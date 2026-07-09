Mưa lớn gây sạt lở, đá rơi, bùn đất trôi tràn mặt đường ở các tỉnh phía Bắc

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có báo cáo nhanh tình hình giao thông, thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của mưa lớn tại một số tỉnh khu vực miền núi phía Bắc.

Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, trên Quốc lộ 6 tắc đường 11 vị trí, trong đó 10 vị trí do sạt lở ta luy dương (Km396+600, Km398+770, Km399+280, Km399+330, Km408+870, Km409+050, Km413+600, Km436+010, Km463+740, Km465+650).

Hiện nay, đơn vị thi công đang khẩn trương tiến hành hót dọn, phát quang để bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt. Dự kiến thông xe trong ngày hôm nay.

Tại khu vực tràn ngầm Km387 Quốc lộ 6, nước dâng cao, gây cản trở giao thông. Đơn vị quản lý đường bộ đã tổ chức cấm đường để theo dõi, khi đủ điều kiện sẽ tổ chức hoạt động trở lại.

Riêng đối với đoạn Km405+750-Km409+250 trên Quốc lộ 6 liên tục sạt lở ta luy dương, đá rơi, bùn, đất trôi tràn mặt đường, nguy cơ mất an toàn giao thông. Đơn vị quản lý đường bộ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Điện Biên và Ban Phòng thủ dân sự xã Mường Mùn đã tổ chức cấm đường tạm thời từ 10h30 ngày 8/7 và tổ chức phân luồng phương tiện qua hệ thống đường bộ khác trong khu vực.

Tại tỉnh Điện Biên, mưa lớn gây sạt lở ta luy dương, ta luy âm trên Quốc lộ 4H, Quốc lộ 12 và đường địa phương, làm tắc đường tại 5 vị trí trên đường địa phương. Đến thời điểm hiện tại, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các đơn vị khắc phục và thông xe trên tuyến.

Tương tự, tại Lai Châu, mưa lớn cũng làm sạt lở ta luy âm, gây tắc đường tại Km9+330 và Km9+450 tại Đường tỉnh 128. Hiện, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các đơn vị khắc phục, tại các vị trí tắc đường đã được thông xe tạm.

Với các tuyến đường xảy ra sự cố sạt lở, ngập úng, Khu Quản lý đường bộ I đã chỉ đạo Văn phòng Quản lý đường bộ I.1 và Công ty Cổ phần Đường bộ 226 - đơn vị thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên triển khai các biện pháp bảo đảm giao thông như rào chắn, cắm biển cảnh báo tại các vị trí sạt lở, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện để khắc phục.

Theo báo cáo, lực lượng chức năng đã bố trí 6 máy móc bánh lốp, một máy xúc bánh xích, một máy xúc lật, 5 ôtô cùng nhân lực để hót dọn đất đá, khẩn trương thông đường trong thời gian sớm nhất. Văn phòng Quản lý đường bộ I.1 cũng phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng phương án phân luồng giao thông và xác định vị trí tập kết vật liệu dư thừa trong trường hợp tiếp tục xảy ra sạt lở.

Lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ I cho biết theo dự báo, trên địa bàn tỉnh Điện Biên vẫn có khả năng tiếp tục xảy ra mưa lớn. Đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật diễn biến, đồng thời tổng hợp đầy đủ thiệt hại sau khi đợt mưa kết thúc để báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam./.

Hoàn lưu bão số 1 gây sạt lở nhiều tuyến đường ở Điện Biên Mưa lớn do hoàn lưu bão số 1 gây sạt lở nhiều tuyến đường tại Điện Biên, công tác khắc phục đang diễn ra để đảm bảo giao thông thông suốt.