thực tế. Bà đề nghị toàn hệ thống triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Trong đó, Chủ tịch đặc biệt lưu ý việc tổ chức thật tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt và sáp nhập tổ dân phố để tạo khí thế mới cho Nhân dân.

Bà Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu các hội quần chúng và tổ chức chính trị-xã hội phải tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đồng thời “gần dân, sát dân, lắng nghe nhân dân và tăng cường giám sát việc thực thi nhiệm vụ chính quyền cơ sở.”

“Lấy sự hài lòng và niềm tin của Nhân dân làm thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của Mặt trận và của các tổ chức thành viên,” bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Về công nghệ, Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu quyết liệt thực hiện chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc. Cụ thể, việc ứng dụng công nghệ trong chỉ đạo, điều hành, quản lý văn bản, họp trực tuyến không giấy tờ cần phải được tăng cường. Toàn hệ thống cần đẩy mạnh kết nối dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia và các bộ, ngành, gắn liền với việc triển khai hiệu quả chiến dịch 100 ngày đêm chuẩn hóa cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo phát động của Ban Chỉ đạo Trung ương./.

Đề xuất chủ trương, chính sách phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Kế hoạch số 12/KH-MTTW-UB đặt ra nhiệm vụ trọng tâm là: hoàn thiện cơ chế; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, hướng mạnh về cơ sở.