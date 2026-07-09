Sớm khắc phục cầu treo Vàm Lẽo nơi giáp ranh Cà Mau và Cần Thơ

Gần 2 tháng qua, người dân khu vực xã Hưng Hội (tỉnh Cà Mau) và xã Hòa Tú (thành phố Cần Thơ) đang rất mong mỏi ngành chức năng khắc phục tình trạng xuống cấp của cây cầu treo Vàm Lẽo để việc đi lại và giao thương hàng hóa được thuận tiện, đảm bảo an toàn giao thông.

Theo ghi nhận của phóng viên, cầu treo Vàm Lẽo được đưa vào sử dụng vào năm 2011, cây cầu có chiều dài hơn 90 m, chiều ngang 3 m, nằm trên tuyến đường tỉnh 936B kết nối giao thông giữa xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau với xã Hòa Tú, thành phố Cần Thơ.

Cầu được đưa vào sử dụng hơn 15 năm, tình trạng cầu đang xuống cấp nghiêm trọng như: hư hỏng mặt cầu, dây văng xuất hiện rỉ sét, bu lông và lan can cầu xuống cấp trầm trọng.

Cầu treo Vàm Lẽo có chiều dài 90m, ngang 3m, được đưa vào sử dụng đã 15 năm. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Sinh sống bằng nghề vận chuyển hàng hóa nông thủy sản, ông Nguyễn Văn Hùng, xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau cho hay, hàng ngày vận chuyển tôm tép từ tỉnh Cà Mau về thành phố Cần Thơ bằng xe mô tô để giao thương lái, khi đi qua cầu Vàm Lẽo, bản thân ông rất lo lắng vì mặt cầu đã bong tróc, có nhiều lỗ trống do sắt thép hư hỏng, nếu không cẩn thận rất dễ gây tai nạn. Bây giờ cây cầu Vàm Lẽo đã xuống cấp nhiều, di chuyển không cẩn thận rất dễ gây tai nạn.

Cầu Vàm Lẽo là tuyến giao thông quan trọng của người dân một số khu vực nuôi trồng thủy sản của tỉnh Cà Mau và thành phố Cần Thơ qua lại, giao thương hàng hóa. Theo chính quyền địa phương, hằng ngày có hàng trăm phương tiện xe gắn máy, ôtô, xe tải di chuyển.

Chị Nguyễn Ngọc Hạnh, xã Hòa Tú, thành phố Cần Thơ cho biết, hiện nay sắt của cầu treo hình như đã rỉ sét hết, mặt cầu bong tróc nhiều lỗ hang. Người dân kiến nghị chính quyền địa phương các cấp sớm có giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo an toàn lưu thông. Ban ngày di chuyển qua cầu còn khó khăn nên vào ban đêm càng nguy hiểm, nhất là người từ nơi khác đến thì nguy tai nạn giao thông rất lớn.

Bề mặt cầu bị bong tróc, xuất hiện nhiều lỗ hổng gây mất an toàn giao thông. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Theo ông Bùi Văn Sơn, Trưởng Ban nhân dân ấp Ngọc Được xã Hưng Hội, cầu treo Vàm Lẽo là tuyến giao thông quan trọng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân địa phương, học sinh đến trường. Đây cũng là tuyến vận chuyển nông sản chính của người dân tỉnh Cà Mau đến với khu vực phường Mỹ Xuyên và phường Vĩnh Châu của thành phố Cần Thơ và kết nối với điểm du lịch tiêu biểu Chùa Hưng Thiện xã Hưng Hội.

Ông Bùi Văn Sơn cho biết, hơn hai tháng qua cầu treo Vàm Lẽo đã xuống cấp trầm trọng hơn.

Nguyên nhân chính là cầu đã đưa vào sử dụng 15 năm, ít duy tu sửa chữa và đây cũng là tuyến đường giao thông huyết mạch phục vụ cho vận chuyển nông sản, thủy sản, khách du lịch nên tình trạng xuống cấp ngày càng trầm trọng. Do đó, người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm có giải pháp khắc phục sửa chữa, đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông mua bán trao đổi hàng hóa.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Trưởng Phòng Kinh tế xã Hòa Tú Võ Quốc Phong cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin về tình trạng hư hỏng, xuống cấp của cầu treo Vàm Lẽo, đơn vị đã xuống khảo sát và báo cáo với Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ để có giải pháp khắc phục.

Cầu treo Vàm Lẽo trước kia là giáp ranh giữa tỉnh Sóc Trăng (cũ) và tỉnh Bạc Liêu (cũ), ngành chức năng tỉnh Sóc Trăng đã bàn giao chức năng quản lý, duy tu sửa chữa về ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu (cũ) nay là tỉnh Cà Mau quản lý. Trước thực trạng hư hỏng xuống cấp của cầu treo Vàm Lẽo, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ sẽ có công văn thông báo gửi ngành chức năng tỉnh Cà Mau để có giải pháp khắc phục sửa chữa - ông Phong thông tin.

Hiện cầu treo Vàm Lẽo đang xuống cấp từng ngày, tình trạng này tiềm ẩn nhiều rủi ro gây tai nạn giao thông, làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của người dân hai địa phương. Ngành chức năng ở hai tỉnh, thành phố giáp ranh sớm có giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo học sinh đi học thuận tiện trong năm học 2026-2027 tới đây, đồng thời phục vụ đi lại, giao thương hàng hóa và phát triển kinh tế xã hội chính là mong mỏi của người dân nơi đây./.

Cận cảnh người dân liều mình đi lại trên cầu treo bị hư hỏng nặng Cầu treo Khe Hóp, ở xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai là cây cầu độc đạo duy nhất của hơn 300 hộ dân bị hư hỏng nặng, không đảm bảo an toàn cho người dân khi qua cầu.

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